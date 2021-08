Es muy común en nuestro día a día el encontrarnos con que nos llaman números desconocidos. O, si como es mi caso, tienes el teléfono con el tono de llamada silenciado, puede que cojas tu terminal y te encuentres con que tienes una llamada perdida de un número que no está en tu agenda. Lo normal en estos casos sería devolver la llamada para intentar discernir quién se ha intentado poner en contacto con nosotros, pero hoy en día, en un mundo donde las estafas telefónicas son una norma, puede que este método comprometa nuestra privacidad aún más. ¿Qué alternativas nos quedan? En este artículo veremos cómo identificar una llamada aunque no tengamos el número en la agenda de nuestro teléfono.

Cómo saber quien te llama con WhatsApp o Google

En primer lugar, vamos a ver de qué opciones disponemos para averiguar la procedencia de un número de teléfono con herramientas que, en un principio, no parecen estar diseñadas para ello. Si nos han llamado desde lo que parece un teléfono móvil, siempre tenemos la posibilidad de abrir un navegador en nuestro teléfono y acudir a la URL https://api.whatsapp.com/send?phone=34xxxxxxxxx, donde las xxxxxxxxx son el número de teléfono desconocido:

Iniciar chat en WhatsApp con número desconocido

Si nos permite enviar un mensaje desde WhatsApp, podemos descartarlo como spam. Si no aparece como posible contacto en la aplicación de mensajería (o se nos informa de que el número de teléfono no está en WhatsApp), con mucha probabilidad se trata de un número de teléfono no deseado:

Número no presente en WhatsApp

En adición a este método, siempre puedes recurrir a buscar el número en Google, o en una de las muchas webs que se pueden encontrar en Internet. Una de las más fiables en este aspecto es ListaSpam. Cuando llegues allí, utiliza el cuadro de búsqueda para encontrar el número desconocido y haz clic en la lupa:

Búsqueda de un número en ListaSpam

Si el número ha recibido denuncias por spam en la página (posible debido a la intensa actividad de su comunidad de usuarios), te aparecerá algo similar a esto:

Número marcado como spam por los usuarios

Cómo identificar llamadas desconocidas con la app del teléfono

Dado que la mayoría de números desconocidos de los que recibiremos llamadas probablemente estén intentando vendernos algo, es una buena idea tener instalada la aplicación Teléfono de Google. Si cuentas con un terminal con Android puro (ya sea de la familia Pixel o de la familia Android One), esta aplicación viene incorporada por defecto. Algunos fabricantes como Xiaomi la incorporan también en sus terminales, y al venir ya como aplicación de serie, ya cuentan con un filtro antispam activado de fábrica. Si no tienes la aplicación, descárgala e instálala a través del botón que te mostramos justo aquí.

Teléfono Google 64.0.367290399 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

En cualquier caso, abre la aplicación y ve a sus ajustes para comprobar que el filtro antispam está activado. Una vez dentro de los ajustes, pulsa en ID de llamada y spam:

Ajustes de la aplicación Teléfono de Google

En la pantalla que aparecerá, asegúrate de que activas todas las opciones disponibles:

Opciones de identificación de llamadas activadas

Listo, con esto será suficiente para filtrar la inmensa mayoría de llamadas de spam.

Otras apps para descubrir quién te llama en Android

Recomendar una aplicación de este tipo no siempre es fácil, debido a que estas apps requieren acceso a datos relativamente sensibles como son los teléfonos y los contactos. Es importante que te pares a pensar qué parte de tu privacidad cedes, por un servicio que hace exactamente justo lo que dice el título de este artículo. ¿Tienen algún beneficio con respecto a lo que hemos visto del teléfono de Google? La verdad es que sí, ya que son más precisas a la hora de detectar llamadas no deseadas y, por lo general, cuentan con una comunidad de usuarios muy activa que ayuda a mantener los teléfonos de spam al día.

TrueCaller, una de las más conocidas

Llamadas bloqueadas en TrueCaller

TrueCaller es la aplicación por excelencia para detectar llamadas de spam. Lo que hace atractiva a esta app es algo que comentamos más arriba: su extensísima comunidad de usuarios. Al contar con una comunidad tan amplia, ofrece un listado de números muy completo.

Esto se consigue gracias al registro del número de teléfono que los usuarios debemos hacer en TrueCaller antes de poder empezar a usarlo, con lo que automáticamente los usuarios pasan a estar incluidos en la lista blanca de la aplicación. Una vez instalada sólo hay que concederle acceso a las características que nos pida, y las llamadas no deseadas empezarán a bloquearse y restringirse automáticamente.

Truecaller 11.74.6 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Hiya, una buena alternativa

Listado de llamadas en Hiya

Hiya es muy similar a TrueCaller en lo que a funcionamiento se refiere, con funciones de identificación de llamadas muy similares y con una base de datos de teléfonos de spam igualmente amplia.

Hay dos aspectos que la diferencian de la anterior: por un lado, una interfaz más pulida y moderna que la de su competencia más directa. Por otro lado, la posibilidad de buscar empresas desde la propia aplicación. Al igual que TrueCaller, basta con darle los permisos necesarios una vez instalada y ya estará lista para funcionar.

Hiya 11.1.4-8910 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Combina todas las técnicas posibles para tener las máximas opciones a la hora de identificar un número. Después, tú eliges si no hacer nada o bloquear el contacto directamente.