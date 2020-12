Cómo recuperar fotos borradas de cualquier móvil Android

No es una situación extraña: un usuario elimina algunas de sus fotografías más valiosas por error. Si has llegado hasta aquí, puede que te encuentres ante una casuística similar. Sin embargo, no todo está perdido. Con esta guía, te ayudamos a recuperar las fotografías borradas por equivocación en tu dispositivo con Android. Pero, antes de entrar en materia, debes tener algunos puntos claros.

En primer lugar, si el borrado involuntario acaba de suceder, es de vital importancia que uses tu dispositivo lo menos posible. Cuando un fichero es eliminado, en realidad queda oculto en la memoria a la espera de que un documento o una fotografía más reciente lo sobrescriba. Por eso, no realices operaciones en el sistema de archivos, como copiar, pegar o mover fotos. Esto aumentará las posibilidades de recuperación.

Por otro lado, debes concienciarte de que el método que te proponemos no es infalible. De hecho, ninguno de los que encuentres en la red lo es. Por eso, es posible que se produzcan pérdidas irreversibles o que algunas fotografías estén dañadas. Teniendo esto en cuenta, es hora de ponerse manos a la obra.

Cómo recuperar fotos eliminadas en Android con DiskDigger

La aplicación de la que hablamos en este artículo ha resultado ser la más útil de todas las existentes. Adicionalmente, puedes usar otras, como Photo Recovery, disponible en la Google Play Store, que también funcionan muy bien. No obstante, DiskDigger es muy efectiva, es gratuita y no tiene publicidad. Para obtenerla en tu dispositivo, puedes descargarla, de manera rápida y segura, desde Malavida. Usa el enlace que tienes a continuación.

DiskDigger 1.0-2020-10-31 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Una vez instalada, ábrela e inicia la recuperación pulsando en Start basic photo scan.

Iniciar el escaneo

Otorga permisos de acceso al almacenamiento usando el botón Allow que verás en el mensaje emergente.

Permitir acceso al almacenamiento

Entonces, espera a que DiskDigger termine de analizar tu dispositivo en busca de archivos eliminados. Cuando termine, verás la cantidad total de archivos encontrados. Pulas en Ok para continuar.

Confirmar el escaneo

Selecciona todas aquellas fotografías que quieres recuperar. Una vez hayas hecho tu selección, pulsa en Recover para empezar la recuperación.

Seleccionar fotografías para recuperar

Ahora, escoge el destino de las fotografías recuperadas. Con la primera opción, puedes subir tus archivos directamente a la nube. Con la segunda, preservarlos en un directorio del almacenamiento interno. Con la tercera, guardarlos en un servidor FTP. En nuestro caso, hemos utilizado la segunda.

Escoger destino de recuperación

Para finalizar, solo te quedará especificar el directorio de recuperación y pulsa en OK para confirmar.

Elegir directorio de recuperación

DiskDigger restablecerá los archivos seleccionados en la ubicación que has especificado. Al finalizar, puedes copiarlos en otro directorio, subirlos a tu nube favorita con el objetivo de realizar una copia de seguridad o almacenarlos en Google Fotos, o similares.