Todos los navegadores web del mercado cuentan con una función especial que les permite guardar las contraseñas de los usuarios. Esto es muy útil para no tener que introducir una y otra vez nuestras credenciales de acceso en las webs que nos soliciten un login para poder acceder a ellas. La función también tiene su parte negativa: tenemos más posibilidades de olvidar nuestros datos de acceso si desaparecen de allí y desde luego no es el lugar más seguro para mantenerlos fuera de la vista de otras personas. Siempre existe la posibilidad de usar un gestor de contraseñas como LastPass, pero hay quienes prefieren no fiarse de estos almacenes de claves de usuario.

¿Qué otra opción te queda? La más rudimentaria pasa por apuntar todas las claves en un documento físico que tengas a buen recaudo (los medios físicos son imposibles de hackear) o digital copiado en diversos lugares de forma segura, para lo cual primero tendrás que poder ver las contraseñas guardadas. Desde la versión 62 de Chrome para Android puedes ver tus contraseñas guardadas en el móvil. Te contamos cómo.

Cómo ver las contraseñas guardadas en Chrome para Android

Ver las contraseñas guardadas no tiene ningún misterio. Es tan fácil como abrir Chrome en tu Android, pulsar en el botón del menú (los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla) y después en Configuración. Desde ahí pulsa en Contraseñas para acceder a la lista de guardadas:

Menú de configuración de Chrome

Cuando lo hayas hecho llegarás a la siguiente pantalla:

Contraseñas guardadas en Chrome para Android

En ella encontrarás todas las contraseñas que Chrome haya guardado, podrás verlas junto con la web a la que pertenecen y tu nombre de usuario y podrás apuntarlas en un lugar seguro. Por políticas de seguridad Chrome no permite hacer capturas de pantalla de las contraseñas, pero para verlas tendrás que pulsar en el nombre de una web y después en el icono del ojo. Te pedirá que introduzcas tu patrón o clave de desbloque del teléfono y a continuación te mostrará la contraseña.