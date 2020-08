De unos años a esta parte, es muy común que todas las empresas de telefonía vendan teléfonos libres. Esto significa que no importa la tarjeta SIM que introduzcas en ellos: funcionarán sin problemas, vengan de la operadora que vengan. Sin embargo, hace unos años lo normal es que los teléfonos estuviesen bloqueados, y por tanto sólo fuesen capaces de leer las tarjetas SIM de la compañía que te los había vendido originalmente. Si compraste tu teléfono en un centro comercial no hay problema: seguro que es libre. Si lo adquiriste con una tarifa a través de tu operadora, entonces es más fácil no tener claro si está bloqueado o no. Sea cual sea tu caso, en este artículo te vamos a contar qué puedes hacer para descubrirlo.

Lo más básico: intenta ponerle la SIM de otra operadora

Como ya hemos comentado, por definición un móvil bloqueado no te permitirá funcionar con una tarjeta SIM que no sea del operador que lo vendió originalmente. Dicho esto, prueba a ponerle otra tarjeta SIM y comprueba si el teléfono tiene cobertura cuando lo enciendes. Si es así, el teléfono no está bloqueado.

Es el método más fácil de llevar a cabo, también el más básico, pero uno con cuyos resultados no se puede discutir. ¿Lo malo? Que necesitas una tarjeta SIM de una compañía distinta a la tuya. Se la puedes pedir a un familiar o a un amigo mientras dure el experimento, de todas formas.

A través del código IMEI

Si no quieres tener que andar abriendo el slot para tarjetas del teléfono para hacer la prueba anterior, siempre puedes comprobar si el teléfono está bloqueado con su código IMEI. Este código, para quienes no lo sepan, es un identificador único, cada terminal tiene el suyo propio. La forma más común de consultarlo es abriendo la aplicación del teléfono y escribiendo *#06#.

Después de obtenerlo, tendrás que copiarlo en alguna parte y acudir a alguna web que te permita consultar códigos IMEI, donde deberías introducir el tuyo sin espacios ni guiones. Si el teléfono está bloqueado lo especificará, de lo contrario mostrará el nombre de la operadora.

Hay que tener en cuenta que algunas de estas webs pueden querer que pagues por este servicio, mientras que otras te lo ofrecerán de forma completamente gratuita.

IMEI en Android

A través del propio teléfono

Otra forma de saber si tu teléfono es libre o no es a través del teléfono. El proceso sería similar al de averiguar el IMEI, con un código secreto o código USSD. Entiéndase por "código secreto" ese número de teléfono especial con asteriscos y almohadillas, que tienes que introducir en la app del teléfono para acceder a funciones y menús del sistema que generalmente se reservan a servicios técnicos (de hecho, un teléfono móvil tiene uno o varios menús de servicio al que se accede desde la app del teléfono).

Existe un listado con códigos que son universales (nosotros, de hecho, hicimos uno en su momento), aunque para acceder a esta información en cada terminal tendrás que introducir un código distinto (te ofrecemos algunos a continuación). Asimismo, en cada terminal la información se muestra de forma distinta:

Huawei : en la app del teléfono marca: *#*#2846579#*#*. En el menú, selecciona ahora Project Menu, y dentro entra a la opción Network Settings, donde debes ir a SIM Card Lock sate query. Si aparece el texto "SIM Card Lock state NW_LOCKED" tienes un móvil libre.

: en la app del teléfono marca: *#*#2846579#*#*. En el menú, selecciona ahora Project Menu, y dentro entra a la opción Network Settings, donde debes ir a SIM Card Lock sate query. Si aparece el texto "SIM Card Lock state NW_LOCKED" tienes un móvil libre. Samsung : en el teléfono marca *#7465625#. Si en la pantalla aparece la palabra OFF, es que el teléfono es libre.

: en el teléfono marca *#7465625#. Si en la pantalla aparece la palabra OFF, es que el teléfono es libre. LG : entra en los ajustes del dispositivo y ve a Acerca del teléfono > Información del software > Versión del software. Si la combinación de letras y números acaba en EUR-XX, es que tu teléfono es libre.

: entra en los ajustes del dispositivo y ve a Acerca del teléfono > Información del software > Versión del software. Si la combinación de letras y números acaba en EUR-XX, es que tu teléfono es libre. Sony: en la aplicación del teléfono marca *#*#7378423#*#*. A continuación pulsa en Service info, luego en Configuración y ahí busca Rooting status. Si allí aparece YES, es que tu teléfono es libre.

Si el fabricante de tu teléfono no aparece aquí, consulta tu caso concreto y busca el código correspondiente. Lo mejor en estos casos es que te documentes todo lo que puedas para saber exactamente qué tienes que buscar.

A través de la operadora

Si nada de lo que te hemos contado hasta ahora te sirve, entonces siempre te queda preguntar. Si compraste tu teléfono a través de tu operadora, siempre puedes llamar por teléfono para saber si tu teléfono es libre o está bloqueado. Te pedirán una serie de datos para confirmar de qué terminal se trata y, una vez finalizado el trámite, tendrás la información.