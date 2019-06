Que Android ofrece muchas posibilidades para personalizarlo a muchísimos niveles es algo que está fuera de toda duda. La utilidad o no de dichas personalizaciones... eso ya es otro debate. Hay multitud de customizaciones que hacen que nos preguntemos si este asunto no habrá acabado por, finalmente, írsenos de las manos. No sabemos si es el caso del tweak del que vamos a hablar en este artículo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a colocar un GIF como fondo de pantalla, ni más ni menos. Y es que, ¿quién puede resistirse a colocar uno de estos cacharritos animados en su teléfono móvil?

Cómo usar un GIF de fondo de pantalla

Como casi siempre que hablamos de Android, si alguien quiere hacer algo, es posible que exista una aplicación que le facilite el trabajo. Para esta tarea contamos con GIF Live Wallpaper. Con ella podemos, efectivamente, colocar GIFs como fondo de pantalla, pero antes de eso tendremos que tenerlos guardados en nuestro teléfono en primer lugar.

GIF Live Wallpaper 2.30.00 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Esta app no cuenta con un motor de búsqueda propio que nos permita consultar la red y descargarlos, por lo que habrá que recurrir a Giphy (o una plataforma de alojamiento de GIFs similar) para encontrarlos en primer lugar y después guardarlos en la memoría de nuestro teléfono.

Cuando ya tengas el GIF que quieras como fondo de pantalla, abre GIF Live Wallpaper y pulsa en el botón que aparece resaltado en la siguiente imagen:

Vista principal de GIF Live Wallpaper

Cuando lo hagas se abrirá la galería. En ella, ve hasta la carpeta donde tengas guardados los GIFs en tu teléfono:

GIFs guardados en el teléfono

Pulsa sobre uno de ellos para cargarlo en la app. Allí podrás elegir su tamaño e incluso tocar ajustes de color, rotarlo o aumentar la velocidad de reproducción en su barra lateral:

Herramientas de edición de GIF Live Wallpaper

Cuando hayas terminado de transformarlo, pulsa en el botón de la esquina inferior derecha para confirmar los cambios:

Colocación del GIF como fondo de pantalla

Como puedes ver, no reviste ninguna dificultad usar un GIF como fondo de pantalla si conoces las herramientas adecuadas. GIF Live Wallpaper cumple de sobra con lo que promete, usarla es completamente gratis y sólo tendrás que rascarte el bolsillo si quieres librarte de la publicidad que sirve para apoyarla.