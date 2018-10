Todos tenemos dos caras. Una es pública, que conoce todo el mundo y que no tenemos problema en mostrar. Otra es más privada, que reservamos para nuestra intimidad y que no queremos que todos conozcan. Algo así pasa con los contenidos de nuestros teléfonos móviles; quien más y quien menos tiene cosas que prefiere que permanezcan en el ámbito privado. Desde la irrupción del sensor de huellas dactilares como barrera de seguridad ya no es tan fácil que cualquier persona pueda coger tu teléfono y desbloquearlo, pero hay ocasiones en las que no es suficiente. Por eso mismo queremos mostrarte cómo ocultar archivos, fotos, vídeos y apps en Android.

Cómo ocultar archivos en Android

Creando una carpeta oculta en Solid File Explorer

Hay muchas razones por las que podrías querer ocultar tus archivos en Android. Una de ellas podría ser que contengan información sensible sobre ti o tu trabajo. Normalmente los smartphones no tienen la capacidad de ocultar estos ficheros automáticamente, aunque tienes dos formas de hacerlo tú mismo.

La primera de ellas pasa por usar un explorador de archivos como podría ser Solid Explorer. Con él podrás crear una carpeta con el nombre que desees, colocando un punto delante (en nuestro ejemplo hemos elegido .privado). En ella podrás colocar todos los archivos, fotos o vídeos que quieras mantener lejos de la vista de ojos indiscretos. Con la función búsqueda profunda de esta aplicación podrás acceder a estos contenidos siempre quieras. Ten en cuenta que sólo funcionará si sólo tú conoces el nombre de la carpeta y cómo buscarla. Si alguien más sabe que la tienes o cómo puede encontrarla, esta ocultación no sirve de mucho.

Solid Explorer File Manager 2.5.4 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Por otro lado, si lo que quieres es ocultar archivos individuales, puedes añadir la extensión .nomedia a los que quieras esconder. No quedarán tan protegidos como en el caso de las carpetas ocultas, pero no aparecerán en las galerías de fotos o en las listas de documentos. En este segundo método volvemos a encontrarnos con que cualquiera que conozca este pequeño truco podrá buscar esos archivos que quieres mantener ocultos y sacarlos a relucir, así que ten cuidado.

La segunda forma hace uso de una aplicación específica para ocultar archivos. En nuestro caso vamos a usar File Hide Expert. La app funciona como un explorador de archivos normal y corriente, con alguna salvedad. Por ejemplo, su vista por defecto al abrirla es siempre la lista de archivos ocultos, que en la primera ejecución estará vacía.

Ocultando archivos con File Hide Expert

Para llenarla basta con pulsar en el icono de la carpeta de la esquina superior derecha; ya podrás empezar a ocultar archivos. Es tan fácil como marcar la casilla que queda a la derecha de cada carpeta o fichero y pulsar el botón “Aceptar”. De esta manera se añadirán a la lista de ocultos, donde los podremos consultar siempre que queramos.

La app te permite establecer un código PIN para acceder a ella, aunque no obliga al usuario a hacerlo. Nosotros te recomendamos encarecidamente que lo hagas, o de lo contrario cualquiera podrá acceder a tu lista de archivos ocultos. Para ello sólo tendrás que acceder a los ajustes de File Hide Expert y marcar la opción "Establecer contraseña". Cuando lo hayas hecho te lo pedirá cada vez que intentes entrar en la aplicación.

File Hide Expert 3.0.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Cómo ocultar fotos y vídeos en Android

Keepsafe en ejecución

Con los años los smartphones se han convertido en las cámaras de fotos y vídeo de facto de muchas personas. Eso implica que en ocasiones hayamos fotografiado o grabado cosas que no todo el mundo debería ver; que no deberían estar dando vueltas por nuestra galería alegremente.

Para evitar eso, por suerte, existen aplicaciones como Keepsafe. Gracias a ella es muy fácil ocultar fotos, vídeos e incluso documentos. En tan solo unos clics podemos añadir fotos y vídeos que queremos que permanezcan ocultos. Y estarán seguros de miradas indiscretas, ya que la app nos permite configurar un PIN de desbloqueo como medida extra.

Cada vez que quieras entrar en la app se te solicitará el PIN, e incluso se te permite ocultar el icono de la lista de aplicaciones para acceder a ella a través de algún código especial... sólo si compras la versión premium. Por desgracia esta práctica es muy común entre las aplicaciones de este tipo, aunque siempre puedes ocultarla de la vista con el método que te dimos en el apartado anterior.

KeepSafe 9.8.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Cómo ocultar aplicaciones en Android

Ocultación de apps con Evie Launcher

Tener apps que no quieres que todo el mundo sepa que usas es algo bastante más frecuente de lo que parece. Y, a diferencia de lo que pasa con los archivos, los fabricantes de un tiempo a esta parte sí han empezado a hacer que los terminales cuenten con esta opción de forma nativa.

Por ejemplo, en los Samsung Galaxy S9 si abres los ajustes del box de aplicaciones encontrarás una función para ocultar apps incluida por defecto. De hecho, en los terminales de última generación de los grandes fabricantes deberías poder hacer lo mismo siguiendo una ruta similar.

No obstante, si tu terminal no tiene la capacidad de hacer esto por sí solo puedes usar un launcher de terceros para hacerlo. En este caso vamos a darte un ejemplo con Evie Launcher. Es muy sencillo: basta con acceder a las opciones de configuración del launcher y ahí buscar “Ocultar aplicaciones”. Se abrirá una lista con las apps que tienes instaladas, que sólo tendrás que seleccionar para que desaparezcan de la vista de todo el mundo. Evie es completamente gratuito y ofrece de forma nativa la ocultación de apps.