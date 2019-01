El mundo de Android no siempre ha sido abierto y transparente para el usuario como lo es ahora. Hubo una época en la que, aunque cueste creerlo, era casi obligatorio rootear el teléfono; para desbloquear las funciones más interesantes no quedaba otro remedio. Hoy en día hemos recorrido un camino muy largo; cosas que antes parecían impensables ahora se pueden hacer sin complicarse mucho la vida. Y entre ellas está conectar un mando de PS4 para jugar con nuestro Android a través de Bluetooth. Si tienes en tu casa una de las máquinas de Sony y sigues la guía que te daremos a continuación no deberías tener ningún problema para lograrlo.

Conecta el mando de PS4 a través de Bluetooth

Para empezar, haz lo que haces con cualquier otro dispositivo Bluetooth. Habilita la conexión en tu teléfono y después haz una pulsación larga para ir a los ajustes de Bluetooth:

Ajustes de Bluetooth

A continuación pulsa los botones Share y PS4 de tu mando y espera a que la luz empiece a parpadear, lo que indicará que está buscando conexiones Bluetooth. En tu teléfono aparecerá como Wireless Controller. Pulsa sobre esa opción para vincularlo:

Mando de PS4 listado como "Wireless Controller"

Cuando esté listo aparecerá la leyenda Conectado como dispositivo de entrada. Y listo, ya está configurado.

A la hora de jugar a un juego para Android con tu mando, cada uno funciona de forma diferente. Ahora bien, si uno de ellos es compatible con el dispositivo mapeará los controles automáticamente. No obstante, deberías encontrar una opción para reconfigurarlos si así lo necesitas. En cualquier caso, hay un problema con el mando de PS4: puede presentar cierto retardo a la hora de usarlo. Aún así, no es nada que no se pueda solucionar; nosotros vamos a darte las claves.

No más lag con Bluetooth Auto Connect

Bluetooth Auto Connect 4.6.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Esta aplicación es lo que necesitas para que el problema desaparezca. Descárgala, instálala y ábrela. Llegarás hasta esta pantalla:

Bluetooth Auto Connect en ejecución

Pulsa en la opción Connect y listo, los problemas de latencia quedarán solucionados. En nuestras pruebas hemos usado el juego Asphalt 9 con el mando de PS4 que puedes ver presidiendo el artículo y ha funcionado perfectamente; el juego ha detectado el dispositivo y lo ha mapeado de forma que fuese fácil de usar. Si quieres conectar tu mando de PS4 a tu móvil para jugar como los mejores, ahora ya no tienes ninguna excusa.