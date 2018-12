Llegadas ciertas horas del día no queremos que nadie nos moleste. Muchos optamos por silenciar al móvil cuando llegan esos momentos en los que no estamos para nadie, pero lo cierto es que podemos ir incluso más allá aplicando el modo No Molestar en nuestro terminal. Estrenado en Android 5.0 y mejorado en la versión posterior, esta forma de desaparecer para el resto del mundo a partir de una hora concreta puede ser muy útil si se sabe usar. Y sus funcionalidades van mucho más allá de pulsar un botón en el menú superior desplegable de la home; se le puede sacar más jugo si se sabe cómo. De eso mismo queremos hablar.

¿Qué es el modo No Molestar?

En pocas palabras, el modo No Molestar funciona como una especie de silencio selectivo: podemos silenciar el dispositivo por completo, permitir que sólo suene la alarma o que solo ciertas aplicaciones y contactos puedan "encontrarnos" aunque tengamos el teléfono lo más "muerto" posible sin llegar a apagarlo del todo.

Si desplegamos el menú de acceso rápido de Android desde el margen superior de la pantalla de inicio y hacemos una pulsación larga sobre el icono del modo No Molestar podremos acceder directamente a su configuración. En ella podremos activar el modo en sí, y si accedemos al apartado Permitir excepciones encontraremos tres modos básicos de funcionamiento:

Silencio total/Sin excepciones: es el modo de desconexión absoluto. Nadie puede ponerse en contacto contigo y no sonarán las alarmas.

Sólo alarmas: el teléfono queda totalmente silenciado a excepción de, por ejemplo, el despertador que te saca de la cama por las mañanas.

Sólo con prioridad/Personalizar: el teléfono quedará silenciado excepto para las aplicaciones y contactos que tú le indiques.

En cada uno de ellos podremos decidir cuándo se desactivará No Molestar. Hay varias opciones por defecto: hasta desactivar el modo, durante un lapso de tiempo predeterminado o hasta que suene la próxima alarma.

Programando el modo No Molestar

Para poder trabajar con el modo No Molestar tenemos, en primer lugar, que acudir a la ruta Ajustes>Sonidos y vibración:

Accediendo al modo No Molestar

Dentro encontramos el acceso al modo No Molestar. Si entramos en él veremos dos opciones: una para activarlo y desactivarlo manualmente (Activar ahora mismo, cosa que podríamos hacer desde el menú desplegable de la home al que hemos hecho referencia antes), y otra para programar las horas de actividad del modo en sí (Activar según programa):



Podemos programar cuándo se activa No Molestar

Si pulsamos sobre esta opción, podremos programar los días y las horas en los que estará habilitado:

Configuración del programa de No Molestar

De esta manera el teléfono activará y desactivará el modo por nosotros, sin que tengamos que preocuparnos de nada más.

Al principio del artículo comentábamos que era posible definir qué apps y qué personas podían "saltarse" las restricciones de No Molestar. Esto sólo se puede hacer a través de la opción Personalizar que nombramos antes, que se activa desde la sección Permitir excepciones:

Hay que marcar esta opción para configurar el modo según nuestras necesidades

Una vez hayamos activado las opciones personalizadas, tendremos que configurarlas a nuestro gusto:

Modo No Molestar personalizado

La forma de elegir qué apps pueden avisarnos de cualquier cosa cambia en función del fabricante del teléfono y de su ROM. En los teléfonos con Android stock encontrarás un apartado llamado Más opciones, donde podrás configurar la prioridad de las notificaciones para las distintas apps. Sin embargo, si por ejemplo tienes un teléfono Samsung con su ROM propia, para elegir qué aplicaciones pueden enviarte notificaciones mientras está activo tendrás que ir de una en una. Para ello volvemos a los ajustes y entramos en el apartado Notificaciones. Aparecerá la siguiente pantalla:

Vista del menú Notificaciones

En la lista de aplicaciones, entra en la que quieras permitir dentro del modo (en nuestro ejemplo vamos a usar WhatsApp). Quédate con los apartados Notificaciones de grupo y Notificaciones de mensaje:

Para seguir recibiendo mensajes hay que configurar ambas notificaciones

Pincha en cada uno de ellos y busca el apartado Excepción de No Molestar en el menú. Pulsa sobre él para permitir notificaciones de WhatsApp cuando el modo esté activo:

De esta forma podremos recibir mensajes aún con No Molestar activo

El método varía ligeramente para cada app, pero el resultado será el mismo en cualquier caso.