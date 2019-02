En otras ocasiones hemos hablado de las poderosas capacidades de Kodi como centro multimedia. Aunque lo que incorpora de por sí ya es lo suficientemente impresionante como para no tener que preocuparnos por usar ningún otro reproductor, toda su funcionalidad se puede expandir mediante add-ons. De esta manera no sólo conseguimos tener una herramienta excelente para reproducir contenidos almacenados de forma local, sino también para poder ver contenidos online a través del streaming: se acabó tener que salir a Internet a buscar una serie o una película; con Kodi se puede hacer todo desde un único lugar. Por esa misma razón vamos a darte unos cuantos add-ons que vale la pena que pruebes. Hay que señalar que en todos los casos estaremos hablando de complementos para Kodi 17 y versiones superiores.

Antes de continuar, convendría aclarar que normalmente los repositorios se instalan desde el propio Kodi, lo que implica algunas fases adicionales. Para tu comodidad, en este artículo te ofrecemos directamente los archivos ZIP que debes instalar en tu centro multimedia; te ahorrarás unos cuantos pasos en el proceso. Ahora, sin más dilación, hablemos de estos complementos.

Alfa, el sucesor de Pelisalacarta

El título de "sucesor" a Alfa no se le queda pequeño. Cuenta con una estructura muy similar a la de Pelisalacarta, con una perfecta organización de contenidos. Por ahora el add-on se encuentra en sus primeras etapas de existencia, así que es probable que nos encontremos con alguna cosa que no funciona del todo bien. No obstante, la funcionalidad que ofrece no está nada, nada mal.

Alfa 2.4.3 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Si lo que estás buscando es un add-on que agrupe distintas fuentes de contenido de una manera clara y organizada, sin duda Alfa es lo que necesitas. Con unos pocos clics y una pequeña búsqueda puedes acceder a lo que quieras, cuando quieras. Y lo mejor de todo, sin publicidad.

Magyck, una alternativa a Alfa con un plus

Magyck en ejecución

Si antes hablábamos de un gran todo en uno, Magyck anda muy cerca. Su estructura es muy similar a la de Alfa; todo puede encontrarse perfectamente organizado y categorizado. Lo que diferencia a estas dos alternativas es que, en el caso de Magyck, además del contenido audiovisual encontramos interesantes pluses como deportes o música.

Magyck 99 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

El add-on en general es bastante estable y está muy bien realizado y mantenido. Recomendamos su uso a la par del de Alfa; incluso como alternativa si en algún momento deja de funcionar. Entre los que hemos probado estos dos han sido los que mejor sabor de boca nos han dejado.

Explora, tu canal de documentales en Kodi

En ocasiones es difícil encontrar buenos documentales en Internet. Con Explora se intenta simplificar mucho el hacerlo, ya que su cometido no es otro que el de ser una fuente de referencia en este campo dentro de los add-ons para Kodi. Los temas que cubre abarcan la historia, la ciencia, las biografías de personajes relevantes e incluso la religión.

Explora 1.3.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Su fuente de contenido es YouTube, por lo que es necesario tener este add-on oficial instalado (se puede encontrar en los repositorios predeterminados de Kodi). Lo que Explora hace es filtrar todo el contenido de la plataforma de vídeo de Google y ofrecer únicamente aquellos vídeos etiquetados como documentales.

Palantir, un todoterreno en series y películas

Lista de contenidos de Palantir

El caso de este add-on es un poco especial. Su contenido está muy bien organizado y tiene secciones muy interesantes, pero no tiene nada que ver con Alfa o Magyck. No esperes un todo en uno donde puedas acceder a distintas fuentes de contenido, sino contenidos cuidados para incluirse en Palantir.

Palantir 0.0.50 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

No obstante, no deja de tratarse de un complemento estable y que funciona sin problema. Durante nuestras pruebas se ha portado extraordinariamente bien y ha reproducido el contenido sin interrupciones.

BassFox, un todo en uno con mucho que ofrecer

Cerramos nuestro repaso a los mejores add-ons de Kodi con uno de los más interesantes y recomendados por la comunidad. Es uno de los complementos de referencia para usuarios latinos, aunque también incluye contenido en español de España y en otros idiomas. Quedarse con que con BassFox sólo pueden verse series y películas, sin embargo, sería arañar la superficie.

BassFox 1.3.8 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Además de todo lo anteriormente mencionado, BassFox incluye eventos deportivos en su catálogo. Podremos ver, además, canales de televisión en vivo. En pocas palabras, este add-on ofrece muchísimo y es de los más completos que hemos visto durante nuestras pruebas.

Cómo instalar add-ons en Kodi

Toda la información que te acabamos de dar sin duda es útil, pero falta un paso: ¿cómo se instalan estos add-ons? En primer lugar asegúrate de haber descargado el ZIP del que más te interese. A continuación abre Kodi y ve a Add-ons:

Accedemos a los add-ons

Una vez allí haz clic en el icono de la caja abierta:

Clicamos en el icono de la caja

Después pulsa en Instalar desde archivo ZIP:

Accedemos para buscar el ZIP

Aparecerá la siguiente ventana, donde tendrás que indicar la ubicación del archivo comprimido:

Indicamos la ubicación del ZIP

Una vez lo hayas hecho, selecciona el nombre del add-on para empezar con el proceso. Se instalará un repositorio y aparecerá una notificación cuando esté listo:

La notificación nos indicará que ya podemos acceder al repositorio

Da un paso atrás y haz clic ahora en Instalar desde repositorio:

Accedemos al repositorio para instalar el add-on

Busca ahora el repositorio del add-on en cuestión y haz clic sobre él:

Buscamos el repositorio del add-on que nos interesa

A partir de aquí el proceso puede variar un poco en función del complemento. Por norma general tendrás que entrar siempre en la carpeta Add-ons de vídeo:

Carpeta contenedora de un add-on

Dentro encontrarás el add-on en sí:

Aquí tenemos el add-on en cuestión

Haz clic sobre él. Irás a la siguiente pantalla, donde tendrás que hacer clic en Instalar:

Pantalla de instalación del add-on

Cuando acabe recibirás una notificación:

El add-on ya está instalado

Y ya está, ya podrás disfrutar de cualquier tipo de contenidos usando Kodi como base.

Ahora que ya sabes cuáles son los complementos indispensables y, muy importante, la manera de poder instalarlos en tu media center favorito, es momento de que te pongas a descargar addons para Kodi gratis en PC como un loco para ir probando todas las opciones que ofrecen. Estamos casi convencidos de que no querrás tener otra cosa en casa una vez descubras el universo de contenidos multimedia que ofrece este software.