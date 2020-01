Hay ocasiones en las que no queremos que la persona a la que estamos llamando por teléfono sea capaz de quedarse con nuestro número. Piensa que si llamamos de forma normal a alguien que no tiene nuestro número puede usarlo para volver a ponerse en contacto con nosotros, añadirnos a sus aplicaciones de mensajería e incluso buscarnos en redes sociales (queramos o no). Razones para ocultar el número de teléfono hay muchísimas, tantas casi como usuarios. Y por suerte para todos nosotros, Android ofrece dos formas muy simples para ofuscar nuestra identidad al hacer llamadas telefónicas. Y lo mejor de todo: se pueden hacer desde el propio sistema operativo, sin necesidad de instalar nada. Vamos allá.

Cómo ocultar el número de teléfono en llamadas

La opción para ocultar el número de teléfono en Android puede variar de un dispositivo a otro, dependiendo del fabricante y de la capa de personalización que use. Dicho esto, para ocultar el número de teléfono en tu Android abre en primer lugar la app del teléfono, pulsa en el botón del menú y ve a Ajustes:

Aplicación del teléfono en Android

Cuando estés allí pulsa en Servicios adicionales:

Ajustes de llamada

Haz clic a continuación en Mostrar ID de llamante:

Servicios de llamada adicionales

Pulsa a continuación en Ocultar número y ya estará listo:

Ocultación del número en Android

Debes tener en cuenta que utilizando esta opción ocultarás tu número de teléfono para cualquier llamada que hagas. ¿Qué pasa si sólo quieres hacerlo para determinados interlocutores? Sigue leyendo.

Cómo ocultar el número de teléfono en llamadas concretas

Para ocultar tu número en llamadas específicas a determinados números tendrás que introducir un código a la hora de realizar una llamada. Este código varía en función del país, pero en España es el siguiente:

#31#XXXXXXXXX



Donde XXXXXXXXX es el número con el que te quieras poner en contacto. De esta forma tu número sólo se ocultará al teléfono al que estés llamando en ese momento, pero no para el resto de llamadas que realices.