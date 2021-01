Cómo recuperar contactos borrados en Android

Estamos seguros de que la información almacenada en la agenda de contactos de tu dispositivo móvil es muy valiosa para ti. Gracias a ella, puedes conectar con otras personas sin necesidad de recordar cada número de teléfono o cada dirección de correo electrónico. Si has perdido algún contacto, ya sea porque lo has borrado sin intención o por algún problema de sincronización, no te preocupes. En este artículo te mostramos diferentes formas para recuperarlo en tu dispositivo Android.

Cómo recuperar contactos con Google Contacts

Al iniciar por primera vez tu terminal, el asistente de configuración te pedirá que inicies sesión con tu cuenta de Google. Al hacerlo, muchos de tus datos se guardan de forma segura en la nube. La aplicación oficial de Google puede ayudarte a deshacer los cambios realizados en tu agenda y recuperar, así, cualquier contacto eliminado por error. Lo primero que debes hacer es abrir Google Contacts y pulsar Settings, en el menú principal.

Abrir ajustes de Google Contacts

Desliza la pantalla hasta el final y toca en Undo changes.

Deshacer cambios

Selecciona el intervalo de tiempo que Google Contacts debe tener en cuenta para deshacer los cambios realizados. Recuerda que tienes un máximo de 30 días para recuperar tus contactos. Cuando termines, usa Confirm para iniciar el proceso de restauración.

Selecciona intervalo temporal

Cómo recuperar contactos desde la copia de seguridad de Google Drive

Si este método no funciona, hay otras opciones incluidas en la aplicación que pueden ayudarte. Por ejemplo, puedes restaurar la copia de seguridad almacenada en la nube. Además, existe la posibilidad de recuperar contactos desde otras cuentas de Google y otros dispositivos. Sin moverte de Settings, selecciona Restore.

Restaurar copia de seguridad

Seguidamente, escoge la copia de seguridad que deseas usar para restaurar tu lista de contactos.

Seleccionar copia de seguridad para restaurar

También es importante que revises si tu contacto se encuentra en la papelera de reciclaje. Lamentablemente, dicha información no se puede consultar desde la aplicación de Google Contacts. Más bien, debes acceder a ella mediante la web, abriendo el menú principal y tocando en Bin.

Papelera de reciclaje de Google Contacts

Entonces, selecciona uno o varios contactos y escoge la opción Recover para restaurarlos.

Restaurar desde la papelera

Cómo recuperar contactos desde la tarjeta SIM

Puedes valerte de la información almacenada en la tarjeta SIM para recuperar datos perdidos. Este método solo es válido si, por costumbre, copias allí las entradas de tu agenda. De nuevo en Settings, pulsa en Import y elige tu tarjeta SIM. Inmediatamente, se restaurarán tus contactos.

Importar desde la SIM

Llegados a este punto, es muy probable que hayas conseguido restaurar tus contactos perdidos. Pero, si no ha sido así, ¿qué otras opciones tienes a tu disposición?

Cómo recuperar contactos desde WhatsApp Android

Todos los trucos que mencionamos en el artículo te ayudarán a recuperar tus contactos. Si no has tenido éxito, recuerda que WhatsApp almacena las conversaciones con otros usuarios, incluso cuando estos han sido eliminados de la lista de contactos. Este puede ser tu último recurso si el resto de solucionen no han sido fructíferas.

Una vez hayas localizado la conversación de WhatsApp del contacto perdido, podrás consultar su número de teléfono. Si deseas añadir el contacto de nuevo a tu agenda, pulsa en el menú de los tres puntos y toca en Add to contacts.

Añadir contacto desde WhatsApp

Selecciona Create new contact.

Crear nuevo contacto

Especifica el nombre, los apellidos y otros datos y toca en Save.

Guardar contacto desde WhatsApp

Una vez hecho esto, el contacto habrá sido almacenado de nuevo en tu agenda.

Cómo recuperar tus contactos con Android Recovery

Los métodos mencionados anteriormente pueden ayudarte en la mayoría de los casos. No obstante ¿qué puedes hacer si no te han funcionado? Android Recovery es un completo software que te ayudará a recuperar un contacto borrado en Android y todo tipo datos.

Después de instalar Android Recovery en tu PC, abre su aplicación y haz clic en Android Data Recovery.

Iniciar proceso de recuperación

Sigue las instrucciones que verás en pantalla para activar el modo de depuración por USB en tu dispositivo. Al hacerlo, Android Recovery establecerá conexión con tu teléfono.

Iniciar el proceso de recuperación

Ahora, selecciona los datos que deseas recuperar. Para restaurar tus contactos, marca la casilla Contacts.

Seleccionar datos que deseas recuperar

Cuando el proceso finalice, verás un listado con los contactos disponibles para su recuperación. Haz clic con el botón derecho en cualquiera de ellos y selecciona Recover Checked.

Recuperar un contacto

Una vez dispongas de tu contacto recuperado, cópialo en Google Contacts o transfiérelo directamente a tu terminal. Para evitar pérdidas en el futuro y posibilitar la recuperación de datos Android, no olvides realizar copias de seguridad de manera frecuente en la nube, en la tarjeta SIM o en un archivo VCF.