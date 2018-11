Aunque el consumo de TV tradicional esté cayendo poco a poco todavía son muchos los interesados en poder seguir sus emisiones en la pantalla de un ordenador. La verdad es que no es tan sencillo de hacer como cabría esperar, aunque hoy en día los grandes medios generalistas ya cuentan con sus propias páginas web y plataformas de emisión en streaming que lo hacen un poco más sencillo. Sin embargo, ni todos los canales generalistas o de la TDT están en estas plataformas ni los usuarios quieren limitarse a esa oferta en abierto. Hay miles de canales de TV por todo el mundo y cuando se trata de películas de estreno o eventos deportivos en directo lo de la TV local poco interesa. Por descontado que uses la alternativa que uses para ver la TV en un PC necesitas tener conexión a Internet.

Streaming de TV en directo para Windows

A continuación te mostramos las principales formas de ver la TV en directo con un PC y lo importante, cómo hacerlo en cada caso bien explicado. Elige la alternativa que más te guste, unos pasos previos de configuración y a disfrutar de tu ocio.

Kodi, la TV más completa en tu PC

Kodi es la mejor alternativa disponible y la más completa. Este software actúa como un media center con la particularidad de que no solo te permite gestionar el contenido multimedia que ya guardas, sino también acceder a cine, series o emisiones de TV en streaming a través de su gran catálogo de complementos, que es lo que verdaderamente nos interesa. Hay que realizar unos cuantos ajustes previos, pero superado eso tendrás TV casi sin límites gracias a la comunidad de usuarios.

Kodi - XBMC 17.6 Krypton Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Para empezar descarga e instala el software en tu PC (nos ahorramos la explicación de cómo instalar un software en Windows ¿no?). Una vez instalado y abierto, ve hasta Settings para cambiar el idioma a Español. A continuación necesitamos instalar un cliente PVR. Para no entrar en muchos detalles técnicos, se trata de la herramienta que Kodi necesita para ser capaz de reproducir TV en directo. En el menú de la izquierda, pulsa en Add-ons.

Home de Kodi para PC una vez instalado

Ahora en ese mismo menú de la izquierda ve hasta Mis add-ons pero no hagas clic, simplemente deja el puntero encima de la opción, se desplegarán varios iconos a la derecha. Selecciona Clientes PVR.

Opción de Clientes PVR en Kodi

Herramientas de este tipo hay varias pero nosotros te recomendamos PVR IPTV Simple Client. Haz clic sobre ella.

PVR IPTV Simple Client entre todos lso clientes PVR de Kodi

Entre las opciones disponibles abajo, selecciona Activar (todos los clientes PVR de la lista están preinstalados, simplemente hay que activarlos para poder usarlos).

Opción para activar el plugin PVR IPTV Simple Client

A continuación accede en esta misma cinta de opciones inferiores a Configurar. Dentro del apartado General, puedes importar tus listas M3U desde un directorio local o introducir una dirección URL de Internet. En este caso usaremos un archivo local, por lo que se abrirá el árbol de directorios del PC, pero si usas una dirección web te aparecerá una ventana para que la escribas.

Importando una lista M3U en Kodi

Una vez importada la lista, pulsa sobre Ok. Un mensaje te alertará de que debes reiniciar Kodi. También verás una notificación con la cantidad de canales añadidos.

Confirmación de la importación de la lista M3U en Kodi

Cuando regreses a la interfaz tras cerrar el programa y abrirlo recibirás una notificación advirtiendo de que se han añadido nuevos canales de TV. Pulsa en la sección TV en el menú de la parte izquierda.

Sección TV en Kodi

Ahora tendrás ante ti toda la lista de canales importados. Selecciona el que quieres ver.

Canales de TV de una lista vistos en Kodi

La reproducción comenzará en segundo plano. Haz clic sobre el fondo de la interfaz e irás directamente al reproductor para ver el contenido.

Viendo un canal de TV en Kodi

VLC, para ver TV con listas M3U

El reproductor multimedia más popular es una fantástica opción para ver la TV en el PC, el único problema es que antes tendrás que conseguir listas de canales actualizadas. VLC es compatible con listas M3U, que son listas con direcciones web de emisiones de TV en directo que se renuevan constantemente para permitirte reproducir el contenido a través de su interfaz, pero también es compatible con URLs de streaming. Aquí la clave es encontrar un buen proveedor de listas (hay incluso un mercado negro de compraventa para quienes buscan mayores garantías) o una dirección web válida, pero una vez conseguido se convierte en la solución perfecta: es un programa que conocemos, funciona localmente y puedes tener todos los canales de TV que quieras unificados en un mismo lugar, lo que ahorra tiempo.

VLC Media Player 3.0.4 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Para empezar haz un poco de trabajo en Google y localiza páginas web que compartan listas M3U actualizadas o direcciones URL de streaming de televisiones. Aprovecha para indicar en la búsqueda el mes y el año en el que te encuentras, podrás asegurarte de que encuentras resultados más fiables. También puedes añadir a la búsqueda qué quieres ver exactamente, encontrarás miles de resultados en Internet. Las listas y direcciones suelen tener una vida útil limitada ya que las fuentes cambian constantemente, de ahí la importancia de que uses listas actualizadas.

Cuando lo tengas abre VLC. Acude hasta Medio>Abrir ubicación de red para abrir la ventana de opciones.

Abrir una ubicación de Red con VLC

Ahora estás frente a la ventana de Abrir Medio. Simplemente debes navegar entre las pestañas para cargar el contenido que tengas entre manos. Si se trata de un archivo la primera pestaña es la tuya, si se trata de una ubicación de red usa la pestaña del mismo nombre para introducir la dirección y pulsa sobre Reproducir.

Importando una lista de TV en VLC

Automáticamente deberías ver la lista de canales y podrás hacer doble clic sobre cualquiera de ellos para comenzar la reproducción en streaming.

VLC reproduciendo un canal de TV de música

SopCast, TV en directo usando redes P2P

SopCast es un programa para ver la TV por Internet que utiliza la tecnología P2P, por lo que al ver un vídeo actúas tanto de receptor como de emisor. Como en cualquier red P2P, cuantos más usuarios estén conectados mejor. Como tal SopCast no tiene un reproductor y usa Windows Media Player por defecto, aunque se puede configurar el uso de otro reproductor que tengas instalado. Para ver la TV con él hazte con el fichero EXE que te ofrecemos a través del botón Descargar.

SopCast 4.2.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Instala el software como harías normalmente. Una vez abras la interfaz puedes entrar como usuario anónimo o puedes crearte una cuenta de usuario, tú eliges.

Acceso a SopCast en Windows

La interfaz se distribuye en pestañas. Ve hasta la pestaña Live Channels, es un listado de televisiones que están emitiendo. Haz doble clic sobre alguno de los canales que te interese.

Lista de canales disponibles por defecto en SopCast

Se desplegará el reproductor y podrás ver el vídeo en streaming.

Reproducción de TV con SopCast

Claro que estos canales son los que ofrece por defecto el software. Para poder ver otros canales donde se emite el contenido realmente interesante como deportes en directo, al igual que sucede con las listas M3U, tendrás que realizar algunas búsquedas en Internet. Existen multitud de páginas que distribuyen direcciones de SopCast actualizadas con el canal correspondiente que estés buscando, no tienes más que más que ponerlas en el campo Dirección que hay en la parte de arriba de la interfaz. Por otra parte, que sepas que existen Add-ons en Kodi capaces de trabajar con la tecnología de SopCast, por lo que puedes sintonizar canales de TV de este tipo también en el media center, todo es instalar el add-on adecuado.

Ace Stream, otra opción P2P a valorar

Ace Stream es otro programa para ver la TV por Internet en PC que usa las redes P2P. En nuestro caso usaremos el cliente oficial, pero al igual que SopCast puedes sintonizar emisiones de este tipo a través de Kodi usando el add-on adecuado. En primer lugar descarga el instalador de Ace Stream y realiza la instalación como haces siempre con cualquier software de Windows.

ACE Stream 3.1.32 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Cuando la instalación se complete tendrás en tu escritorio el icono de Ace Stream, pero también el de VLC de color azul: es el reproductor por defecto de Ace Stream llamado Ace Player. Haz doble clic sobre él. Es prácticamente similar al VLC de siempre, ve hasta Medio > Abrir volcado de red...

Abrir direcciones de Ace Stream en Ace Player

En la ventana emergente podrás especificar la fuente del vídeo. La última pestaña es donde puedes introducir la dirección de los canales con el formato de Ace Stream. Cuando lo hagas pulsa sobre Reproducir.

Pestaña Ace Stream en la opción abrir medio

Tras unos segundos comenzará la emisión en streaming del canal que hayas elegido.

Reproducción de un canal de TV con Ace Stream

Si te fijas también puedes establecer en la pestaña Red direcciones URL de emisiones en streaming al igual que hemos hecho antes con VLC.

TV 3L PC, listado infinito de canales sin configuración

Esta opción no es tan conocida pero sí igual de útil, especialmente porque incluye "de fábrica" un listado de canales bastante grande que te evita el incordio de tener que estar buscando listas M3U o direcciones URL con el streaming correspondiente. Puedes seguir accediendo a canales por esa vía, pero aquí la lista por defecto incluida en el software es un gran comienzo.

TV 3L PC 2.1.6.0 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Para usarlo simplemente descarga el archivo de instalación que te ofrecemos a través del botón verde Descargar como siempre. Una vez se complete la instalación ejecútalo desde el icono de acceso directo que se habrá creado en tu escritorio. Si te fijas en la parte izquierda de la interfaz hay un acceso directo, tal y como te indicamos, a la lista de canales.

Abrir la lista de canales de TV 3L PC

Ahora todo es cuestión de que hagas doble clic en el canal que te interese. Si la emisión está disponible se abrirá directamente en el reproductor de la derecha. Ojo porque muchos canales tienes varios servidores entre los que elegir. Además en la misma lista puedes ver qué canales dan contenido en HD y cuáles en baja calidad, para que elijas en función de la velocidad de tu conexión y no sufras cortes.

Lista de canales de TV en TV 3L PC

Emuladores Android: la solución para usuarios móviles



Otra forma que tienes de ver TV en directo con el PC es usando alguna app de Android a través de un emulador, será posiblemente la opción preferida por aquellos que ya ven la TV en directo usando su smartphone. En Android existe una lista realmente grande apps que sirven para ver la TV pero que no tienen versión para Windows. Por otro lado, existen emuladores como BlueStacks que funcionan de maravilla, bastará con unir ambas cosas y aprovechar sus ventajas también en el escritorio de tu PC.

Empieza por descargar cualquiera de las apps que te ofrecemos para ver la TV en Android. El listado es bastante extenso y está actualizado para solo ofrecer las que realmente funcionan. En segundo lugar tendrás que descargar BlueStacks para Windows, uno de los emuladores más famosos de Android para PC.

BlueStacks 4.32.57.2556 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Instala con normalidad BlueStacks y ejecútalo. Una vez te encuentres en su interfaz busca la opción Aplicaciones Instaladas para importar archivos APK en la esquina superior izquierda. Si dejas el puntero del ratón sobre esta opción aparecerá un nuevo menú emergente con la opción Instalar APK. Solo tienes que hacer clic sobre ella para que se abra el explorador de Windows y puedas localizar el archivo APK de la app que hayas elegido.

Instalación de un APK con BlueStacks

Otra opción es, con BlueStacks ya instalado en el sistema operativo, descargar el archivo APK de la app de TV en directo que te interese. Como durante la instalación se asocia esta extensión de fichero con BlueStacks simplemente con hacer doble clic sobre él se instalará en el emulador.

Pasados unos segundos tendrás el icono de tu nueva app en el escritorio del emulador. Haciendo clic sobre él ejecutas la app en cuestión que hayas escogido. Nosotros hemos usado You TV Player, así que solo es necesario registrarse y navegar por la lista de canales.

Lista de canales de You TV Player con BlueStacks

Cuando encuentres el que quieres ver pulsa sobre él, llegarás hasta una ventana previa y, tras pulsar el clásico icono de Play podrás disfrutar de la emisión sin mayor problema.

Viendo LaSexta con You TV Player y BlueStacks

TVE, Mitele, Atresmedia... TDT fácil vía navegador

Es la solución más rápida y directa. Una gran cantidad de canales disponibles en la TDT de España tienen página web donde emiten el contenido en streaming. Hablamos de RTVE y todos los canales de la corporación, los del grupo Atresmedia incluida LaSexta o la web de Mitele, que es la plataforma donde ver Tele 5, Cuatro y otros canales de Mediaset. Además tienes todas las páginas web de las cadenas autonómicas, que en ocasiones emiten directamente en streaming vía YouTube. Net Television también ofrece Disney Channel y Paramount Channel online a través del navegador, Trece TV también lo hace al igual que Real Madrid TV. Sin embargo el grupo Veo TV propietario de DMax, DKiss y Paramount Channel solo ofrece el contenido a la carta. Ten es otro canal aun no disponible por esta vía.

Emisión web de Antena 3

Si nos centramos en los canales más importantes, acceder a ellos es realmente fácil. Simplemente debes visitas sus correspondientes webs, allí te ofrecen todo tipo de contenidos a la carta y también la emisión en directo. Atresmedia es el único que tiene un cliente de escritorio, pero misteriosamente la sección de TV en directo ha desaparecido, así que la web es tu única opción. ¡Ah sí! Prepárate para ver publicidad extra, estás avisado.