Cómo saber si tengo multas pendientes desde el móvil

A nadie le gusta que le multen. Sin embargo, tarde o temprano, todos los conductores terminan cometiendo alguna infracción que se traduce en una sanción por parte de la administración competente. En España, existen varios organismos que cuentan con las competencias necesarias para emitir multas de tráfico. En la mayoría de las comunidades autónomas es la Dirección General de Tráfico la que se encarga de procesar las sanciones. Sin embargo, debes saber que Cataluña y el País Vasco cuentan con las competencias transferidas en materia de tráfico. Incluso los ayuntamientos y las diputaciones pueden multar por exceso de velocidad y un estacionamiento incorrecto. ¿Cómo consultar si tienes multas pendientes sin importar dónde vivas? ¿Hay algún método unificado para todas las administraciones? En este artículo encontrarás la respuesta a tus preguntas.

Iniciando sesión en la aplicación oficial de la DGT

El método más sencillo para consultar las multas pendientes sin importar la administración que las haya impuesto es usar la aplicación de la DGT, que puedes descargar de forma gratuita desde los servidores de Malavida. En ella verás los datos del Tablón Edictal de Sanciones donde publican las multas pendientes la mayoría de las administraciones.

mi DGT 1.1.10 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Cuando la tengas instalada, ábrela y selecciona tu idioma favorito.

Elegir el idioma

Echa un vistazo a las prestaciones de la aplicación y toca en Continuar.

Prestaciones de la aplicación

Acepta los términos y condiciones.

Aceptar términos y condiciones

Entonces, elige el método que prefieras para iniciar sesión.

Iniciar sesión en la app de la DGT con Cl@ve

La primera manera de iniciar sesión es gracias a Cl@ve, un sistema de identificación proporcionado por el Gobierno del Estado. Debes saber que para funcionar correctamente requiere que te registres desde su página oficial. Cuando ya hayas proporcionado los datos necesarios en Cl@ve, presiona el botón correspondiente en la aplicación de la DGT.

Sistemas para iniciar sesión copia

Emplea un certificado electrónico o el sistema Cl@ve permanente si dispones de él. En nuestro caso hemos empleado el Acceso PIN 24H.

Sistema clave

Introduce los datos solicitados y utiliza el botón inferior para continuar.

Introducir datos personales

En pocos segundos recibirás un mensaje de texto que incluye un código. Escríbelo en el campo inferior. Presiona en Acceder para cargar entrar a tu perfil y ver tu carnet.

Introducir PIN clave

Iniciar sesión con datos personales

Si no quieres registrarte en Cl@ve, dispones de la opción Datos personales.

Iniciar sesión dastos personales

Como ves, la cantidad de información que debes facilitar es mayor. Cuando hayas acabado, presiona el botón inferior para continuar.

Introducir datos

Ten en cuenta que este método solo es válido si has registrado tu teléfono en la base de datos de la DGT.

Iniciar sesión con DNI 3.0

La última alternativa para entrar a la app de la DGT es con el DNI 3.0. En el caso de que tengas esta versión del documento identificativo y tu dispositivo cuente con un chip NFC, esta es una forma muy fácil de acceder. Únicamente debes pulsar en DNIe 3.0.

Iniciar sesión con DNI 3.0

Entonces, la aplicación te pedirá que acerques el tu DNI al teléfono. Como consecuencia, leerá tus datos personales y te dará acceso a la información relacionada con tu carnet de conducir.

Cómo consultar las multas con la aplicación de la DGT

Ahora que ya has iniciado sesión con tus datos, es momento de consultar las multas pendientes. Abre el menú principal para comenzar.

Abrir menú principal de la app de la DGT

Presiona en Mis multas.

Ver todas las multas

En el apartado Pendientes, consulta todas las sanciones que aún no has pagado. Si recibes el mensaje que ves en la siguiente captura significa que no se te ha impuesto ninguna multa.

Sin multas pendientes

Por otro lado, en el apartado Pagadas encontrarás un historial de multas que has pagado.

Consultar multas desde la sede electrónica de la DGT

Si por algún motivo no puedes acceder a la aplicación de la DGT, cuentas con una alternativa para la que solo necesitarás el navegador. Accede a él y después entra en la siguiente URL:

Descubre el menú principal pulsando en el icono de las tres líneas que observarás en la esquina superior izquierda. Entonces, pulsa en Consulta del Tablón Edictal de Sanciones.

Ver tablón edictal de sanciones

Toca en Sin certificado.

Acceder sin certificado al tablón

Introduce tu DNI en el campo de búsqueda superior y presiona en el icono de la lupa.

Buscar sanciones en el tablón

Si no hay resultados, recibirás un mensaje indicándolo. Eso significa que no existe ninguna multa a tu nombre.

Por último, recuerda que cabe la posibilidad de que se haya emitido una sanción tomando la matrícula de tu vehículo como referencia. Esto sucede en los casos en los que no es posible identificar al conductor. Puedes escribir este dato en el buscador para localizar multas asignadas a tu coche o moto.