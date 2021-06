Desde hace unas cuantas versiones Google implementa en las familias de teléfonos Pixel y Android One una función conocida como Bienestar Digital. Está destinada a ofrecer al usuario un informe pormenorizado de qué aplicaciones usamos, qué páginas web visitamos, cuántas notificaciones recibimos y cuántas veces desbloqueamos el teléfono en un lapso de tiempo determinado. Pues bien, Bienestar Digital no sirve sólo para eso. Aparte de todo lo que acabamos de mencionar, se incluyen una serie de medidas destinadas a que usemos de forma más responsable nuestros dispositivos y que descansemos mejor. Nos referimos al Modo Descanso de Android, del que vamos a intentar dar buena cuenta en este artículo.

Qué es el modo descanso en Android

Este Modo Descanso es, en realidad, una colección de herramientas incorporadas en la aplicación del reloj. El objetivo no es otro que mejorar nuestros hábitos de sueño. La idea principal es concienciar a los usuarios sobre la importancia de tener buenos hábitos de uso, así como ayudarle a desarrollar rutinas de sueño más sanas. Si no tienes un dispositivo Pixel o Android One, bastaría con que instalases la aplicación del reloj de Google en tu dispositivo para poder disfrutar de esta función.

Dentro de lo que es el Modo Descanso, podemos encontrar lo siguiente:

Horario : nos permite establecer el horario de sueño, fijando la hora de irse a dormir y de despertarse, y configurando una alarma para esta última.

: nos permite establecer el horario de sueño, fijando la hora de irse a dormir y de despertarse, y configurando una alarma para esta última. Actividad de descanso : muestra el uso del móvil en el horario de descanso, y qué aplicaciones hemos usado más.

: muestra el uso del móvil en el horario de descanso, y qué aplicaciones hemos usado más. Sonidos para dormir : reproduce sonidos relajantes que nos ayudarán a conciliar el sueño, o bien nos permite elegir música de Spotify o YouTube Music.

: reproduce sonidos relajantes que nos ayudarán a conciliar el sueño, o bien nos permite elegir música de Spotify o YouTube Music. Próximos eventos : muestra una lista de las cosas pendientes en la agenda del día siguiente.

: muestra una lista de las cosas pendientes en la agenda del día siguiente. Sunrise alarm: se trata de una función que ilumina la pantalla con los colores del amanecer 15 minutos antes de que la alarma suene.

Cómo configurar el modo descanso en Android

En primer lugar, descarga e instala la aplicación del reloj que encontrarás más abajo si tu terminal no cuenta con Bienestar Digital. Si tienes un Google Pixel, un dispositivo de la familia Android One o tu teléfono soporta Bienestar Digital de forma natuva, no es necesario que lo hagas.

Reloj Google 6.4.361440548 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Con la aplicación ya instalada, ábrela y ve a la pestaña Descanso:

Pestaña descanso en la aplicación Reloj de Android

Allí, toca en Horario para establecer un horario de sueño y de despertador, pulsando en cada hora por separado para editarlas. Aquí establecemos el inicio de la hora de descanso:

Configuración de inicio del descanso

Y aquí la hora de despertar:

Configuración del despertador

Y con esto ya tendrías configurado el Modo Descanso. Adicionalmente, también podrías configurar qué días quieres que se active. No hace falta que salgas de la aplicación del reloj, desde allí mismo puedes hacerlo. En la propia pantalla de configuración del horario podrás podrás activar y desactivar los días que quieres que se active:

Modo Descanso activo en días específicos

Vale la pena comentar que los días que estén coloreados son aquellos en los que el Modo Descanso está activo, y los que estén en gris no. Por el momento la hora de la alarma sigue siendo fija, pero puedes configurar a tu gusto los días en los que descansarás y los que no.

Además de este método, si tu dispositivo cuenta con soporte para Bienestar Digital tienes otra forma de acceder a la configuración del Modo Descanso. Pulsa primero en Ajustes:

Acceso a Ajustes en la pantalla principal del teléfono

Después, hazlo sobre Bienestar digital y control parental:

Bienestar Digital en los Ajustes de Android

En la pantalla a la que llegarás, pulsa sobre Modo Descanso:

Bienestar Digital de Google

Si pulsas ahora en la opción En un horario determinado accederás a las opciones de configuración del Modo Descanso:

Configuración del Modo Descanso en Bienestar Digital

Al igual que hemos visto en el caso del reloj, si pulsas en la hora de inicio y en la de fin podrás editar estos valores:

Configuración de la hora de inicio del Modo Descanso

Pulsando en los días de la semana que ves debajo de las horas, también podrás elegir los días en los que el modo descanso se activará, exactamente igual que como te lo describimos un poco más arriba.

Apps que te ayudarán a dormir bien

Si el Modo Descanso que te ofrece Android no te parece suficiente, o bien necesitas otro tipo de ayuda para descansar mejor, en el siguiente enlace te ofreceremos las mejores aplicaciones Android para dormir bien. Entre ellas encontrarás apps para distintos fines: monitorear tu sueño, técnicas de relajación para antes de dormir e incluso formas eficaces de combatir tus ronquidos. Si lo necesitas, no dudes en echarles un vistazo.