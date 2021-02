Tener problemas con la red Wifi es algo frecuente. Hay diversas causas que pueden provocar que tu conexión no funcione, que tu dispositivo no se conecte a ella o que, simplemente, su rendimiento no sea el adecuado. A lo largo de este artículo, te hablamos de algunos de los fallos de conexión más comunes y te mostramos las posibles soluciones. Hemos tratado de ordenarlos para ayudarte a descubrir el origen del problema.

Comprueba que tu teléfono tiene el wifi activado

Aunque pueda parecer una obviedad, en muchas ocasiones el problema se da porque el dispositivo no tiene el adaptador de red activado. Android dispone de un acceso directo en la cortina de notificaciones que te permitirá activar el wifi.

Verificar que el wifi esté activo

También puedes acceder a los ajustes y, en la sección de redes, activar manualmente el wifi.

Verificar que el wifi esté activo en ajustes

Espera unos segundos y tu terminal volverá a conectarse automáticamente.

Soluciona los problemas de conexión eliminando la red

Si ya has comprobado que tu dispositivo tiene el wifi activado, pero no logra conectarse, hay algunas acciones que puedes emprender para solucionarlo. En primer lugar, elimina la red guardada. Así, podrás introducir de nuevo la contraseña y reiniciar la conexión. Para hacerlo, realiza una pulsación prolongada sobre la red. En menú contextual, toca en Forget network.

Olvidar una red

Ahora, pulsa en la red de nuevo e introduce la contraseña.

Introducir la contraseña de nuevo

Haciendo esto, te asegurarás de haber introducido bien la contraseña y de renovar la concesión de la dirección IP por parte del rúter. Pero ¿qué pasa si la red está activa y, aun así, no aparece en el listado? Puedes añadirla manualmente tocando en Add network.

Añadir una nueva red manualmente

Introduce el nombre y la contraseña de la red y toca en Save.

Introducir nombre y clave de la red

De nuevo, espera unos segundos hasta que tu dispositivo se conecte.

¿Por qué mi wifi no funciona? Averígualo fácilmente

Dando los dos anteriores pasos, lo más probable es que soluciones la mayoría de los problemas de conexión. Pero, si el fallo aún persiste, te ayudamos a conocer su origen con algunas preguntas.

¿Falla la conexión solo en un dispositivo de la red? El hecho de que el resto de los aparatos conectados a tu red funcionen correctamente revela que el problema está en tu dispositivo móvil. Intenta conectarlo a otra red wifi para verificar si funciona y, en el caso de que falle, te recomendamos que lo restaures. Si eso no soluciona las cosas, ponte en contacto con el servicio técnico.

¿Falla la conexión con una aplicación concreta? Comprueba que la conexión está fallando con todas las aplicaciones. Si los problemas de conexión solo se producen con una aplicación concreta, es probable que los servidores de esta estén caídos y el problema no sea tuyo.

¿Hay fallos en el resto de los dispositivos? Si ninguno de tus dispositivos conecta a la red, asegúrate de que tu rúter está funcionando correctamente. Quizá se haya apagado o quizá necesite ser reiniciado. Si los problemas con el rúter no se solucionan, quizá debas ponerte en contacto tu proveedor de servicios.

Problemas de velocidad en la red: mi wifi va lento

Es probable que logres conectarte a tu red de forma habitual, pero que no la velocidad de conexión sea muy baja. Pero, no te preocupes, hay algunas cosas que puedes hacer para solucionarlo.

¿Estás demasiado lejos de tu rúter? Una mala cobertura y encontrarse demasiado lejos de la emisión de señal es el principal motivo por el cual una conexión se vuelve lenta. Si, por algún motivo, no te es posible acercarte al rúter, plantéate la instalación de repetidores Wifi.

¿Hay muchos dispositivos conectados a la red? Un volumen muy grande de dispositivos conectados al rúter afecta notablemente al rendimiento. Hoy en día, conectamos bombillas inteligentes, neveras, televisores, aspiradoras, asistentes virtuales… Si la capacidad de tu rúter está al límite, la velocidad del wifi se volverá muy lenta.

¿Hay interferencias? Si vives en un bloque de pisos o en una zona muy concurrida, la conexión puede ralentizarse debido a las interferencias. Llegado a este punto, tienes dos opciones. Primero, cambiar el canal de emisión de red. Debes hacerlo en el panel de administración de tu rúter que, generalmente, es accesible desde la IP 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Segundo, usa la conexión de 5 GHz que, por lo general, se emite de forma paralela a la conexión de 2.4 GHz. La conexión de 5 GHz solo está disponible en los modelos más recientes.

El wifi se enciende y se apaga solo: ojo con los errores de software y hardware

Por último, quizá estés experimentando problemas de conexión derivados de fallos en el sistema operativo o en el hardware de tu teléfono. Puede que, en tu caso, el wifi se apague y se encienda de manera intermitente. En ese caso, asegúrate de que el resto de los dispositivos conectados funcionan correctamente. Si es así, todo apunta hacia tu teléfono y, por lo tanto, ha llegado la hora de restaurarlo. Hazlo entrando en ajustes y accediendo al apartado System.

Opciones del sistema en Android

Toca en Reset options.

Opciones de restauración

Selecciona Erase all data (factory reset).

Restaurar dispositivo

Recuerda tener una copia de seguridad de tus datos, pues toda tu información se eliminará. Si el problema persiste después de restaurar el dispositivo, lo más probable es que debas contactar con el servicio técnico oficial para que te den una solución. Al parecer, te encuentras ante un fallo de hardware.