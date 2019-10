Imagínate que borras por error una fotografía que quieres conservar. Hazlo extensible a cualquier elemento que tengas guardado en tu Android. Parece que ese archivo se ha perdido para siempre, ¿o quizá no? No, ni mucho menos. Salvo que se haya hecho un borrado seguro (que añade una o varias "capas de ceros" a la superficie de una memoria o un disco duro después de formatearlo), prácticamente se puede recuperar cualquier dato. Incluso de un teléfono Android.

Antes de explicarte cómo recuperar todo tipo de archivos en tu Android debes tener en cuenta una cosa. Las apps disponibles para hacerlo en el mismo teléfono tienen una eficacia limitada, bien porque requieren ser usuario root para poder realizar análisis completos o bien porque requieren comprar una versión premium.

La alternativa es utilizar un software para PC. Es quizás la solución más engorrosa, pero también la más completa, dado que existen herramientas específicas gratuitas capaces de hacer análisis completos y por tanto de recuperar la mayor cantidad posible de archivos.

Recuperar archivos de Android desde el propio teléfono

La primera opción es usar sólo el teléfono. Se pueden recuperar archivos sin necesidad de usar un PC, aunque varía bastante qué podemos recuperar y cómo. Para empezar y tal como os acabamos de contar, dependerá mucho de si tenemos permisos de root o no. Veamos ahora cómo funcionan estas aplicaciones.

DiskDigger, la solución más popular

DiskDigger no obliga a ser root, pero lo aconseja. ¿Por qué? Porque si queremos alcanzar un nivel de profundidad de búsqueda razonable, necesitaremos que nuestra cuenta de usuario pueda acceder a los rincones más protegidos de Android.

DiskDigger 1.0-2019-03-26 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Por otra parte, la versión gratuita sólo permite escanear el teléfono en busca de fotos y vídeos, para todo lo demás hay que comprar DiskDigger Pro.

Vista principal de la app DiskDigger

Ahora bien, es cierto que a nivel de búsqueda y recuperación funciona escandalosamente bien. Una vez instalas la app pulsa cualquiera de las tres opciones disponibles: Start Basic Photo Scan, Start Full Scan (requiere root) y Wipe Free Space, una opción adicional para borrar archivos basura:

Archivos para recuperar encontrados por DiskDigger

Recuperar los archivos es muy fácil; selecciona los que necesites y guárdalos en tu teléfono o súbelos a la nube pulsando el botón Recover. Esto ha llevado a que DiskDigger se convierta en una de las apps más recomendadas de su clase.

Undeleter, una alternativa sólida

Si DiskDigger no te convence, tienes una buena alternativa en Undeleter. La premisa sigue siendo la misma: explorar el sistema de archivos del teléfono en busca de ficheros eliminados, intentando que sea un proceso lo más indoloro y transparente posible para el usuario.

Undeleter 4.92 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Aquí de nuevo nos encontramos con una aplicación que no nos obliga a tener permisos de administrador, aunque los aconseja encarecidamente para aumentar el alcance del análisis. De lo contrario solo puede recuperar imágenes en caché. Vale la pena comentar que Undeleter ofrece más información al usuario que DiskDigger. Por ejemplo, en la búsqueda podremos ver las dimensiones y el peso de la imagen. De esta forma podemos discriminar si vamos a recuperar una foto completa o una vista previa. Pulsa sobre el botón Scan en la esquina inferior derecha una vez aceptes los permisos y te encuentres en la ventana de inicio:

Archivos recuperados en Undeleter

La recuperación de archivos funciona de forma muy parecida a la de DiskDigger. Pulsa en la foto que quieras recuperar, después en el menú (esquina superior derecha de la pantalla) y después elige la localización del archivo recuperado:

Un archivo borrado en Undeleter

Por lo demás, nos encontramos con una aplicación intuitiva y fácil de manejar que cumple con lo que promete, ofreciendo mucha información al usuario.

¿Vale la pena rootear el teléfono para recuperar archivos?

Esta es la pregunta que debes plantearte a la hora de trabajar con apps como las que acabamos de mencionar. La respuesta variará dependiendo de a quién le preguntes y de sus necesidades. Es decir, si sólo quieres recuperar vídeos y fotos, entonces no te compliques y no rootees tu Android. Si necesitas un análisis más profundo, entonces no lo dudes.

Recuperar archivos de Android usando el PC

Para llevar a cabo esta tarea tienes a tu alcance una herramienta para PC conocida como Dr. Fone, que podrás descargar más abajo. Para poder usarla en toda su capacidad tendrás que cumplir estos requisitos:

Tener acceso a las opciones de desarrollador : se habilitan pulsando repetidas veces sobre el número de compilación de nuestra ROM en Ajustes > Acerca del teléfono (la ruta puede variar dependiendo del modelo de terminal y del fabricante).

: se habilitan pulsando repetidas veces sobre el número de compilación de nuestra ROM en Ajustes > Acerca del teléfono (la ruta puede variar dependiendo del modelo de terminal y del fabricante). Tener la depuración por USB habilitada , se activa en las opciones para desarrollador que hemos activado en el punto anterior.

, se activa en las opciones para desarrollador que hemos activado en el punto anterior. Permitir la instalación de aplicaciones por USB: Dr. Fone necesita instalar una app que lo "conecte" con tu móvil. La app de conexión se instala automáticamente cuando conectas el teléfono al ordenador, no tienes que descargar nada. No obstante, este proceso es totalmente transparente al usuario y en pantalla se te informará en todo momento de qué pasos da el programa.

Dr.Fone para Android 9.0.1 Idioma Español S.O. Windows Licencia de prueba Descargar

Cuando ya tengamos todo esto listo, accederemos a la pantalla inicial de Dr. Fone:

Pantalla principal de Dr. Fone

Allí, hacemos clic en Recuperación. Llegaremos a la siguiente pantalla, donde tendremos que escoger qué queremos recuperar exactamente:

Selección de archivos a buscar en Dr. Fone

Cuando lo hayamos decidido, pulsamos en Siguiente. Después, elegimos el tipo de análisis que queremos hacer. Si aplicamos el más concienzudo tendremos más posibilidades de encontrar aquello que estamos buscando, pero también tardará mucho más tiempo. En cualquier caso, elige el que más se adapte a lo que necesitas y haz clic en Siguiente. Llegarás a esta pantalla:

Aviso de las operaciones que realizará Dr. Fone en nuestro terminal

Dr. Fone no te obliga a ser root para usarla, pero rootea y desrootea tu teléfono por ti. Una vez hayas leído y aceptado el mensaje, empezará el análisis en sí:

Análisis de Dr. Fone en marcha

Ten en cuenta que tu teléfono se reiniciará varias veces durante la búsqueda de archivos borrados. También ten en cuenta que el análisis llevará más o menos tiempo en función de la cantidad de archivos que le hayas pedido que busque. Cuando el proceso termine, verás todo lo que ha logrado recuperar desglosado por categorías.

El análisis básico debería ser más que suficiente. Dr. Fone es una herramienta muy completa, y que no podemos dejar de recomendar para estos menesteres. También cuenta con una versión para Android, pero para poder usarla con la misma capacidad que la versión para PC hay que desembolsar 8,49 euros.