Desde la versión de Android 4.3 Jelly Bean, el sistema operativo ha contado con una barra de notificaciones push que permite al usuario darse por enterado de un aviso o mensaje sin tener necesidad de desbloquear el smartphone. Lo que ocurre es que hay un problema que sigue sin corregirse: que no es tan sencillo acceder al historial de notificaciones si por una de aquellas las hemos borrado todas de golpe ya que ni siquiera disponemos de un acceso en el menú de Ajustes. Así que en este artículo te enseñaremos cómo verlas, desde lo más obvio a recuperar las notificaciones borradas.

Acceder a las notificaciones de Android: lo más sencillo

Lo más obvio es tocar el botón para encender la pantalla del dispositivo. En caso de que alguna aplicación a la que hayamos autorizado a enviar notificaciones tenga algo que comunicarnos, ésta nos lo mostrará en la propia pantalla de bloqueo.

Al desbloquear el móvil estas notificaciones push habrán desaparecido de la pantalla de inicio así que para verlas tendremos que desplegar el menú de notificaciones y atajos rápidos. Simplemente tienes que deslizar tu dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para que se muestren todas ellas.

El menú de notificaciones de Android

Desde aquí podrás hacer clic en cada una de ellas para acceder a la aplicación en cuestión y también eliminarlas. Puedes hacer que desaparezcan una por una deslizándolas a derecha o izquierda o todas a la vez, desde el botón Eliminar todas o Clear all.

Pero, ¿cómo ver las notificaciones si las hemos borrado todas?

Resulta que tenías muchas notificaciones, las has borrado todas de manera precipitada y te has dado cuenta que había cosas importantes. ¿Cómo hacer entonces para recuperarlas? Aunque tanto el menú desplegable de notificaciones como las propias notificaciones push son una función muy interesante de Android, éste todavía no cuenta con un acceso rápido (ni siquiera en el menú Ajustes) para recuperarlas. Así que lo que hay que hacer es lo siguiente:

Paso 1: pulsa en la pantalla de inicio durante unos segundos en alguno de sus espacios vacíos para no abrir ninguna app. Paso 2: aparecerá una serie de opciones relacionadas con la pantalla principal del sistema operativo: fondos de pantalla, widgets y configuración. Tienes que hacer clic sobre widgets. Paso 3: aparecerán widgets que puedes añadir a la pantalla de inicio y entre ellos tienes que buscar el de Ajustes o Settings. Mantenlo pulsado y añádelo a la homescreen. Paso 4: clica sobre él y busca el registro de notificaciones o Notification Log.

Acceso directo al historial de notificaciones de Android

El acceso directo creado en la pantalla de inicio conducirá directamente a este registro, por lo que a partir de ahora cada vez que hagas clic en este botón podrás dirigirte directamente a este registro y comprobar todas las notificaciones que el sistema operativo ha enviado.

Es una manera de solucionar lo que pensamos que es un pequeño problema de accesibilidad en Android y que, por simple que parezca, es bastante útil para el usuario.