¿Es posible utilizar un teléfono Android sin Google de por medio? Durante los últimos años hemos asistido a todo tipo de escándalos de vigilancia y hemos observado una creciente preocupación por la privacidad y por cómo son utilizados nuestros datos personales. Como consecuencia un número significativo de usuarios está interesado en desligarse del yugo de las grandes tecnológicas. A primera vista puede parecer que usar el sistema operativo del robot verde sin la intervención de la Gran G es una misión imposible, pero existen formas de hacerlo. Si tú también te lo estás planteando, sigue leyendo.

¿Por qué no usar Android con Google?

Hay varias razones de más o menos peso para querer hacerlo:

Google recolecta datos a diestro y siniestro.

Los Servicios de Google Play son una brecha en la privacidad del usuario.

Es necesario potenciar el uso de software de código abierto.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que hacerlo implica decir adiós a muchas cosas y realizar bastantes sacrificios. Para empezar, tendrás que dejar de usar muchas apps en las que te apoyas actualmente. Para continuar, tu terminal recibirá actualizaciones importantes más lentamente al no depender de Google. Y, para terminar, puede que incurras en más riesgos de seguridad precisamente por el retraso de las actualizaciones. Si eres consciente de estas limitaciones, sigue leyendo. El proceso de sacar a la Gran G de tu terminal consta de 3 pasos importantes, que vamos a ver a continuación.

Ten muy presente también que cada dispositivo es un mundo, y pueden existir dependencias especificas en tu caso que prodizcan efectos indeseables. Se cauto y haz una copia de seguridad de todos tus datos antes de nada para tirar de ella en caso de que surjan problemas.

1. Borrar tu cuenta de Google del dispositivo

El primero pasa por eliminar la cuenta de Google. Tu cuenta es el corazón de tu terminal, y al eliminarla se producirá una reacción en cadena que provocará que muchas aplicaciones dejen de funcionar.

Para empezar este proceso tenemos que acudir a la ruta Ajustes > Cuentas y pulsar sobre la cuenta de Google:

Ajustes de las cuentas del teléfono

En la siguiente pantalla, hacemos clic en Quitar cuenta:

Borrado de la cuenta de Google

Ahora aparecerá un mensaje de advertencia dejando claro lo que pasará, pero si quieres seguir adelante limítate a confirmar que quieres borrar tu cuenta de tu teléfono.

2. Desinstalar o deshabilitar las apps de Google

A continuación tenemos el paso más tedioso de todos: eliminar o deshabilitar las Google Apps. La única forma de hacerlo es ir a la ruta Ajustes > Aplicaciones y notificaciones y acceder a la entrada de cada una de ellas, mirando en cada caso si se pueden desinstalar o sólo deshabilitar. En cualquier caso, estas apps no volverán a funcionar. Eso sí, asegúrate antes de contar con una navegador web alternativo a Chrome si deseas eliminarlo, de lo contrario te será imposible descargar e instalar posteriormente apps alternativas.

Es importante hacerlo de esta forma, ya que por ahora la única manera de desinstalar apps por lotes es a través de Google Play, y también vamos a deshabilitarla. Por si fuera poco, la tienda de Google tiene la habilidad particular de seguir actualizando aplicaciones de Google aún cuando no hay una cuenta de Google asociada al teléfono.

3. Desactivar Google Play Protect y la ubicación

Por último, nos queda desactivar Play Protect y la ubicación manualmente. Empezamos por Play Protect, que es el antivirus que la Play Store utiliza para asegurarse de que todo lo que instalamos en nuestro terminal cumple con los criterios de seguridad de Google.

Para desactivarlo vamos a Ajustes > Seguridad y ubicación. Allí buscamos el apartado Google Play Protect y hacemos clic en él. Llegaremos a esta pantalla, donde clicaremos en la rueda dentada:

Pantalla principal de Google Play Protect

A continuación pulsamos en los dos controles deslizantes para desactivarlos:

Desactivación de Play Protect

Para desactivar la ubicación volvemos a Ajustes > Seguridad y ubicación y buscamos el apartado Privacidad, donde hacemos clic en Ubicación:

Ajustes de Seguridad de Android

De nuevo, pulsamos sobre el control deslizante para desactivarla:

Ajustes de ubicación de Goolge

De esta manera Android ya no podrá apoyarse en los servicios de ubicación de Google, lo que significa que tendrá que determinarla a partir del GPS, de la red WiFi o del Bluetooth.

A partir de aquí, puedes empezar a buscar formas de reemplazar esas aplicaciones de Google que has dejado de usar.

Alternativas a las apps de Google

Si de algo anda sobrado Android es de alternativas a las aplicaciones más comunes "oficiales". De hecho cualquier móvil que tenga una capa de personalización del fabricante (la mayoría) ya incluirá su propia aplicación de correo, navegador, calendario o reproductor de música.

Ten en cuenta que la selección de apps alternativas puede variar en función de lo que cada usuario necesite. Yo por ejemplo no sé vivir sin un reproductor de música potente (PowerAmp en mi caso), pero tú puede que pases perfectamente sin él. Además, muchas aplicaciones de Google tienen una réplica excelente en Microsoft con la excepción de los mapas. Y es que Google Maps no tiene rival hoy por hoy.

Aquí te dejamos unas cuantas sugerencias de apps alternativas para supliar las desinstaladas o deshabilitadas de Google:

DuckDuckGo como buscador y navegador.

Dropbox o OneDrive como alternativas a Google Fotos y a Google Drive.

Todoist como lista de tareas.

OneNote como alternativa a Google Keep.

Outlook como aplicación de correo.

Se trata de buscar los archivos APK que necesites en fuentes que de confianza (como por ejemplo nuestra web) e instalarlos manualmente en tu terminal.

No obstante, aunque tengas instaladas las alternativas necesarias tenemos coleando el problema de la ubicación. Al no poder apoyarse en los servicios de Google, si tienes por costumbre etiquetar lugares en tus fotografías en tus redes sociales sólo te quedará el GPS como alternativa. Y el GPS, por sí solo, no es lo que se dice muy preciso, ni funciona todo lo bien que debería. No hay alternativa posible a los servicios de ubicación de Google, estás avisado.

Las ROMs, la opción más eficiente y eficaz

No se trata de una opción al alcance de todos los usuarios (de hecho se requiere tener cierta experiencia y una buena base documental antes de pensar siquiera en ello), pero la opción más eficiente y eficaz de usar Android sin depender de Google pasa por instalar una ROM como LineageOS o Replicant.

Lineage OS

En el caso de la primera nos encontramos con un proyecto con mucha experiencia, que viene recogiendo el testigo de la extinta CyanogenMod, que tiene una comunidad de desarrolladores y usuarios muy activa detrás y que es compatible con un amplio número de dispositivos.

La ventaja de elegir LineageOS es que las aplicaciones de Google sólo se instalan en el terminal si el usuario así lo determina, puede funcionar perfectamente sin ellas. Y además, se van liberando actualizaciones de manera periódica a través de los canales oficiales, lo que disminuye los riesgos de seguridad.

Lineage OS Downloader 3.3.3 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Replicant

En el caso de Replicant nos encontramos con una ROM completamente libre y auspiciada por la Free Software Foundation, pero tiene algunas desventajas a tener en cuenta:

No funciona en un gran número de dispositivos y no es fácil encontrar ROMs que permitan instalarlo en cualquier parte.

La versión de Android que toma como base está muy desfasada (actualmente va por Android 6.0 Marshmallow), y dado su lento ciclo de desarrollo, tardará mucho tiempo en ponerse al día (si es que lo hace alguna vez).

Precisamente porque no es nada fácil encontrar archivos ZIP flasheables de Replicant OS, desde la propia web de la ROM se da la opción de comprar algunos terminales que lo traigan preinstalado de serie. ¿Lo malo? Que lo más moderno que se puede encontrar en la lista de terminales compatibles es un Samsung Galaxy S3 (y no exagero). Si estás interesado en utilizar esta ROM, tendrás que visitar su web y descargar la version específica necesaria para el dispsitivo compatible que tengas entre manos.

Lo mejor de estas dos ROMs es que, al estar completamente libres de Google, puedes instalar un proveedor de ubicación de terceros como UnifiedNlp para no depender por completo del GPS. Si tiene los servicios de ubicación de Google preinstalados, olvídate siquiera de intentarlo.

Como ves, usar Android sin Google no es un camino precisamente fácil, pero si te decides a probar ya ves que es perfectamente posible. Los sacrificios que tengas que hacer, eso sí, dependen solamente de ti.