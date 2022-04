Si hay una palabra de cinco letras que defina el juego diario Wordle no es otra que viral. Desde el último trimestre de 2021, millones de personas se han enfrentado a este pequeño reto diario para llenar Twitter y otras redes con sus soluciones en forma de crípticos cuadrados amarillos y verdes. La razón: es adictivo, sencillo de jugar y, además, no implica una gran pérdida de tiempo por parte del jugador ya que ofrece la posibilidad de adivinar solamente una palabra al día.

Cómo jugar a Wordle

Para los más despistados que aún no conozcan este pequeño juego online, empecemos por explicar en qué consiste Wordle. Se trata de una especie de crucigrama en el que el jugador debe adivinar una palabra de cinco letras en seis intentos, una sola al día y la misma para todos los jugadores. Al acceder a la web oficial de Wordle en español, adaptada de la versión en inglés por Daniel Rodríguez, el jugador se encontrará con las reglas del juego y una cuadrícula en blanco con cinco espacios. Al introducir un primer intento de palabra, las letras quedarán marcadas de la siguiente manera:

En verde si están en la palabra oculta y correctamente colocadas en su sitio.

En amarillo si están presentes en la palabra, pero en otra posición.

En gris si la letra no se encuentra en la palabra.

El jugador no tiene ningún límite de tiempo así que podrá pensarse bien cada intento e incluso cerrar la web y volver más tarde si necesita desconectar o dejar el cerebro trabajando en segundo plano. Además, el teclado impreso en pantalla muestra en gris todas las letras ya usadas que no sirven al jugador, aspecto que ayuda a la elección de las palabras para los siguientes intentos. Si se adivina, se puede copiar el resultado para publicarlo en Twitter, WhatsApp, Telegram u otras redes y mensajerías sin desvelar jamás la palabra: se verá únicamente la combinación de letras acertadas en cada línea con cuadraditos blancos, amarillos y verdes.

Mostramos los códigos de colores de Wordle

Los mejores trucos para adivinar la palabra del día

Aunque no hay ningún tipo de garantía de encontrar la palabra de día si se siguen ciertas pautas de forma habitual, siempre viene bien saber cuáles son los trucos más usados para jugar al Wordle. En su mayoría, están relacionados con la pura lógica y con pequeños conocimientos sobre lingüística y etimología del español. Os dejamos a continuación los que consideramos realmente útiles.

Empezar con una palabra que contenga varias vocales

Saber qué vocales hay en la palabra y su posición es muy importante para descubrir la palabra en el menor número de intentos posible. Se puede probar con cuatro vocales a la vez con palabras como 'audio' o 'aireo'. Sin embargo, una servidora se decanta siempre por 'radio' o 'reina'. Estas dos palabras me ayudan a encontrar o descartar tres vocales distintas, pero también a saber si se puede tratar o no de un verbo en infinitivo por el uso de la R y si incluye la N o la D, dos consonantes muy usadas en nuestro idioma.

Cuidado con las letras repetidas

Cuando acertamos la posición de una letra, tendemos a descartarla para el resto de la palabra y eso es un error. Tenemos que recordar que Wordle no nos avisa en caso de que una letra se repita. Dobles erres, elles, palabras con dos vocales idénticas… Nuestra lengua tiene infinidad de palabras de cinco letras que podrían confundirnos.

Usar las consonantes más frecuentes

Las letras más usadas en español en orden de frecuencia son las siguientes: E, A, O, S, R, N, I, D, L, C, T, U, M, P y B. Es lógico pensar que si buscamos palabras que incluyan las letras más frecuentes, sean vocales o consonantes, podemos tener más posibilidades de encontrar las correctas: reina, radio, santo, lindo, rinde, limbo, sorna, etc.

Emplear dos intentos para hacer grandes descartes

Esta es la principal estrategia que siguen muchos jugadores habituales de Wordle y es un truco muy útil que suele funcionar muy bien. ¿En qué consiste? En utilizar en primer lugar dos palabras totalmente distintas que no tengan consonantes ni vocales iguales entre sí para descartar el mayor número de letras posibles. Lo mejor es utilizar una palabra con tres vocales y una con las otras dos, combinadas con algunas de las consonantes más frecuentes. Por ejemplo, usar en primer lugar 'reina' y 'mulos' o 'ruido' y 'cales' nos permitirá adivinar y/o descartar tantas letras que aumenta mucho la probabilidad de acertar la palabra al cuarto o incluso al tercer intento.

Evitar repetir las letras marcadas en gris

Como ya hemos comentado, Wordle utiliza un sistema de colores para indicar si la letra que hemos puesto se encuentra en su lugar correcto, en otra posición o si no está. Debemos procurar no utilizar de nuevo las letras ya marcadas en gris para no malgastar intentos tontamente.

Leer lo que ya se tiene en voz alta

Esto puede ser muy útil cuando se tienen claras tres de las cinco letras correctas. En alguna ocasión, puede que no nos venga a la mente una palabra con sentido por escrito, pero si vamos leyendo en voz alta posibles combinaciones con las letras que todavía no hayamos descartado (no olvidemos las que se puedan repetir), es posible que alguna palabra nos venga sola.

Si no se te ocurre nada, inventa

Si desconocemos la palabra que esconde el Wordle, ningún truco nos va a servir. En ese caso, lo único que queda es probar con combinaciones de letras que nos parezcan posibles o lógicas usando las letras más usadas. Además, el juego no penaliza de ninguna forma si la palabra no existe y tampoco se perderá una de las seis posibilidades que se tiene por introducir un 'invent'.

Wordle nos permite compartir el resultado si acertamos

Mejores palabras para siempre ganar al Wordle Español

Dicho todo esto, añadimos una lista con algunas de las palabras más útiles para ayudarnos a ganar al Wordle cada día. Como ya hemos dejado claro, descartar todas las vocales ayuda mucho así que empecemos por algún ejemplo de palabras con tres o cuatro vocales y con una o dos consonantes frecuentes:

Audio.

Acero.

Cameo.

Erial.

Idean.

Oreas.

Si se quiere matar no dos, sino tres pájaros de un tiro, cada una de estas dos palabras permite usar hasta tres vocales distintas, saber si la palabra puede o no ser un verbo por el uso de la R y además incluye una consonante adicional entre las más frecuentes.

Radio.

Reina.

Si nos queremos centrar únicamente en las consonantes y vocales más frecuentes de nuestra lengua, podemos empezar con palabras con la A y la E y las consonantes S, R, N, D, L, C y T. Por ejemplo:

Canes.

Cesar.

Cenar.

Laser.

Nacer.

Secar.

Sedal.

Satén.

Para terminar, si preferimos la estrategia de emplear los dos primeros intentos para emplear todas las vocales y alguna de las consonantes más usadas, te recomendamos las siguientes combinaciones:

Cielo + Rutas.

Reina + Mulos.

Ruido + Cales.

Judía + Polen.

Trampas para acertar el Wordle

No estamos igual de lúcidos ni tenemos la misma suerte cada día y, alguna vez, incluso siguiendo todos los consejos posibles o empleando la que cada uno considera la mejor estrategia, la palabra del día se nos puede resistir. Llegado el caso, solo quedan dos opciones: resignarse y esperar a la palabra del día siguiente o hacer trampas. Si tienes mal perder y te decantas por la segunda, puedes recurrir a algunos 'truquitos'.

Parte de la gracia del juego reside en el hecho de que solo tenemos 6 intentos para acertar. Sin embargo, podrás tener todos los que quieras si utilizas el modo incógnito del navegador, si borras el historial (cuidado porque en este caso perderás el registro de victorias y derrotas), si cambias de navegador o si cambias directamente de dispositivo. Por otra parte, si tienes nociones de HTML, puedes consultar el código fuente de la página para ver la lista completa de palabras disponibles. En este caso, el juego podría dejar de tener gracia durante mucho tiempo ya que el código incluye la lista de palabras hasta 2023.

Por último, siempre puedes buscar en redes sociales o en página web que publican cada día una serie de pistas o incluso la solución de la palabra diaria. Eso sí, podrás engañar a tu cuñado y hacerle creer que la has adivinado por tu cuenta, pero jamás te podrás engañar a ti mismo.