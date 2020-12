Cómo pasar contactos de Android a iPhone

El traspaso de datos entre Android y iOS es cada vez más sencillo. Gracias al uso de la nube y a las soluciones multiplataforma, ahora nuestra información personal es accesible desde cualquier dispositivo, sin importar su sistema operativo. Esto aplica a los documentos, las fotos y los eventos del calendario. Pero también a la lista de contactos, que tan importante es para mantenernos conectados con nuestros amigos y familiares. Si estás pensando en pasar de Android a iPhone, te ayudamos a mover tus contactos de un dispositivo a otro.

Cómo usar los contactos de Google en el iPhone

La forma más simple de ver y editar los contactos de Android en el iPhone es usando la cuenta de Google. Por defecto, Android sincroniza los contactos en la nube usando los servidores de la compañía norteamericana. Por eso, para cargar tu lista de contactos en un dispositivo con iOS, es necesario añadir tu cuenta de Google. Lo primero que debes hacer es acceder los ajustes y abrir Contacts.

Ajustes de contactos en iOS

Pulsa, seguidamente, en Accounts.

Configuración de cuentas

Utiliza el botón Add account para añadir tu cuenta de Google.

Añadir cuenta nueva en iOS

Escoge Google.

Iniciar sesión en Google en el iPhone

Inicia sesión con tu dirección de correo y tu contraseña para añadir la cuenta de Google al iPhone. Después, ve al listado de cuentas añadidas y selecciona la que acabas de agregar. Asegúrate de que la opción Contacts está activada.

Activar sincronización de contactos

Ahora, los contactos que usabas en Android estarán disponibles en tu iPhone o iPad. No olvides que los cambios que apliques desde iOS se sincronizan en todos tus dispositivos. Por eso, este método es especialmente interesante para aquellos usuarios que seguirán usando un dispositivo con Android, además del iPhone o el iPad.

Mueve tus contactos de Android al iPhone con Move To iOS

En el caso de que no uses tu cuenta de Google para respaldar la lista de contactos de Android, Move to iOS, la herramienta oficial de Apple para trasladar información entre ambas plataformas, te ayudará. Asimismo, puedes obtener su última versión de forma segura y fiable desde Malavida. Ten en cuenta que este método solo es válido si te encuentras configurando un iPhone o un iPad desde cero.

Move to iOS 3.1.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Cuando dispongas de esta herramienta instalada en tu Android, ábrela para iniciar el proceso. Pulsa en Continue para empezar.

Iniciar Move to iOS

Ahora, acepta los términos y condiciones con Agree.

Aceptar los términos y condiciones

Permite a Move to iOS acceder a tus contactos tocando en Allow. Debes dar permisos adicionales si deseas mover otros datos, como tus mensajes de texto o tu calendario.

Otorgar permisos

Seguidamente, toca en Continue y escribe el código facilitado durante el proceso de configuración de iOS.

Introducir código

En ese momento, Move to iOS se enlazará con tu iPhone y te permitirá escoger qué datos quieres trasladar de un dispositivo a otro. Selecciona Contacts e inicia el proceso. Al terminar, todos tus contactos habrán sido copiados y estarán listos en tu nuevo dispositivo. A partir de ese momento, puedes usarlos en todas las aplicaciones y sincronizarlos con iCloud.