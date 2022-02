Cómo medir la temperatura ambiente con el móvil

Disfrutar de una temperatura ambiente agradable en interiores es recomendable en muchas situaciones. Por ejemplo, quizá debas utilizar una estancia para trabajar, descansar o reunirte con otras personas. Conocer la temperatura interior te puede venir muy bien para determinar si es necesario encender algún sistema de climatización, como el aire acondicionado o la calefacción. ¿No tienes un termómetro a mano? Entonces, sigue leyendo porque te contamos cómo sacar este dato con tu Android. Además, te damos algunas alternativas si en tu caso no es posible emplear el móvil como termómetro. Con todo, antes permítenos explicarte algunas cosas que debes conocer antes de medir la temperatura con tu dispositivo.

Consideraciones previas antes de medir la temperatura ambiente con Android

Antes de analizar las dos aplicaciones que te permitirán medir la temperatura ambiente de una estancia con Android, es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, estas herramientas se valen de los sensores internos del dispositivo para determinar cuál es la temperatura exterior. Sin embargo, estos no han sido diseñados con ese objetivo, sino con el de conocer la temperatura del procesador y otros componentes del teléfono. Por eso, hay muchos factores que podrían alterar la medición. Piensa por un momento que has estado jugando de manera intensiva con tu móvil. Hacer una medición después de una extensa partida podría dar un valor elevado que no se corresponde con la realidad. Y lo mismo sucede si estás cargando la batería del terminal.

Adicionalmente, queremos explicarte qué hemos hecho para verificar que estas herramientas funcionan. Después de una medición inicial, que dado como resultado 23 °C, hemos situado el móvil cerca de un calefactor. La temperatura ha subido hasta los 30 °C. Después, hemos dejado un tiempo el teléfono dentro de la nevera. Entonces, hemos obtenido un valor cercano a los 11 °C. En definitiva, ambas aplicaciones funcionan, aunque las mediciones que hacen son orientativas y los resultados nunca serán precisos al cien por cien.

Medir la temperatura ambiente con aplicaciones

Ahora que hemos aclarado las limitaciones de este tipo de software, es momento de revisar algunas de las mejores apps de termómetros para Android, nuestras dos opciones más recomendables son:

Room Temperature Thermometer

Room Temperature Thermometer es una buena opción para conocer la temperatura interior y exterior de una habitación o estancia. Se vale tanto de los sensores internos del móvil, para determinar la temperatura ambiente, como de los datos ofrecidos por OpenWeatherMap, para la temperatura exterior. Basta con instalarla y abrirla para obtener las mediciones oportunas.

Temperatura interior y exterior

En la parte superior, es posible elegir la unidad de medida y recargar la información gracias al botón de actualización. En cuanto a la temperatura exterior, se ofrecen datos relacionados con la sensación térmica, la humedad y la presión del aire.

Room Temperature Thermometer 1.21.013 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis

Digital Thermometer

Digital Thermometer es otra aplicación que puedes descargar desde Malavida y que te ofrecerá una medición relativamente precisa de la temperatura ambiente. Es tan fácil como pulsar en el botón de inicio.

Comenzar la medición

Tras unos segundos, la aplicación mostrará la temperatura en pantalla.

Resultado de la medición de temperatura

Digital Thermometer no ofrece datos más allá de los grados. En realidad, estamos ante una herramienta sencilla y eficaz que cumple a la perfección con su cometido.

Termómetro digital 24.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis

Otros métodos para medir la temperatura ambiente

¿Qué alternativas a las aplicaciones propuestas tienes a tu alcance? Si tu teléfono no es capaz de medir la temperatura o deseas unos resultados concluyentes, aquí van algunas sugerencias.

Comprar un termómetro inteligente

Existen termómetros inteligentes que se conectan con el móvil y que permiten consultar la temperatura desde cualquier sitio. No son dispositivos excesivamente caros y están disponibles en las principales tiendas de electrónica.

Utilizar un termómetro convencional

Temómetro digital

Otra opción es dejar a un lado el teléfono móvil y colocar un termómetro convencional en una zona estratégica de la estancia. Te aconsejamos que sea digital y no analógico, para facilitar su consulta. Como en el caso anterior, estamos ante una solución realmente asequible.

Echar un vistazo al termostato digital

Es posible que la calefacción de tu vivienda esté controlada por un termostato digital. Con él podrás conocer la temperatura actual de la habitación donde se ubica. Asimismo, algunos mandos para aire acondicionado miden los grados del lugar en el que se encuentran.

Visualizar los paneles en espacios públicos

Panel con la temperatura en un sitio público

En España, la temperatura interior en espacios públicos está regulada por el Gobierno desde el año 2009. Por eso, muchos centros comerciales ofrecen paneles informativos que indican cuál es la temperatura ambiente. Echarles un vistazo suele ser una mejor opción que tratar de medir este valor con el móvil.