En los últimos años, los teléfonos móviles han ganado terreno a las cámaras de fotos por varios motivos. Además de su tamaño compacto, estos dispositivos han empezado a incorporar equipos fotográficos con sensores de gran tamaño, han aplicado la IA para el procesado y toma de las fotos y por supuesto, han implementado un montón de funciones hasta ahora reservadas para los equipos fotográficos profesionales.

Una de estas funciones de las que hablamos lleva mucho tiempo entre nosotros y además, actualmente es muy fácil encontrarla en teléfonos de casi todas las gamas. Hablamos del HDR, un modo que se ha diversificado en otros como el HDR+, el HDR auto, el HDR inteligente o Smart HDR, pero que, a efectos prácticos, sigue haciendo lo mismo.

La función principal del HDR es que la imagen final tenga mucha más nitidez y dado que es un modo omnipresente en la fotografía móvil (amén de una herramienta muy, pero que muy útil), vamos a darle un pequeño repaso para dejar claro qué es y sobre todo, cuándo debes utilizarla para obtener los mejores resultados. Además vamos a explicarte cómo puedes activar el modo HDR en un dispositivo Android y qué puedes hacer en el caso de que tu teléfono no cuente con esta opción de forma nativa.

Qué es el HDR

El término HDR no es otra cosa que la abreviatura de High Dynamic Range o lo que es lo mismo, alto rango dinámico. Dicho esto, para poder comprender qué es el HDR primero debemos dejar claro el concepto de rango dinámico.

El rango dinámico de un sujeto es la amplitud del tono que hay desde la parte más clara (iluminación) hasta la parte más oscura (sombras). El HDR de la cámara intenta obtener la mayor amplitud de tono en una sola imagen, tratando de darnos el resultado más equilibrado. Eso sí, siempre debemos tener en cuenta que el ojo humano es capaz de percibir un rango dinámico mucho más alto que cualquier cámara o teléfono.

Uno de los escenarios más complejos para cualquier cámara es un día nublado, ya que suele ser complicado obtener un rango dinámico completo sin que se descompensen luces y sombras. Sin embargo, la aplicación del HDR es una forma de solucionar este tipo de situaciones al aumentar la cantidad de rango dinámico que se puede capturar en una sola imagen.

En las siguientes imágenes puedes observar cómo el HDR ofrece mayor nitidez al reforzar el contraste entre las zonas oscuras y las iluminadas.

En esta primera imagen se observa un paisaje exterior donde el cielo se reproduce de forma menos realista y ligeramente quemado.

Sin HDR el cielo se reproduce quemado. / Érika García

La siguiente imagen es prácticamente la misma toma, pero con el modo HDR activado. Aquí ya vemos cómo todas las zonas están correctamente expuestas y el resultado se parece más a lo que verías con tus ojos.

Con HDR en exterior la nitidez y el contraste entre luces y sombras mejora notablemente. / Érika García

Las siguientes imágenes están tomadas en interior y como puedes observar, de nuevo la imagen mejora notablemente cuando activamos el HDR.

En esta primera imagen la ventana queda completamente difuminada al no recogerse bien toda la información de las luces más altas.

En esta imagen interior sin HDR la ventana está completamente difuminada. / Érika García

En la segunda toma activamos el HDR y a pesar de haber la misma luz, la ventana se reproduce muchísimo más definida y además, la reproducción del color es más realista (fíjate en el color de las flores).

En esta imagen el HDR mejora notablemente la reproducción del color. / Érika García

Cómo funciona el HDR en los móviles

Al igual que las cámaras fotográficas, para conseguir el mejor rango dinámico los teléfonos capturan varias imágenes una tras otra con diferentes niveles de exposición (sobreexposición, subexposición y/o exposición normal). Estas imágenes se fusionan en una sola para conseguir un resultado similar al que vería el ojo humano.

Muchos teléfonos tienen una opción con la que el HDR se aplica de forma automática cuando detecta que es necesario. El principal inconveniente de este modo es que siempre requiere de un poco más de tiempo para capturar la información, por lo que es más fácil que las fotos resulten con trepidaciones.

Dicho esto, independientemente del teléfono que utilices lo primero que debes hacer es estabilizar la cámara. Puedes usar un trípode o soporte estable o aún más fácil, activar el temporizador de la cámara para evitar que se mueva al presionar el botón de disparo y poder sujetar el teléfono de forma más estable.

Cómo usar el HDR en la cámara del móvil

La mayoría de los teléfonos actuales cuentan modo HDR y la manera de activarlo suele ser similar, aunque dependiendo del fabricante este podría tener un nombre u otro. Por ejemplo, en algunos modelos antiguos de Samsung el modo HDR se llama "Rich Tone".

Dicho esto, los pasos para activar el HDR en el móvil son los siguientes:

En primer lugar, abre la aplicación de la cámara en tu dispositivo y accede al menú de ajustes que generalmente se ubica en un icono de engranaje. En algunos modelos también puedes acceder a las opciones adicionales de la aplicación de cámara en el icono de las tres rayas horizontales. Pulsa sobre el interruptor o botón para activar la función. En algunos dispositivos verás el símbolo de HDR disponible para activar la opción en las esquinas de la interfaz. Pulsa sobre esta opción para activarla o desactivarla. Si tu dispositivo tiene la opción de HDR automático actívala para que dispare en este modo cuando sea necesario.

Dos modos distintos de activar el HDR en un teléfono Android. / Érika García

En el caso de que tu dispositivo no cuente con opción de disparo en HDR en su app nativa puedes acudir a aplicaciones de terceros como Hypercam. Eso sí, ten en cuenta que muchas de estas apps aplican un filtro que simula las correcciones del HDR en lugar de realizar varias tomas. No es lo ideal, pero puede ser una solución alternativa.

Cuándo activar el modo HDR en la cámara del móvil

El HDR debe usarse con mesura si no queremos acabar sacando unas fotos que parezcan más una acuarela o un CGI (aunque no lo creas esto es muy habitual en las redes sociales). El objetivo de este modo no es otro que añadir detalles e información para mejorar la calidad de la imagen, no transformarla.

Foto con mucho HDR

El uso de HDR está justificado cuando, por ejemplo, el cielo está demasiado brillante y el paisaje está subexpuesto o lo que es lo mismo, cuando se aprecie el contraste entre luces y sombras.

y el paisaje está subexpuesto o lo que es lo mismo, cuando se aprecie el contraste entre luces y sombras. También es un buen momento para utilizar este modo en retratos donde el fondo es más brillante que el sujeto; de este modo conseguimos que este sobresalga ligeramente sin perder naturalidad. No recomendamos el uso del HDR para tomar fotos de siluetas, pues podrían añadirse detalles en las zonas más oscuras y acabar borrándolas.

que el sujeto; de este modo conseguimos que este sobresalga ligeramente sin perder naturalidad. No recomendamos el uso del HDR para tomar fotos de siluetas, pues podrían añadirse detalles en las zonas más oscuras y acabar borrándolas. En condiciones de poca luz, salvo con algunos modelos de teléfonos muy concreto como los Google Pixel (y poco más), no te recomendamos que utilices el HDR, pues el resultado será una imagen opaca y posiblemente borrosa . En este caso, si tu teléfono lo admite, aplica siempre el modo nocturno.

. En este caso, si tu teléfono lo admite, aplica siempre el modo nocturno. Tampoco te conviene usar el HDR en escenas con colores muy vívidos y vibrantes, ya que estos se enfatizarían aún más, y la reproducción del color se volvería muy artificial.

Como hemos visto el HDR no es una solución para todos los escenarios, aunque compensa algunas de las carencias que tienen las cámaras de los teléfonos. Aun así, cada fabricante de teléfonos tiene un procesado distinto, por lo que antes de liarte a disparar te recomendamos que realices varias pruebas con sus diferentes modos, para buscar dónde está el equilibrio perfecto.