Cómo recuperar vídeos borrados en Android

En varias ocasiones nos ocurre que eliminamos por error un archivo que deseábamos seguir teniendo. Recuperarlo a veces es posible, sobre todo cuando el borrado es reciente, pero en dispositivos Android puede complicarse mucho esta tarea, especialmente cuando los ficheros perdidos no son fotos.

En el presente artículo te contamos cómo recuperar tus vídeos borrados en Android. Son varios trucos ordenados de menor a mayor dificultad y complejidad; los primeros son muy obvios y fáciles, pero son los primeros a intentar antes de pasarse demasiado tiempo con otras maneras. Los métodos explicados a continuación son: buscando una papelera de reciclaje (la cual no siempre es visible en smartphones y tablets), usando un software de recuperación de archivos desde un ordenador y empleando una APP especializada en archivos borrados en Android.

Ten en cuenta que aún poniendo en práctica todos estos trucos, no siempre podrás recuperar tus archivos. En ocasiones son irrecuperables al haberse sobreescrito el archivo borrado con uno nuevo.

Buscar la papelera en el explorador de archivos

En algunos dispositivos Android podemos contar con una papelera de reciclaje semi-oculta en la que están todos los archivos borrados, vídeos incluídos. Para encontrar la papelera podemos optar por buscar desde el explorador de archivos.

Dependiendo de la marca de smartphone o tablet que uses, así como de la versión de Android que este dispositivo utilice, el explorador de archivos puede recibir diferentes nombres: File Explorer, File Manager, My Files… normalmente se puede reconocer por tener el icono de una carpeta.

Para la primera comprobación, abre tu explorador de archivos, en nuestro caso My Files.

Abre My Files

Una vez dentro, busca algún menú de opciones o el icono con tres puntos o tres líneas en orientación vertical.

Pulsa en el icono de los tres puntos

Aquí es posible que te aparezca Recycle bin, toca en él.

Pulsa en Recycle bin

A continuación aparecerán los archivos y carpetas borradas. Toca aquellos que quieras recuperar. Si son varios, para seleccionarlos todos juntos mantén el dedo en el primero durante un segundo y a continuación toca cada uno de los demás.

Selecciona los archivos y carpetas a recuperar

Por último toca en Restore.

Pulsa en Restore para recuperar todo lo seleccionado

Buscar la papelera en la galería de imágenes

Normalmente la APP de galería de Android tanto se utiliza para imágenes como para vídeos, por lo que su papelera puede contener el vídeo que has borrado por error.

Por lo tanto, si no te aparece la papelera en el explorador de archivos, puedes optar por intentar buscarla en la utilidad de galería.

Para ello, primero abre Gallery.

Toca en Gallery

De nuevo, busca un menú de opciones o toca en uno de los iconos con tres puntos o con tres líneas horizontales.

Toca en las tres líneas horizontales

Si aparece el icono de la papelera o las palabras Recycle bin, toca en ellas.

Ahora toca en Recycle bin

En la siguiente pantalla aparecerán las fotos y vídeos borrados. Toca en el que quieras recuperar. Si son varios archivos, mantén tocando el primero para luego sólo tener que tocar en los demás y así recuperarlos todos juntos.

En la papelera aparecen los elementos borrados

Para recuperarlos, toca en el icono con una flecha en forma de círculo o en la palabra Restore.

Pulsa este icono para recuperar la imagen

Si tu Android no cuenta con una Papelera, lamentablemente las opciones de recuperar tus vídeos son mínimas. La mayoría de APPs no nos ayudan a recuperar otros archivos que no sean fotos, mientras que las que sí pueden recuperar vídeos requieren de permisos de superusuario. Aún así os detallamos esas remotas opciones que os quedan antes de darlo todo por perdido.

Examinar una tarjeta MicroSD con Recuva

Android no tiene el mismo rango de control sobre su memoria interna, a la cual apenas te dejará acceder conectando el dispositivo a tu ordenador a través de USB, que a una memoria externa, a la cual no puede ejercer ningún control especial de no estar insertada en la ranura del propio Android. Al no ejercer este control, se abren una posible solución, aunque necesitarás un ordenador para llevarla a cabo.

Para que la solución sea posible, ei el vídeo que borraste tenía que estar guardado en una tarjeta MicroSD y no en la memoria interna de tu Android. Si es así, sigue los siguientes pasos. En tu ordenador debes instalar Recuva.

Recuva 1.53.1087 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Una vez instalado y con la tarjeta MicroSD conectada a tu ordenador, abre el programa y pulsa en Next en la primera pantalla.

Pulsa en Next

En la siguiente pantalla, clica en Video y a continuación, en Next.

Selecciona Video y de nuevo, clic en Next

Ahora debes seleccionar que buscas en la tarjeta MicroSD. Clica en In a specific location y acto seguido, en Browse.

Clic en In a specific location y luego en Browse

En la nueva ventana buscamos la unidad que corresponde a la tarjeta MicroSD, clica en ella y en OK.

Busca la tarjeta SD y clic en OK

Ahora puedes darle a Next.

Haz clic en Next

Selecciona Enable Deep Scan para que realice una búsqueda más lenta pero más profunda. A continuación, clic en Start.

Activa la casilla de Enable Deep Scan y clic en Start

Tras ello, comenzará el escaneo. Una vez terminado, aparecerán los archivos borrados que podemos recuperar. En los que quieras recuperar, haz clic en el recuadro que tienen a su izquierda.

Selecciona los archivos a recuperar

Una vez seleccionados todos los que quieres recuperar, haz clic en Recover…

Tras seleccionar todos los archivos a recuperar, pulsa en Recover

En la nueva ventana, elige donde quieres que vuelvan a aparecer y pulsa OK.

Haz clic en OK

Te aparecerá una nueva ventana emergente, clic en Yes.

Ahora clic en Yes, comenzará la recuperación de archivos

Los archivos ya estarán recuperados en la misma carpeta de la que fueron eliminados, ahora haz clic en OK para cerrar esta ventana.

Los archivos ya estarán recuperados, pulsa en OK

Usar Undeleter con Android rooteado

Si tienes tu smartphone o tablet rooteados, tienes la posibilidad de usar una APP que bucea entre los archivos borrados y los rescata, independientemente de si son imágenes, vídeos, documentos...

Nota importante: rootear tu Android a posteriori no sirve, pues el proceso de rootear ya requiere de un formateo que borraría todos los archivos, incluídos los que querías recuperar.

Si ya tenías tu Android rooteado, continúa adelante con los siguientes pasos. En primer lugar, descarga Undeleter; puedes hacerlo con el botón que te dejamos a continuación.

Undeleter 4.92 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Tras instalar la APP, ábrela. Te aparecerá un mensaje acerca del tipo de publicidad que quieras ver. Elige el que más desees y pulsa en Agree.

Toca en Agree tras elegir el tipo de publicidad

En el siguiente paso, la APP te da la bienvenida, debes tocar en Next para continuar.

Toca en Next para continuar

En la siguiente pantalla debes otorgar permisos a la aplicación.

De nuevo toca en Next y acepta otorgar permisos a la APP

La APP comenzará a escanear los archivos que tienes borrados. Tras un rato los verás todos listados. Selecciona aquellos que quieras recuperar.

Selecciona los archivos que quieres recuperar

Ahora toca en el icono con forma de diskette para proceder a recuperar las imágenes.

Toca en el icono con forma de diskette

Entre las opciones que te aparecen, escoge la de Save File…

Ahora pulsa en Save file

Ahora sólo te queda tocar en Continue y ver unos anuncios como paso previo a que la APP comience con la recuperación.

Toca en Continue para ver unos anuncios y comenzar la recuperación

Si no cambiaste la ruta de destino, los archivos recuperados aparecerán en una carpeta con el nombre Undeleter, en el directorio raíz de tu dispositivo Android.

Archivos rescatados

Si con estos pasos no has conseguido encontrar los vídeos… es muy probable que no los vuelvas a ver. Para recuperar archivos también es necesario tener algo de fortuna, pues tal y como funcionan los dispositivos de almacenamiento, en determinado momento tus archivos borrados desaparecerán para siempre.

En un primer momento, al “eliminar” un archivo el sistema lo etiqueta como borrado, pero realmente no lo borra (he ahí que en ocasiones se pueda recuperar). Sin embargo, pasado un tiempo, la memoria interna se quedará sin espacio libre, sólo quedará el espacio que dejan los archivos con la etiqueta de borrado, los cuales comienzan a sobreescribirse y perderse para siempre. Con un poco de suerte, habrás llegado a tiempo para evitar la sobreescritura.

Otras apps para recuperar archivos borrados en Android

Existen más apps que permiten recuperar fotos y otros archivos. Algunas de ellas no requieren de rooteo, pero también suelen ser más limitadas y desde luego muy difícilmente nos ayudarán a recuperar algún vídeo. Sin embargo, si lo que has perdido son fotos, estas aplicaciones te pueden ser de mucha ayuda. Consulta la lista completa de apps para recuperar fotos y archivos, descarga las que más te gusten y prueba sus características para saber si son exactamente lo que buscas.