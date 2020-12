Cuando utilizamos nuestros dispositivos electrónicos, ya sea un móvil, una tableta, un ordenador o cualquier otro que disponga de una pantalla, nos exponemos a un rango concreto del espectro de luz visible con alto contenido energético.

Qué es el filtro de luz azul

Comúnmente, se conoce a este rango de luz como luz azul. Las consecuencias de una exposición continuada a la luz azul pueden variar según la persona. Sin embargo, los síntomas más comunes son fatiga ocular, dolor de cabeza o la reducción de la sensación de somnolencia. Con el objetivo de paliar esta sintomatología, la mayoría de los sistemas operativos del mercado incluyen, de forma nativa, un filtro que reduce la exposición a la luz azul. Esta función se encarga de reducir drásticamente la luz azul emitida por la pantalla de nuestro dispositivo, evitando que perdamos la sensación de sueño justo antes de dormir o que suframos otro tipo de patologías derivadas del uso prolongado de la pantalla.

Cómo filtrar la luz azul

Puedes filtrar la luz azul usando las herramientas del sistema operativo o usando apps de terceros si tienes una versión de Android anterior a la 7.0. Te explicamos ambos métodos a continuación.

Cómo activar el filtro de luz azul en mi dispositivo con Android

Activar el filtro de luz azul en un terminal Android es una tarea muy simple. Lo primero que debes hacer es abrir los ajustes del teléfono y acceder al apartado Display.

Ajustes de pantalla.jpg

A continuación, pulsa sobre Night Light.

Ajustes de la luz nocturna.jpg

Para activar inmediatamente el filtro de luz azul toca en Turn on now.

Activar filtro de luz azul

Inmediatamente, la pantalla comenzará a adquirir un tono amarillento. El rango de luz azul ha sido bloqueado. Puedes regular la intensidad del filtro con el control deslizante que tienes bajo el enunciado Intensity. Cuanto más a la derecha sitúes la barra, más luz azul se bloqueará. Por tanto, más amarilla o anaranjada se verá la pantalla. Por el contrario, si deslizas el control a la izquierda, más blanco se verá el panel. En ese caso, se estará emitiendo una cantidad mayor de luz azul.

Regular la intensidad del filtro de luz azul

Asimismo, es posible programar la activación del filtro de luz azul para que active automáticamente a una hora concreta. Para hacerlo, pulsa en Schedule.

Programar filtro de luz azul

Con la opción Turns on at custom time puedes especificar un horario concreto de activación.

Activar según horario personalizado

Con el ajuste Turns on from sunset to sunrise el filtro de luz azul se activará con la puesta del sol y se desactivará a la mañana siguiente, con la salida del sol.

Activar con la salida y la puesta del sol

Ambos ajustes automáticos usarán la intensidad que has definido previamente en el apartado Intensity. Recuerda que, si dispones de otros dispositivos con sistemas operativos modernos, como portátiles con MacOS o Windows 10 o terminales con iOS o iPadOS, también puedes configurar el filtro de luz azul de manera similar.

Cómo activar el filtro de luz azul con apps en versiones anteriores a Android 7

Si tu dispositivo se ha quedado anclado en una versión anterior a Android 7.0, no dispone del filtro de luz azul de forma nativa. Sin embargo, puedes usar Twilight para activarlo. Para descargar e instalar esta aplicación en tu teléfono, usa el enlace que tienes a continuación.

Twilight 11.8 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Entonces, abre Twilight y otorga los permisos necesarios pulsando en Allow.

Otorgar permisos necesarios

Activa Allow display over other apps.

Permitir que Twiligth se muestre sobre otras apps

Regresa a Twilight e inicia la configuración del filtro. Usando los controles superiores, podrás ajustar el color, la intensidad y el brillo de la pantalla.

Ajustar temperatura y tono de la pantalla

Si lo prefieres, establece un horario de activación. Hazlo modificando las opciones que encontrarás en el apartado Filter times. Si te decantas por usar la activación automática usando como referencia la salida y la puesta del sol, debes permitir que la aplicación acceda a la localización.

Activar filtro de luz azul según horario

Una vez finalizada la configuración, podrás apreciar que la pantalla ha modificado su tono. Esta aplicación es compatible con Android 4.1 en adelante y, gracias a eso, podrás usarla en prácticamente cualquier dispositivo.