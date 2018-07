La seguridad y la privacidad son dos aspectos que están a la orden del día en la navegación por Internet. Y lo cierto es que cuando accedemos a la web desde nuestro smartphone o tablet Android, solemos descuidarlos de manera casi inconsciente. Cuando lo hacemos desde nuestro PC, solemos estar protegidos por un antivirus o una suite de seguridad completa con su correspondiente firewall y demás medidas antimalware, pero en el caso del móvil parece que nos tomamos un poco más a la ligera aquello de garantizar nuestra seguridad. Por eso vamos a intentar esbozar unas pequeñas y sencillas directrices para navegar de forma más segura en Android.

5 consejos para proteger tu seguridad navegando en Android

Cualquier medida es poca a la hora de garantizar nuestra seguridad y privacidad. Pero algunas de ellas son tan básicas como obvias, aunque nunca está de más recordarlas por si se nos hubieran pasado.

No te fíes de las WiFis públicas o abiertas

Hay que tener mucho cuidado con las WiFis abiertas

Parece una obviedad, pero si queremos navegar de forma segura, no podemos conectarnos a la primera WiFi pública o abierta que nos encontremos. Una red inalámbrica desprotegida es una invitación a hackers a saltarse cualquier posible medida de seguridad e interceptar nuestros datos mientras estamos navegando. Está claro que una WiFi gratuita es algo goloso si queremos evitar consumir todo nuestro plan de datos, pero hay que tener cuidado con estos asuntos.

Un hotspot público aún tiene su pase, pero no hay que pasarse de listo creyendo que hemos descubierto una mina de oro al encontrar una conexión teóricamente privada sin protección por contraseña. Y si no tenemos más remedio que usar este tipo de conexión, seamos conscientes del peligro que corremos, y no nos pongamos a acceder a nuestras cuentas bancarias.

Evita webs de aspecto sospechoso

Hay que evitar webs sospechosas que puedan infectarnos con malware

Otra obviedad. Si queremos navegar seguro también tendremos que poner de nuestra parte. No podemos pretender estar totalmente protegidos en Internet si nos empeñamos en visitar sitios webs de aspecto dudoso o pinchamos en cualquier tipo de enlace que nos encontramos durante nuestra navegación sin saber a ciencia cierta a dónde nos lleva, y eso también implica ceñirse a las webs más conocidas o populares y dejar nuestra sed de aventura para otros aspectos de la vida.

Lógicamente también es recomendable visitar páginas HTTPS en lugar de HTTP, aunque si fuera estrictamente necesario hacerlo deberíamos procurar no proporcionar datos sensibles en estas URLs pues no nos ofrecen la misma protección. De la misma manera, hay que fijarse bien en la dirección que introducimos en el navegador, intentando evitar cualquier fallo de ortografía, pues podríamos acabar en una página distinta a la que queríamos, aunque de aspecto casi idéntica y acabar siendo víctimas de phishing. Obviamente todos estos consejos no sólo valen para Android, sino también para cualquier plataforma.

Configura tu navegador web adecuadamente

Configurar nuestro navegador apropiadamente es algo básico

Podríamos recomendar que te descargaras alguno de los supuestos navegadores ultraseguros que pululan por las tiendas de apps Android como Ghostery, DuckDuckGo, Orbot o incluso Firefox Focus, la versión del navegador de Mozilla que pretende proteger la privacidad del usuario y bloquear los trackers de terceros. Pero sabemos que eres un usuario fiel de Chrome, no porque te guste (quizás ni te hayas planteado otras opciones), simplemente porque es el navegador por defecto en tu móvil.

Y no es un navegador malo en cuestiones de seguridad y privacidad, ni mucho menos, pero hay que configurarlo apropiadamente para poder navegar de forma más segura. En primer lugar, sería importante asegurarnos de que tenemos habilitada la Navegación Segura para protegernos frente a sitios web peligrosos. Para ello debemos abrir la configuración de Chrome, acceder a la opción de Privacidad y habilitar esta función. En este mismo menú podemos decirle al navegador que no realice un seguimiento de nuestra navegación.

Del mismo modo, también sería adecuado asegurarnos de tener Chrome correctamente configurado para preguntarnos antes de que cualquier web que visitemos pueda acceder a elementos tan importantes como la cámara o el micrófono. Si no, pueden estar grabándonos sin enterarnos de nada. Para ello, dentro de la configuración de Chrome hay que ir hasta Configuración de sitios web y marcar que se nos pregunte antes de poder acceder a ellos.

Instala un gestor de contraseñas

Un buen gestor de contraseñas puede ser fundamental para nuestra seguridad

Si usamos Chrome, los nombres de usuario y contraseñas de los servicios web a los que accedemos quedan guardados en el navegador. Y no sólo de aquellas páginas a las que accedemos desde ese dispositivo en cuestión, sino en cualquiera en el que usemos la misma sesión de navegador pues se sincroniza la gestión de contraseñas. Esto evidentemente resulta muy cómodo, pero desde luego no es lo más seguro ni mucho menos.

Si queremos garantizar nuestra seguridad al máximo mientras navegamos, y sobre todo en caso de pérdida o robo de nuestro móvil, lo ideal sería deshabilitar la función de Chrome para guardar nuestras contraseñas automáticamente (desde Configuración >> Contraseñas >> Guardar contraseñas) e instalar alguno de los muchos y muy buenos gestores de contraseñas que podemos descargar a nuestro teléfono en formato APK como por ejemplo DashLane, 1Password o LastPass por nombrar algunas de las alternativas disponibles. Con cualquiera de estas apps, tendremos todos nuestros datos de acceso protegidas mediante una contraseña maestra, incrementando nuestro nivel de seguridad.

Escoge una buena VPN para preservar tu privacidad

Como último recurso, una VPN para Android para proteger nuestra conexión

La última medida para navegar de forma más segura desde un teléfono o tableta Android pasa por descargar e instalar una VPN o servicio de red virtual privada. Desde hace algún tiempo, este tipo de app se ha hecho más popular y fácil de usar, y ya no está solamente orientado a un público más geek, sino que a cualquiera que desee navegar libremente sin tener que estar preocupado por su seguridad y privacidad, ni por temas de bloqueos, restricciones o censura.

Lo que hace la VPN es básicamente enmascarar nuestra IP, ofreciéndonos una dirección ficticia en un servidor en una ubicación distinta a la real, y todo ello a través de una conexión cifrada. Así, cuando visitas una página web, nadie sabe ni quién eres, ni de dónde te conectas realmente, protegiendo tu privacidad, anonimato y seguridad. En su día, ya analizamos las que a nuestro juicio eran las mejores apps VPN para Android, así que quizás te convenga volver a echarle un vistazo si necesitas una herramienta de estas características para navegar más tranquilamente.