No falla: un día vas distraído por casa pensando en tus cosas, dejas el teléfono en cualquier parte y sigues con tus quehaceres. Cuando te das cuenta, el rato ha ido pasando y se te ha olvidado dónde narices habías puesto el maldito móvil. Podría incluso ser peor, haber olvidado el dispositivo en cualquier otro lugar como un bar, un parque, la casa de tus amigos... Podrías llamarte desde otro aparato para ver si suena e intentar encontrarlo, pero imagínate no está cerca, está silenciado o te pasa como a mí, que tienes un bebé en casa con el sueño ligero. ¿Y ahora qué? Vamos a mostrarte qué hacer para encontrar tu Android.

Cómo encontrar tu Android

Hace tiempo que Google creó una utilidad para Android, emparejada con su versión web, llamada Encontrar mi dispositivo.

Para poder utilizarla debes necesitas cumplir previamente estos requisitos:



El dispositivo debe estar encendido.

Debes haber iniciado una sesión en una cuenta de Google.

Es necesario que esté conectado a una red Wi‑Fi o de datos móviles.

Debe estar visible en Google Play.

Debes tener la ubicación activada y también la función Encontrar mi dispositivo en el mismo terminal. Para activar la mitad de esta función tendrás que acudir a la ruta Ajustes > Seguridad > Encontrar mi dispositivo de tu Android y asegurarte de que está habilitado:

Encontrar mi dispositivo activado en Android

Si cumples todos los requisitos, escribe Encontrar mi dispositivo en la barra de direcciones de un navegador web. Google te ofrecerá la herramienta web en los primeros resultados de tu búsqueda. Una vez dentro y logueado con la misma cuenta de Google que usas en el dispositivo, tendrás que seleccionar el que hayas perdido si tienes más de un dispositivo asociado a tu cuenta:

Lista de dispositivos registrados

Después tendrás que introducir tu contraseña de Google para autenticarte como el propietario. Una vez hecho esto, llegarás a esta pantalla:

Vista principal de Encontrar mi dispositivo

Verás en ella varias opciones. En primer lugar, vamos a ver si podemos localizar el teléfono dentro de casa (incluso si está en silencio). Para ello hacemos clic en Hacer sonar:

Hacer sonar un teléfono incluso si está silenciado

Si escuchas que tu teléfono suena en casa, basta con seguir el antiquísimo método de buscarlo hasta que des con él. No hace falta decir que puedes hacer que tu terminal suene tantas veces como sea necesario hasta que lo encuentres.

Ahora suponte que, a pesar de haberlo hecho sonar, no escuchas nada. A lo mejor resulta que, después de todo, no lo has dejado olvidado por casa. En este caso tendrás que hacer clic en Localizar:

Localizar el teléfono en el mapa

Se abrirá una nueva pestaña en el navegador, que te mostrará la localización aproximada de tu teléfono en un mapa:

Dispositivo geolocalizado

En el mapa podrás acercar la vista todo lo necesario hasta que veas con más detalle dónde está situado tu teléfono. En caso de que no se encuentre en tu domicilio y de que te sea imposible recuperarlo tendrás que recurrir a otras medidas (como bloquearlo y borrarlo a distancia).