El éxito de Fortnite es total, millones de jugadores en todo el mundo ya disfrutan de su modo battle royale y seguramente tú no te has quedado atrás, pero si quieres unas cuantas buenas alternativas al juego de moda para seguir exprimiendo el género en tu iPhone o en tu iPad te invitamos a que sigas leyendo. Te ofrecemos una completa lista de alternativas a Fortnite Battle Royale para todos los gustos que te vendrá de maravilla durante tu tiempo libre. Trata de no gastar todo tu dinero en las compras integradas, date prisa para encontrar armas y equipamiento y suerte en la batalla...

7 juegos battle royale para iPhone y iPad

Aquí va una lista con 7 shooters que incluyen el modo battle royale, todos gratuitos aunque con compras integradas. Algunos solo tienen este modo de juego y otros cuentan con más, pero lo importante está presente: todos contra todos a muerte en una isla y un espacio cada vez más reducido. Ve mejorando con tus tácticas o de lo contrario no te comerás un colín.

PUBG

Disparando a un rival en PUBG /

No hay duda, es la alternativa número uno al juego de Epic Games pese a que existen importantes diferencias entre ambos juegos. De hecho los creadores de Playerunknown's Battlegrounds acaban de demandar a los de Fortnite por plagio, al considerar que su juego fue pionero y le han copiado... Lo importante a saber en este caso es que PUBG utiliza un concepto más estratégico y militar que Fortnite, con escenarios, personajes y armas reales. Además se pueden utilizar vehículos, cosa que no puedes hacer en el otro. En otras plataformas es de pago, pero por suerte para los jugadores de iPhone es totalmente gratuito.

PUBG Mobile 0.5.0 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Rules of Survival

Rules of Survival está entre los mejores battle royale de iPhone /

NetEase Games desarrolla este shooter con modo battle royale para 120 jugadores, 20 más que lo habitual en estos títulos. La estética es bastante realista, pero las influencias del anime son claras, en eso se nota el origen del estudio desarrollador. También permite conducir vehículos pero es más limitado que PUBG en ese sentido. El juego se mueve con bastante fluidez y resulta bastante entretenido.

Rules of Survival 1.0.24 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Knives out

Apuntando con metralleta en Knives Out /

Mismo estudio que el caso anterior y planteamiento muy parecido. Aquí la cantidad de jugadores vuelve a 100 y también hay vehículos para recorrer el mapa más rápido. El juego en teoría está en español, pero está claro que orientado al público asiático. Un aviso: pesa una barbaridad, armaos de paciencia para probarlo porque entre la descarga de la app y las posteriores actualizaciones te pueden salir canas. Ni que decir tiene que el espacio libre también será requisito en este caso.

Knives Out 1.8 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Survivor Royale



Inspección de una casa en Survivor Royale /

Tercer juego de la gente de NetEase, que como veis están especializados en el género. En este caso el concepto es militar al 100%, desde los personajes hasta las armas pasando por los vehículos y demás elementos del entorno. También es un título bastante pesado que te costará un buen rato descargar. Si no fuera por el cambio de nombre podría decirse que es calcado a Knives Out.

Survivor Royale 1.0.3 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Free Fire Battlegrounds

Garena Free Fire también es un buen battle royale en iOS /

Free Fire es otro battle royale de bastante éxito desarrollado por Garena. Aquí la isla es más pequeña, aunque la jugabilidad está asegurada igualmente. Es de aspecto realista, las partidas duran 10 minutos como máximo y la cantidad de jugadores se reduce a 50. Hay vehículos para recorrer el mapa y tiene posibilidad de jugar en modo escuadrón con algunos compañeros. Buena opción para salir de los clásicos y no tirar por alguna alternativa de NetEase Games.

Free Fire - Battlegrounds 1.17.1 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Guns Royale

Guns Royale en iPhone usa gráficos pixelados /

Los gráficos de tipo Minecraft o pixelados están de moda, dando ese aspecto informal a los juegos. Era cuestión de tiempo que alguien aplicara la misma estética a un juego de este género. En Guns Royale todo está hecho a base de cuadros, pero hay otra novedad importante, y es la perspectiva. Utiliza una perspectiva isométrica que reduce considerablemente el campo de visión, por lo que el mapa se convertirá en tu principal aliado. Evidentemente nada tiene que ver con los títulos anteriores pero es un battle royale bastante casual que puedes jugar si no te lo estás tomando muy en serio.

Guns Royale 1.10 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Grand Battle Royale: Pixel War

Bajando en paracaídas en Grand Battle Royale /

Una de las propuestas más originales en la materia viene de mano de los juegos que mezclan Minecraft, o más bien sus gráficos, con el modo battle royale, como ya hemos visto en el caso anterior. Grand Battle Royale: Pixel Wars es otro de ellos, y aunque evidentemente no es tan serio, sí aporta exactamente los componentes de la modalidad y una buena dosis de humor extra. Es un juego de tipo casual, pero más de uno le encontrará la gracia y el atractivo.