Cómo saber dónde he aparcado el coche desde el móvil

Seguro que concordarás con nosotros en que recordar el sitio en el que has aparcado no siempre es fácil. Y el problema se agrava en lugares muy concurridos, como el aparcamiento de un centro comercial, o en ciudades desconocidas que visitas por primera vez. Afortunadamente, los dispositivos móviles nos hacen las cosas más fáciles incluso en ámbitos tan cotidianos como este. Aplicaciones como las que vamos a analizar en este artículo te permiten marcar en el mapa el punto exacto en el que has estacionado. Además, todo el proceso se hace de manera muy natural y simple. ¿Quieres saber siempre dónde has dejado tu vehículo? Sigue leyendo porque te damos todas las claves aquí mismo.

Cómo recordar el sitio en el que has estacionado con Google Maps

La primera alternativa para marcar el punto en el que has aparcado es Google Maps. Cuando la usas para navegar y gracias a la conexión Bluetooth de tu terminal, es capaz de marcar de manera automática el sitio donde has dejado tu coche o moto. Sin embargo, dependiendo de la configuración de tu dispositivo y del uso que hagas del navegador, esto no siempre es así.

Google Maps 11.11.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Por eso, Google Maps permite indicar manualmente el sitio de estacionamiento dentro de su aplicación para Android. ¿Cómo? Primeramente, ábrela y presiona sobre el punto azul que representa tu ubicación.

Abrir ubicación actual

En las opciones que aparecerán en pantalla, toca en Save parking.

Guardar aparcamiento

Haciendo eso ya habrás almacenado la ubicación de estacionamiento. No obstante, es posible añadir más información con More info.

Añadir más informacióm

Agrega datos como el lugar exacto del aparcamiento, el límite horario o una foto del entorno.

Agregar fotos y notas

Después, verás sobre el mapa la ubicación de tu coche representada con un icono en forma de P.

Visualizar lugar de aparcamiento en Google Maps

Este indicador aparece incluso aunque alejes el mapa. De este modo siempre podrás comprobar dónde has aparcado.

Cómo guardar la ubicación del aparcamiento en el asistente de Google

Otra alternativa interesante a Google Maps es el propio asistente de la compañía. Usa el comando Ok Google para despertarlo y di:

Recuerda dónde he aparcado.

Pedirle al asistente que recuerde el sitio de aparcamiento

El asistente usará tu ubicación actual para situar sobre el mapa tu vehículo.

En el momento en el que quieras recordar dónde has aparcado, invócalo de nuevo y di:

Recuérdame dónde he aparcado.

Comando para ver el lugar de estacionamiento

En pantalla aparecerá el mapa con el punto en el que dejaste tu coche o moto.

Cómo saber dónde has aparcado con ParKing

Si no quieres emplear Google Maps ni el asistente para esta tarea, una aplicación sumamente recomendable es ParKing. Descárgala de manera gratuita desde Malavida.

ParKing 6.6.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Cuando dispongas de ella instalada, pulsa en el botón inferior derecho para agregar una nueva ubicación.

Añadir un nuevo punto en ParKing

Tal y como ya pasaba en Google Maps, ParKing te permite agregar notas, temporizadores o imágenes.

Agregar notas y otra información

Si quieres añadir un escrito, utiliza el campo de texto que verás en el diálogo emergente.

Introducir anotaciones

Tras guardar la ubicación, esta aparecerá en la parte superior de la pantalla y en el propio mapa.

Ver el lugar de estacionamiento en ParKing

Con los comandos inferiores de la aplicación podrás editar la dirección, compartirla o borrarla.