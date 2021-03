Mi móvil se calienta mucho motivos y solución en Android

Los teléfonos móviles cuentan con ciertos componentes que pueden alcanzar temperaturas altas. Un buen ejemplo de esto es el procesador, que tiende a calentarse cuando le obligamos a trabajar con tareas muy pesadas. Sin embargo, cuando se realizan tareas normales, lo normal es que un teléfono con Android no se caliente. Si es tu caso, quédate porque te contamos cuáles son los motivos y las soluciones a este problema.

Razones por las que un teléfono con Android se calienta y sus soluciones

Hay varios motivos por los cuales un dispositivo puede elevar su temperatura. A continuación, te los explicamos. Además, hemos incluido algunas recomendaciones que pueden ayudarte a disminuir la temperatura de tu teléfono.

Estás jugando a un videojuego

Cuando juegas con tu dispositivo móvil, es normal que la temperatura aumente. Si el juego requiere el procesamiento de muchos recursos, la presión sobre el procesador y la GPU aumentará, lo cual influye directamente en la temperatura. De todas formas, es importante dejar claro que este tipo de sobrecalentamiento es normal, siempre y cuando no llegue a quemarte. En este último supuesto, lo más recomendable es dejar de jugar inmediatamente y comprobar que no hay problemas de hardware.

Tienes aplicaciones funcionando en segundo plano

Muchas de las aplicaciones que se pueden instalar en Android mantienen una actividad en segundo plano. Tener muchas aplicaciones abiertas, incluso con la pantalla apagada, propicia un aumento de temperatura considerable en Android. También es normal que veas cómo la autonomía disminuye. Estas aplicaciones también pueden ser widgets anclados en la pantalla de inicio. La solución en este caso es desinstalar aquel software que ya no usas y eliminar procesos en segundo plano forzando su detención.

El teléfono se calienta al cagarlo

Uno de los momentos más habituales en los que la temperatura de un dispositivo aumenta es cuando recargamos la batería. Hasta cierto punto es normal, incluso cuando utilices la carga inalámbrica. No obstante, si la temperatura aumenta de manera exagerada, lo más recomendable es verificar el estado del cable y del transformador. También podría deberse al mal estado de la batería. Ah, y durante la carga, evita realizar tareas pesadas con tu dispositivo.

Uso prolongado de la pantalla

La pantalla es otro de los elementos que más calor aporta al conjunto de tu terminal. Si has notado que tu teléfono se calienta, esto puede derivarse de un uso muy prolongado del panel. En muchos casos, debemos sumar a esto la descarga de contenido desde sitios como YouTube o Netflix. Para ello, se requiere una transferencia constante de datos, lo cual aumenta la temperatura. Si crees que tu dispositivo se ha calentado en exceso, trata de darle un respiro y cierra otras aplicaciones adicionales que tengas abiertas.

Cuidado con usar el teléfono al sol

Un error frecuente es usar el teléfono bajo el sol de manera continuada. Es poco recomendable, sobre todo si se realizan tareas complejas, como ejecutar videojuegos. Asimismo, una buena medida a adoptar es evitar el uso del dispositivo en los momentos del día con más luz solar, sobre todo en verano.

Tienes un software desactualizado

Las actualizaciones de software no solo sirven para obtener nuevas funciones. Los desarrolladores se esfuerzan por solventar errores que, en muchos casos, pueden provocar que tu teléfono se caliente. Por eso, asegúrate de que tienes la última versión del sistema operativo y de tus aplicaciones favoritas.

Problemas de hardware

Si ninguno de los motivos mencionados parece ser el causante del calentamiento de tu dispositivo, es probable que haya un problema de hardware. En ese caso, no te queda más remedio que contactar con el servicio técnico. Recuerda que no es normal que un dispositivo alcance temperaturas muy altas. Si has descartado los problemas de software y tu teléfono está en garantía, es importante que reclames cuanto antes.

Cómo comprobar la temperatura de un teléfono Android

Hay diversas aplicaciones que pueden ayudarte a comprobar la temperatura de tu terminal. Una de ellas es AIDA64. Es una aplicación gratuita que muestra una gran cantidad de datos de tu dispositivo. Para iniciar su descarga, utiliza el enlace que tienes en esta misma página.

AIDA64 1.77 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Cuando la tengas instalada, accede a la sección Thermal.

Sección de temperatura de AIDA64

Allí, puedes ver la temperatura que declaran diversos sensores del dispositivo. Es destacable que se muestre la temperatura de la batería.

Temperatura del dispositivo

Estos datos pueden servirte de referencia para diagnosticar si el calentamiento de tu dispositivo es normal o no. También es una manera eficaz de detectar en qué componente se están alcanzando mayores temperaturas.