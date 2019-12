Hoy en día tendemos a dar por hecho casi todo lo que tiene que ver con tecnología, más en concreto con nuestros teléfonos móviles. Estamos acostumbrados a encender nuestro smartphone y empezar a navegar por Internet, incluso cuando cambiamos de terminal. Generalmente no tenemos que hacer ningún tipo de configuración extra, pero ¿no te has preguntado nunca qué hace posible que tengamos conexión inmediata con la red? Y además, ¿por qué a veces con un terminal distinto del nuestro y con la misma tarjeta SIM hay ocasiones en las que no conecta? Efectivamente hay un responsable directo, del que vamos a hablarte en este artículo.

¿Qué es un APN?

El APN es el punto de acceso a Internet de nuestros móviles. Con él le indicamos al teléfono el camino que debe seguir para conectarse a Internet, aunque también sirve para que podamos enviar y recibir mensajes multimedia o MMS (si bien en la actualidad este servicio ha caído en franco desuso).

A través del APN definimos varios parametros:

El nombre del punto de acceso.

El nombre de usuario que hace la petición de conexión.

La clave de los operadores móviles para configurar el acceso a Internet.

¿Para qué sirve el APN?

Como ya hemos dicho, su función básica es la de conectar tu teléfono a Internet. Tenerlo configurado correctamente asegura que puedas disfrutar de la tarifa plana de datos que tengas contratada estés donde estés, sin depender del WiFi y sin coste adicional para ti.

Por norma general, los terminales cuentan con una serie de APN predefinidos en el momento de introducir en ellos la tarjeta SIM. Esto significa que el proceso de configuración suele realizarse automáticamente durante el primer encendido, sin necesidad de repetirlo cada vez que queremos conectarnos a Internet (salvo que hayamos restablecido la configuración del dispositivo, y aún en estos casos el proceso debería realizarse solo).

Pero, ¿qué pasa si pierdes la configuración de tu APN? Lo vemos a continuación

Cómo configurar el APN de tu operadora

En primer lugar ve a Ajustes > Redes móviles > Nombres de los puntos de acceso:

Ajustes de redes móviles

En la siguiente pantalla, selecciona el nombre de tu operadora y pulsa sobre él:

Selección de operadora

En la siguiente pantalla deberás introducir la información sobre tu APN:

Edición de los parámetros del APN

Cada operadora cuenta con su propia forma de configurar los APNs. Si quieres saber cómo configurar el de la tuya ponte en contacto con ella, te facilitarán los datos sin ningún problema e incluso pueden enviártelos por SMS.