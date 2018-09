La memoria del teléfono es un aspecto de nuestro a dispositivo a cuidar, más que nada porque es más fácil de lo que parece quedarse sin espacio. Hay que tener en cuenta que Android ha ido ganando peso con cada nueva versión que se ha lanzado y que éste, en función del terminal, puede llegar a ocupar entre 5GB y 10GB. Si, por ejemplo, tu smartphone cuenta con 16GB de almacenamiento, es fácil suponer que no irás muy holgado a la hora de instalar aplicaciones, descargar imágenes y vídeos de WhatsApp, bajar música de Spotify si tienes una cuenta premium… resumiendo, que el ejercicio de vaciar la memoria interna del teléfono es recomendable llevarlo a cabo con más o menos asiduidad en cualquier smartphone, por mucha capacidad de almacenamiento que tenga, pero sobre todo en aquellos que empiezan a quedarse cortos con 8GB o 16GB de memoria interna.

¿Cómo liberar espacio de Android?

Son varias las cosas que puedes hacer para borrar datos de la memoria interna que lastren la capacidad de almacenamiento del dispositivo. Te contamos cuáles:

Borrar la memoria caché

Cuando instalamos una aplicación ésta no ocupa siempre el mismo espacio. El propio uso hace que ocupe cada vez más a causa de los archivos temporales que se generan con el uso diario. Estos archivos normalmente sirven para que las apps funcionen más rápido al no tener que descargar de nuevo los archivos y datos que necesita cada vez que la ejecutamos. Es posible que tengamos aplicaciones que usemos de uvas a peras por lo que en estos casos nos puede interesar borrar esos datos caché que, en algunos casos, se van de madre ocupando muchos megas.

Para borrar esos datos puedes dirigirte a Ajustes > Almacenamiento y allí pulsar en Datos almacenados en caché. Con esto liberarás espacio pero tienes que saber que la próxima vez que uses la aplicación es posible que tarde un poco más de lo habitual por tener que descargar ciertos datos otra vez.

El borrado del caché de las aplicaciones de Android sirve para liberar espacio de almacenamiento

Mover aplicaciones a la tarjeta SD

Si tu móvil tiene soporte para tarjeta microSD lo aconsejable es que te hagas con una de ellas. Los precios dependen de la tienda y del fabricante pero entre 6€ y 8€ puedes disponer de una de 32GB. Para este menester existen apps como AppMgr III (App 2 SD) que escanea las apps de tu smartphone y te dice cuáles de ellas pueden sacarse del almacenamiento interno.

Con la app AppMgr III (App 2 SD) podemos mover en las apps a la tarjeta SD del smartphone

Otra opción es dirigirte a Ajustes > Almacenamiento > Aplicaciones porque en algunas aplicaciones se ofrece la opción de cambiar el tipo de almacenamiento. En aquellas que sea posible, hay que elegir la opción Tarjeta SD.

Desinstalar aplicaciones que no usas

Echa un vistazo a las aplicaciones que hay instaladas en tu smartphone. Seguro que algunas de ellas ni las recordabas por el tiempo que hace que no las usas. Entonces, ¿de verdad las quieres instaladas? Ve al administrador de aplicaciones de Ajustes para desinstalarlas o desde la misma pantalla principal arrástralas a la papelera.

El menú para desinstalar aplicaciones en Android

Borra archivos de la carpeta de descargas

Si te diriges al explorador de archivos de Android encontrarás la carpeta Download. Aquí están todos los archivos que has ido descargando de Internet y acumulando como si tuvieses síndrome de Diógenes. Repasa bien todo lo que tienes y deshazte de todo aquello que no quieras o no te sirva.

En la carpeta de Descargas de Android se suelen acumular los archivos que descargamos de Internet

Sube fotos y vídeos a la nube y bórralos de tu teléfono

Gracias principalmente a la cámara de fotos del teléfono con la que podemos sacar tropecientasmil imágenes y vídeos gratis, nuestro espacio de almacenamiento se resiente sensiblemente. Tampoco hay que perder de vista a WhatsApp, que es una fuente inagotable de más vídeos y fotos que envían nuestros contactos, que contribuye alegremente a ocupar la memoria del dispositivo.

Pues aquí también es aconsejable repasar qué tenemos en nuestra galería y qué merece la pena ser eliminado sin piedad y qué ser salvado. Vale, ¿ya has hecho la criba? Pues ahora súbelos a la nube con una app como Google Fotos, Google Drive, OneDrive o Dropbox. Una vez lo hayas hecho ya tendrás tu copia de seguridad y puedes borrarlos del teléfono. Lo aconsejable en este caso es automatizar este proceso para no tener que preocuparnos por ello en lo sucesivo.

Google Fotos es una gran opción para hacer copias de seguridad de nuestras fotos y guardarlas en la

Descarga aplicaciones Lite

Otra opción a considerar es sustituir, cuando sea posible, las aplicaciones por sus versiones Lite. Es cierto que estas se limitan a las funciones básicas pero suelen ahorrar bastante en espacio (y de paso en consumo de datos y batería). Aquí puedes ver algunas de las mejores apps lite para ahorrar espacio en un smartphone.

Descargar Messenger Lite y Facebook Lite te ahorrará espacio de almacenamiento

Borrar los datos de las aplicaciones

Puedes optar por borrar los datos de las aplicaciones pero tienes que tener cuidado porque lo que harás será dejar la app como cuando está recién instalada. Es decir que en aquellas aplicaciones que requieren un login, como por ejemplo el cliente de una red social, esto eliminará tus datos de inicio de sesión teniendo que configurarla otra vez desde el principio. A esta función puedes acceder desde el propio gestor de apps, haciendo clic sobre la app en cuestión.

Borrar los datos de una aplicación en Android hará que quede como recién instalada

Instala una app de optimización y limpieza

Por último tienes la posibilidad de descargar una aplicación para optimizar Android y que se encargue de automatizar ciertas tareas de limpieza del sistema operativo. Entre las más populares están CCleaner o Clean Master, pero hay decenas de ellas. Puedes echar un vistazo aquí a las mejores aplicaciones para optimizar Android.