Los dispositivos Android, tanto los smartphones como las tabletas, son aparatos ampliamente usados. Se trata de un sistema operativo de fácil manejo, pero que también incluye restricciones. No siempre exprime el hardware al máximo, bloquea ciertas funciones, no se optimiza la batería tanto como se podría ni las opciones de personalización son tan completas como pueden llegar a ser. Por estas razones, entre otras, ciertos usuarios con los conocimientos necesarios deciden rootear su dispositivo Android, es decir, llevar a cabo el proceso que les permite superar las limitaciones que los operadores de telefonía móvil y los fabricantes de hardware añaden a los dispositivos.

Este proceso permite acceder a opciones ocultas en los dispositivos, descargar e instalar aplicaciones más interesantes sin ningún tipo de límite, eliminar cierta publicidad molesta e invasiva de ciertas aplicaciones Android, actualizar el sistema operativo a la versión superior para mejorar la velocidad o conseguir desinstalar fácilmente todo el bloatware (las aplicaciones preinstaladas), entre decenas de posibilidades más.

Cómo rootear un Android 6.0, 7.0 u 8.0

Si ya has tomado la decisión y estás seguro de querer obtener los permisos de superusuario de tu smartphone o tableta Android, tienes que tener en cuenta de que hay diferentes métodos más o menos difíciles y complejos de conseguirlo. Para ciertos dispositivos, que ya tienen cierto tiempo e incluyen menos seguridad (anteriores a Android 5.0 Lollipop), instalar una aplicación de Android será suficiente para realizar el proceso de manera automática. Sin embargo, los dispositivos con versiones del sistema operativo Android más recientes, necesitarán de un proceso más agresivo que requiere de un ordenador Windows.

Root Windows /

A día de hoy, aunque ya se haya presentado la versión 8.1, las versiones 6.0 y 7.0 de Android siguen siendo las más extendidas instaladas en un 25.5% y 22,9% de los dispositivos, respectivamente. Estas se presentaron en 2015 y 2016 y tras estos años se han encontrado brechas de seguridad que permiten al usuario emplear software capaz de realizar el proceso correctamente y otorgarle los permisos de superusuario, e incluso en la versión 8.0, en el que este proceso también puede funcionar.

Rootear Android con Dr. Fone desde el PC

Hoy en día existe un software para Windows que permite rootear los smartphones fácilmente mediante un proceso guiado muy parecido a cualquier instalación de software paso a paso. Se presenta como un programa compatible con la mayoría de fabricantes del mercado (Samsung, HTC, Huawei, Sony, LG…), con más de 7.000 modelos diferentes y con los sistemas operativos Android 6.0, 7.0 y 8.0. Se trata de Dr.Fone para Android que, además de rootear un smartphone fácilmente siguiendo los pasos que mostramos a continuación, permite también administrar todo el contenido del dispositivo, crear copias de seguridad o proteger la confidencialidad del usuario, entre otras muchas opciones. Para rootear el Android con este software, es suficiente con seguir los siguientes pasos:

Interfaz del proceso de root de dr.fone /

Paso 1: Conectar el teléfono Android al PC mediante un cable USB. Paso 2: El usuario recibirá un mensaje al teléfono si su versión Android es superior a la 4.2.2. Paso 3: Presionar el botón Aceptar para autorizar la depuración USB. Paso 4: Hacer clic en Iniciar para que el software analice y detecte el smartphone o la tableta Android y encuentre cómo rootear el aparato (puede tardar unos minutos). Paso 5: Cuando el programa muestre la opción, hacer clic en el botón Rootear ahora y pulsar en Confirmar cuando muestre el botón durante el proceso para continuar y finalizar.

Dr.Fone para Android 9.0.1 Idioma Español S.O. Windows Licencia de prueba Descargar

Rootear Android con KingoRoot para PC

A muchos ya os sonará KingoRoot si antes de intentar rootear el smartphone a través del PC, lo intentasteis por la vía rápida mediante aplicaciones Android ya que este programa también dispone de una versión en forma de fichero APK. Al igual que el software anterior, KingoRoot permite intentar rootear los Android a través de un sistema por asistente guiado.

Para evitar posibles fallos, se recomienda asegurarse de que el teléfono está encendido y con una batería mínima del 50%, tener una conexión WiFi estable y usar el cable USB original si es posible. A continuación, simplemente se deben seguir seis simples pasos:

Interfaz de KingoRoot antes de empezar el root /

Paso 1: Descargar, instalar e iniciar KingoRoot para PC. Paso 2: Conectar el dispositivo Android mediante Cable USB. Paso 3: Activar el modo de depuración por USB desde el dispositivo Android en cuanto muestre el aviso. Paso 4: Hacer clic en el botón ROOT. Paso 5: Esperar unos minutos a que el software se encargue automáticamente del proceso. Se recomienda no tocar, mover, desconectar u hacer cualquier tipo de operación en el dispositivo. Paso 6: En cuanto termine, comprobar si el proceso de root se ha llevado a cabo con éxito mediante la app SuperUser que se habrá instalado automáticamente en su smartphone o tableta.

KingoRoot 1.5.8 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Rootear un Android mediante el desbloqueo del Bootloader en PC

Si los dos softwares anteriores no han dado resultado en su dispositivo, existen métodos más agresivos. Sin embargo, no recomendamos su uso, y aún menos, si uno no se considera un usuario avanzado del sistema operativo Android. Estos métodos de root funcionan empleando la fuerza para desbloquear el gestor de arranque o el bootloader (el primer proceso que se ejecuta en el procesador) para poder instalar el nuevo software. A continuación, mostramos paso a paso uno los métodos a seguir para conseguirlo:

Modo recovery de Android /

Paso 1: Descargar e instalar Android SDK (el kit de desarrollo oficial de Google para aplicaciones Android). Paso 2: Descargar en el PC el software Despair Kernel y SuperSU desde las webs de sus desarrolladores. Paso 3: Descargar ‎TWRP 3.2.1-0 desde la web del desarrollador al igual que el fichero Fastboot y guardar ambos archivos en el directorio del PC android-sdk-windowsplatform-tools (crearlo si fuera necesario). Paso 4: Conectar el dispositivo Android al PC mediante cable USB. Paso 5: Copiar los softwares SuperSU.zip y Despair.zip en la tarjeta de memoria del dispositivo Android Paso 6: Apagar el smartphone o la tableta. Paso 7: Acceder al modo Bootloader del dispositivo mediante la combinación de botones Power y Bajar volumen. Paso 8: Ir al directorio android-sdk-windowsplatform-tools y abrir el comando prompt desde el PC mediante la combinación de teclas ShiftDerecha+Clic. Paso 9: Escribir el comando openrecovery-twrp-2.8.5.0-shamu.img y tocar la tecla Enter. Paso 10: Introducir el modo de recuperación desde el menú de inicio rápido tocando el botón de Subir volumen dos veces. Paso 11: en el modo de recuperación del dispositivo, elegir la opción de "flashear ZIP desde tarjeta SD" y "ZIP desde la tarjeta SD". Paso 12: Buscar con las teclas de volumen el archivo Despair.zip y seleccionarlo para empezar el proceso de instalación. Paso 13: Repetir el mismo proceso con el archivo SuperSU.zip. Paso 14: hacer clic en ++++ y reiniciar el dispositivo para completar el proceso de root. Paso 15: tras el proceso de root, lo primero que debería plantearse el usuario debería ser hacer un backup de la carpeta EFS del dispositivo para evitar problemas graves en caso de querer instalarse una ROM personalizada.

Android SDK Revision 26.1.1 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Para terminar, queremos recordar que, aunque rootear un teléfono tiene grandes ventajas en cuanto al nivel de personalización y de control del sistema operativo Android, también implica ciertos riesgos, algunos importantes. Se pueden dañar todos los datos, el sistema operativo o incluso el dispositivo completo (el usuario será el poseedor de un pisapapeles muy caro), además de que si el teléfono o la tableta Android sigue en garantía, quedará invalidada.