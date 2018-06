No faltan más que unos días para que empiece el evento deportivo del año: el Mundial de fútbol Rusia 2018, un campeonato que se anuncia atípico por la primera participación de Islandia y de Panamá y por la sorprendente ausencia de la Squadra Azzurra. Mientras que Rusia abre sus brazos para acoger a las 32 selecciones que pasaron la fase eliminatoria para intentar alcanzar el trofeo, ya hay miles de personas alrededor del mundo buscando la mejor manera de poder ver todos los partidos del Mundial de Rusia gratis y online. Si es tu caso y estás buscando cómo ver en tu Android la FIFA World Cup 2018, has llegado al artículo correcto.

Cómo ver el Mundial de Rusia 2018 en streaming desde tu Android

La vigesimoprimera edición del Mundial de fútbol va a celebrarse en Rusia, entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018, en 11 ciudades y diferentes husos horarios. La competición se estrenará con un partido entre Rusia y Arabia Saudí, mientras que la Roja, que comparte grupo B con Irán, Marruecos y Portugal, jugará por primera vez contra los lusos el día 15 a las 20:00, fecha y hora que todos esperamos con expectación. ¿Cómo y dónde seguir el partido?

Calendario del Mundial de Rusia 2018 /

Los derechos de retransmisión del Mundial en televisión los ha adquirido Mediaset, la mayor empresa de medios de España. Esto significa que, esta vez, podremos ver en abierto los 64 partidos de la competición, desde el partido inaugural hasta la final, sin tener que ir a la carrera entre los horarios de los partidos y los bares en los que se retransmite un encuentro u otro de las selecciones que nos interesen.

Las mejores aplicaciones para ver el Mundial de Rusia 2018 en Android

Telecinco, Cuatro y BeMad se repartirán toda la programación. El canal principal del grupo retransmitirá el partido inaugural, la semifinal, la final y los partidos de la Roja mientras Cuatro y BeMad se encargarán de los partidos de las demás selecciones y de los resúmenes y debates en relación con la Copa. Sin embargo, no podemos estar siempre en casa o en el bar para poder disfrutar de la mejor competición del mundo, pero hoy en día esto ya no es un problema gracias a las plataformas móviles como Android.

Si el partido de la Roja te pilla aún en la oficina, en el tren de camino a casa o en la inoportuna boda de tu primo, hay aplicaciones Android que te permitirán ver online y gratis los partidos del Mundial.

Mitele es la plataforma de televisión a la carta y en directo de Mediaset España y como este grupo ha comprado los derechos del Mundial de Fútbol Rusia 2018, podrás ver desde su aplicación todos los partidos de forma gratuita y con un streaming de calidad, a cambio de ver algunos vídeos publicitarios, para nada exagerados.

Mitele - TV a la carta 3.2.7 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Todo esto siempre desde España, claro. Si nos lees desde Latinoamérica, este servicio online puede estar bloqueado geográficamente. Por suerte, los todopoderosos VPN pueden evitar este bloqueo conectando al usuario al servicio mediante una dirección IP diferente a la real y a un servidor que se encuentre dentro de la ubicación aceptada por Mediaset, España en este caso. Para poder disfrutar de una buena calidad de imagen a través de VPN, se deberá utilizar uno de los servicios VPN más rápidos y fiables y así poder evitar cuelgues, el buffering infinito o la mala calidad de imagen. El usuario debe tener también en cuenta que quizá esté incurriendo en una ilegalidad al utilizar este tipo de servicio.

Para terminar, planteamos una tercera opción. Si se quiere evitar la publicidad de Mediaset o el uso de VPN, se puede optar por el uso de una aplicación desarrollada para ver la televisión online a través de listas M3U. Este tipo de aplicaciones permiten, a través de enlaces de dudosa legalidad, ver todo tipo de canales tanto generalistas como los de Mediaset como especializados en deporte, con emisión en abierto o privadas. Os recomendamos descargar Dragons Feel e IPTV ya que no necesitan ningún tipo de configuración y disponen de una interfaz organizada para poder desplazarse fácilmente hacia los canales que emiten el Mundial de Rusia 2018 en directo.

Dragons Feel 6.1.0Android Descargar IPTV 3.8.1Android Descargar

¿Cómo seguir toda la información del Mundial de Rusia en Android?

Las tarifas de datos no son infinitas y no siempre tenemos acceso a una conexión por Wifi gratis. Si no tienes acceso a una televisión y no te puedes permitir el derroche de datos que supone ver un partido de fútbol en streaming, te recomendamos que al menos te descargues las mejores aplicaciones para estar al tanto de cada noticia, cada gol y cada resultado.

La app Oficial de la FIFA te mantendrá informado sobre las últimas noticias del Mundial, con resúmenes en vídeo de los momentos más importantes de cada partido y reportajes exclusivos. Es una app indispensable para todos los seguidores de este deporte, tanto para el Mundial como para cualquier competición.

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 - FIFA App 4.1.18 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Marcadores permite seguir toda la información de la competición en tiempo real mediante notificaciones y alertas. Podrás enterarte de cada gol, leer comentarios en directo sobre los encuentros, ver las tablas clasificatorias actualizadas en tiempo real y marcar tus selecciones preferidas para recibir información personalizada.