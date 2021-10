Uno de los fuertes de Android es el alto grado de personalización que permite aplicar a la interfaz. De hecho, es algo que históricamente se ha fomentado por parte de Google y los desarrolladores. Por eso, en la tienda de aplicaciones es fácil encontrar infinidad de herramientas para modificar el aspecto del teléfono. Incluso es posible poner un vídeo como fondo de pantalla. En los siguientes apartados te contamos cómo hacerlo.

¿Qué debes saber antes de poner un vídeo de fondo en Android?

Antes de lanzarte a instalar la herramienta que te proponemos para poner vídeos de fondo en Android, hay algunas cosas que debemos comentar. En primer lugar, la reproducción continuada de un vídeo puede mermar la capacidad de tu dispositivo a la hora de realizar ciertas tareas. En otras palabras, el rendimiento puede verse afectado. Por eso, no te aconsejamos que uses un vídeo como fondo si tu teléfono no tiene demasiados recursos.

En segundo lugar, la autonomía también podría disminuir. En cierta manera, este punto está ligado con el anterior. Al reproducir un vídeo constantemente para mantenerlo como fondo de pantalla, el procesador debe trabajar más. Como consecuencia, consume más batería y la autonomía se reduce. Esto puede ser un verdadero problema si precisas que tu dispositivo aguante largas jornadas de trabajo.

Cómo alternativa encontramos las apps de fondos de pantalla de toda la vida, estáticos y sin reducir la eficacia de nuestro dispositivo.

Cómo poner un vídeo de fondo con Video Live Wallpaper Free Android

Una vez hechas las aclaraciones oportunas, debemos dejar claro que el método que te proponemos aquí es compatible con la mayoría de dispositivos. De hecho, puedes utilizar la aplicación Video Live Wallpaper Free Android con cualquier terminal que tenga Android 4.0.3 o superior. Para instalarla, usa el enlace de descarga que verás en esta misma página.

Después, ábrela y toca en el botón Más para seleccionar el vídeo que deseas usar como fondo.

Añadir un vídeo

Navega con el explorador hasta el directorio donde se encuentran los vídeos.

Buscar vídeo con explorador de archivos

Selecciona uno o más vídeos y presiona en Set live wallpaper para continuar.

Establecer vídeo como fondo

En la previsualización, toca sobre el botón Establecer fondo de pantalla.

Establecer fondo de pantalla

Después, deberás escoger el sitio en el que debe utilizarse el vídeo como fondo. Puedes elegir entre la pantalla de inicio o la pantalla de inicio y la de bloqueo al mismo tiempo.

Seleccionar ubicación del fondo

Si regresas al inicio verás como el vídeo se reproduce en bucle como fondo de pantalla.

Fondo de pantalla animado establecido

Puedes usar con normalidad el dispositivo. La reproducción del vídeo no se verá afectada por ninguno de los toques o gestos que hagas sobre la pantalla.