A primera vista puede que parezca que un terminal Android es una especie de efigie monolítica, que no se puede modificar más allá de los dos o tres retoques visuales que todos conocemos, pero no es así ni por asomo. Tomemos por caso los botones de Android: tienen funciones prefijadas que, en teoría, no se pueden cambiar. Pero, como ocurre en otros ámbitos, la teoría no siempre se corresponde con la práctica. Hay formas de hacer que, por ejemplo, al pulsar dos veces el botón de subir volumen, se encienda la linterna del terminal. Si sabes cómo, puedes vincular la botonera de tu Android a prácticamente cualquier cosa. Y nosotros estamos aquí para contártelo.

Configurar los botones de Android con Button Remapper

Para reconfigurar cómo se comportan los botones de tu smartphone, basta con descargar e instalar una aplicación llamada Button Mapper. Y en caso de que no te produzca mucha confianza, baste decir que ha sido creada al amparo de XDA Developers, la comunidad de desarrolladores y usuarios de Android más grande de Internet.

Button Mapper 1.40 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Una vez la tengas instalada pasarás por un pequeño tour que te muestra las capacidades de la app y que avisa: Button Mapper sólo funciona con botones físicos. Una vez superada la primera fase y con los permisos pertinentes concedidos, esto será lo primero que veas:

Vista principal de Button Mapper

Ten en cuenta que hoy en día los teléfonos móviles cuentan con un número reducido de botones físicos: subir y bajar volumen y, en el caso de los terminales de Samsung, el botón de Bixby. Estos botones han ido desapareciendo para dejar paso a unos directamente integrados en la interfaz del terminal y a la navegación por gestos.

Ahora pulsa en el botón que quieras modificar (en nuestro caso, hemos pulsado en Volumen Arriba):

Pantalla de configuración del comportamiento de un botón

Pulsa en Personalizar para poder modificar sus valores. Ahora haz clic en una de las opciones y verás lo siguiente en pantalla:

Personalización de las acciones del botón físico

En nuestro caso, nosotros lo hemos configurado para que abra Spotify cada vez que se haga una doble pulsación en el botón de subir el volumen. Si haces clic en donde pone Acciones verás que el comportamiento del botón se puede personalizar de muchas maneras:

Todas las configuraciones disponibles para personalizar

Button Mapper te permite además establecer atajos para funciones del sistema (como silenciar los tonos de llamada y notificación del teléfono o activar el modo vibración), crear accesos directos a aplicaciones (como el que acabamos de hacer) o realizar acciones determinadas (como encender y apagar la linterna o acceder a la aplicación de la cámara).

Todo esto está disponible en la versión gratuita de la aplicación, ya que para desbloquear funciones algo más avanzadas será necesario pasar por caja. En cualquier caso, con lo que Button Mapper te ofrece en su versión básica deberías tener más que suficiente.