Cómo pasar SMS de un móvil a otro en Android

¿Tienes un smartphone nuevo? Seguro que estás deseando comenzar a configurarlo y disfrutarlo. Pero poner en marcha un nuevo teléfono tiene sus complicaciones. Una de ellas es traspasar todo el contenido de tu anterior terminal al recién llegado. Gracias a la nube, lo tienes muy fácil a la hora de sincronizar las fotos y los documentos. Pero, ¿qué pasa con los mensajes de texto?

En este artículo te contamos dos métodos sencillos y gratuitos para crear copias de todos tus mensajes de texto. Así podrás enviarlos desde tu dispositivo Android antiguo y restaurarlos en cualquier otro móvil.

Solución integrada para transferir SMS: usa Google One

Google One es la denominación comercial bajo la que se albergan una gran cantidad de servicios de la compañía. Además, es una plataforma que crea copias de seguridad de todos tus datos para mantenerlos a salvo.

Lo mejor de todo es que se encuentra integrada en muchos Android y quizás no tienes que descargarte nada. Lo único que debes hacer es ir a los ajustes y pulsar en Google.

Opciones de Google

En el listado de opciones, toca en Backup.

Opciones de copia de seguridad

Presiona en Back up now para crear una copia de seguridad manual con Google One.

Iniciar copia de seguridad en Android

En el listado inferior se muestran todos los datos que se incluirán en la copia de seguridad. Entre ellos están los mensajes de texto. Los pasos mencionados hasta ahora sirven para crear copias manuales de la información de tu dispositivo. Pero como bien explica Google en el mismo apartado, cada vez que el dispositivo esté enchufado a la red eléctrica y tenga conexión Wifi se creará una copia de manera automática. ¿Y cómo se restauran las copias de Google One? Es muy sencillo. Durante la configuración de un nuevo dispositivo y después de introducir tu cuenta de Google, tendrás la oportunidad de recuperar todos tus datos.

Alternativa para pasar SMS: Phone Backup and Restore

Si la opción de Google One no te convence por algún motivo, te proponemos una alternativa. Nos referimos a la aplicación Phone Backup and Restore. Para obtenerla de forma segura y rápida, utiliza el botón de descarga que verás en esta misma página.

Una vez disponible en tu dispositivo, presiona en SMS para copiar los mensajes.

Copia de SMS

Toca en Drive para crear una copia en la nube. Esta opción es la más simple si la idea es transferir la copia a otro terminal. Sin embargo, con esta aplicación también puedes respaldar los SMS en local.

Seleccionar Drive

Después de seleccionar la cuenta de Google que vas a usar para la copia, toca en Backup All.

Comenzar la copia de seguridad

Una vez finalice el proceso, ha llegado el momento de instalar Phone Backup and Restore en el otro teléfono. Allí, abre de nuevo la sección SMS y toca en la pestaña Drive. Permite que la aplicación encuentre la copia de seguridad realizada con anterioridad. Entonces, presiona en Download para descargarla.

Descargar copia desde Drive

Pulsa en Restore para iniciar el proceso.

Restaurar copia de SMS

Presiona Okay y confirma que deseas sobreescribir los mensajes actuales de tu dispositivo por los de la copia de seguridad.

Confirmar restauración

Toca de nuevo en Okay.

Confirmar cambio de aplicación predeterminada

Elige Phone Backup and Restore como la aplicación por defecto para gestionar SMS.

Seleccionar Phone Backup and Restore como app predeterminada

Una vez haya terminado, usa Okay para salir.

Restauración confirmada

Tus mensajes habrán sido restaurados. No obstante, aún debes hacer algo más. Nos referimos a restablecer la aplicación de mensajes predeterminada de tu dispositivo. Para ello, abre la sección Apps and notifications en los ajustes de Android y presiona en Default apps.

Opciones de aplicaciones en los ajustes

Toca en SMS app.

Aplicación de SMS

Finalmente, elige la aplicación anterior.

Restaurar aplicación predeterminada

De esta manera, ya dispondrás de todos tus mensajes en el nuevo dispositivo. Y si no quieres perder ni uno de ellos a partir de ahora, siempre puedes emplear Phone Backup and Restore como una herramienta habitual de copias de seguridad.