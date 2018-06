Fortnite ha sido un éxito rotundo en el mundo del videojuego gracias a su modo battle royale y a su concepto free to play. Las partidas todos contra todos de hasta 100 jugadores han captado toda la atención de la industria y actualmente hay un feroz debate por saber cuál es el mejor título del momento, dado que han aparecido muchísimos competidores. Y como no faltan opciones y quizás te hayas aburrido del juego de Epic Games, te presentamos 10 alternativas similares, juegos que incluyen modo battle royale y que están a la altura de Fortnite al menos en lo que a diversión se refiere.

Los mejores battle royale para PC

Hay opciones gratuitas al igual que Fortnite y opciones de pago. Pero no mires estas últimas con desidia: algunas son realmente interesantes y no podemos dejarlas de recomendar como buena alternativa al juego de Epic Games. Ahora te toca elegir, ¿qué buscas? ¿un estilo real y de estrategia con aspecto militar o algo más arcade y frenético? ¿Combates a lomos de un dinosaurio domesticado o subidos a toda clase de vehículos para viajar por tierra, mar y aire? En esta lista tienes opciones para todos los gustos.

PUBG

Una partida battle royale en PUBG para PC /

Junto al mismo Fortnite es el juego battle royale del momento. La principal diferencia es que PUBG no es gratuito, hay que pagar por él, pero merece la pena. Está claro que el free to play de su rival es un reclamo para muchos jugadores, pero si realmente estás dispuesto a dejarte unas perrillas disfrutarás de un título ya convertido en clásico. Su concepto es mucho más realista, con buenos gráficos y una concepción militar y estratégica no tan arcade como su rival. Suele ser el favorito de aquellos jugadores que buscan recrear combates bélicos con toda la infraestructura que conlleva, como vehículos militares, armas reales y equipaciones sacadas del mismo campo de combate. Además de todo eso, tienes un par de mapas y otro en camino para que la acción no acabe nunca.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 1.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia de pago Descargar

¿No quieres pagar? No eres el único, mucha gente quiere jugar en PC sin pagar por el juego y han encontrado un pequeño atajo. Dado que la versión para móviles es gratuita era posible emularla en PC y jugar así sin pagar. Como era imposible ponerle puertas al campo y para que las partidas sean más justas Tencent Games, responsable de la versión para móviles, ha sacado su propio emulador de PUBG para PC de manera que se equilibre el nivel de los jugadores y los diferentes sistemas de control que emplean.

PUBG Mobile 0.4.0.3619 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

The Culling

Apunta bien a tus rivales en The Culling /

The Culling es una buena alternativa aunque no tan multitudinaria como otras, aquí los combates enfrentan a 16 jugadores incluido tú. Sin embargo eso no es un problema y ofrece otras cosas bastante atractivas, principalmente un mayor nivel de salvajismo y sangre. Los combates se desarrollan en una selva por lo que todo es bastante más rudimentario y salvaje. Eso sí, el concepto es bastante más realista que el de Fortnite, en eso se parece más a PUBG aunque sin llegar a esas cotas de profesionalismo militar. Las batallas duran 25 minutos y se pueden jugar en solitario o haciendo equipo con otro compañero.

El juego funciona desde 2016 y hace pocos meses sus creadores anunciaron que pasaban a un nuevo proyecto y que The Culling no recibiría más actualizaciones. Sin embargo los servidores seguirán operativos hasta nuevo aviso, por lo que es una opción perfecta para olvidarte de Fortnite. Eso sí también es de pago, aunque su precio de apenas 5 euros es ridículo.

The Culling Idioma Inglés S.O. Windows Licencia de pago Descargar

ARK: Survival Of The Fittest

Seguimos con el concepto battle royale en plena naturaleza salvaje, pero esta vez con una dosis extra de fantasía en forma de dinosaurios y otras figuras animales que hacen las veces de transporte. En ARK podemos disputar batallas de hasta 72 personajes y existen varias configuraciones de escenarios, tiempos y modalidades de juego, desde el solitario al que te permite formar tu propia tribu con hasta 6 jugadores. ¿Qué podría echarte para atrás? La pasta claro está, casi 60 euros que pican bastante si no eres un fanático de la saga. No puede dejar de estar en nuestra lista porque es tremendamente adictivo, pero será comprensible que intentes probar antes otros títulos gratuitos o al menos más asequibles.

ARK: Survival Of The Fittest Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Rust: battle royale

Modo battle royale de Rust /

¿Te imaginas un juego battle royale que se desarrollase en el paleolítico? Seguramente las condiciones de vida de entonces se adaptan perfectamente a la dinámica del género: sobrevivir a toda costa. En Rust llegas al mundo tal cual tu madre te trajo y deberás luchar por tu vida desarrollando tus propias armas primitivas, cazando animales para alimentarte y aniquilando al resto de jugadores por el camino. Este tampoco es gratuito, alrededor de 30 euros pero bastante bien invertidos. Simplemente tendrás que hacerte con el juego principal y acceder a los servidores creados para este modo. Con Rust hay que ser más paciente, es un juego en desarrollo y no está todo lo pulido que a uno le gustaría.

Rust Idioma Español S.O. Windows Licencia de pago Descargar

H1Z1 (Gratis)

Este es considerado el pionero de los juegos battle royale, y de hecho siempre ha existido mucho debate y discusión acerca del posible plagio echo por PUBG y Fortnite de sus bases y principios. Se trata de una versión del clásico H1Z1 con el modo battle royale en la que participó Brendan Greene como desarrollador. Es un juego bastante frenético donde el tema de la recolección de recursos queda un poco más en segundo plano.

La mejor noticia de todo es que actualmente es un free to play buscando competir directamente con Fortnite, por lo que puedes jugarlo gratis. Y para rematar han lanzado un modo auto royale donde como imaginarás toda la acción se desarrolla a bordo de vehículos... Battle royale, armas y coches todo gratis, es el combinado perfecto. ¿Qué más se puede pedir?

H1Z1 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

GTA V: Smugglers Run

La saga GTA es un imprescindible del mundillo que tampoco se ha quedado atrás a la hora de ofrecer un modo battle royale. En ese caso tendrás que tener la expansión Smugglers Run, que es la que incluyó el llamado modo Motor Wars que es el que nos interesa. Junta a tu pandilla del barrio porque van a llover tortas como panes. Los combates son entre 30 personas, más limitados en número y siempre en grupos de varios jugadores, pero la sensación de jugar un battle royale en Los Santos no tiene precio.

GTA V: Smuggler's Run Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Last Man Standing (Gratis)

Inicio de una partida en Last Man Standing /

Otro título de estilo táctico y con partidas de 100 jugadores. Es free to play, todo bastante realista, desde los gráficos hasta la dinámica de juego. Más de 30 armas te esperan, desde las armas cortas hasta los rifles, las escopetas o el amado lanzacohetes, y tienes cientos de opciones de personalización, algunas pasando por caja, esto sí. Una de las mejores opciones de la lista si tenemos en cuenta todas sus características.

Last Man Standing 1.5.49 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Minecraft: Los juegos del hambre

El mismísimo Minecraft puede hacer las veces de tu juego battle royale favorito, especialmente si lo de craftear ya iba contigo anteriormente. Los juegos del hambre es uno de los múltiples MODs que encontrarás para Minecraft, proporcionándote como imaginas un modo battle royale bastante adictivo y cachondo. Imagino que aquí no hará falta que te expliquemos mucho sobre gráficos y demás. Para jugar tienes que hacerte con Minecraft y conectarte al servidor correspondiente.

Minecraft 1.12.2 Idioma Español S.O. Windows Licencia demo Descargar

Unturned (Gratis)

Así son los gráficos de Unturned /

Unturned es una mezcla de Minecraft y battle royale también gratuito, por lo que puede ser una buena opción especialmente si no estás muy ducho en el género y todavía disparas a los pájaros. La dinámica de juego es la ya conocida desde un punto de vista bastante arcade y casual que no deja de dar buenos momentos de diversión. El aspecto es algo tosco pero está claro que es lo que se busca. Más limitado que sus rivales, pero gratuito.

Unturned 3.23.9.1 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Warface (Gratis)

Aniquilando enemigos en un escenario de Warface /

Una de las últimas apariciones en el mercado es este Warface, un shooter de tipo futurista que seguramente te recordará a grandes clásicos del género. Este es gratuito y por eso se convierte en una buena alternativa a Fortnite. Aquí desde los escenarios hasta las armas y los personajes tienes una clara estética futurista. Eso sí, tendrás que descargar (gratis por supuesto) el DLC correspondiente ya que el modo battle royale no viene incluido por defecto en el juego.

Warface 08.05.2018 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Rules of Survival (Gratis)

Fue uno de los pioneros en eso del juego cruzado entre jugadores de PC y dispositivos móviles, y es de los pocos que encontrarás que permiten disputar batallas con más de 100 jugadores (120 para ser concretos). Desde luego es un título al que debes darle una oportunidad, podría ser la alternativa que buscas, con gráficos muy similares al estilo cartoon de Fortnite.