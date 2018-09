La caza de webs y servicios pirata de descarga ilegal de películas y series por parte de la Guardia Civil no cesa y los desarrolladores que no se dan por vencidos a la hora de ofrecer este tipo de contenido a sus usuarios hacen malabares día a día para mantener a flote sus aplicaciones y sus enlaces, como Plusdede. Aun siendo una de las apps para Android preferidas del momento, además de sus pequeñas caídas y el fallo de ciertos enlaces, también tiene diana en la espalda. Los usuarios necesitan tener otras balas en la recámara para poder seguir viendo los últimos estrenos del cine o el último capítulo emitido de sus series favoritas cuando Plusdede no funciona, no carga o no deja entrar como invitado.

Además, Pordede, la plataforma más usada por miles de usuarios hasta hace unos meses, fue hackeada en julio del año pasado y sus desarrolladores, los mismos que Plusdede, admitieron que los atacantes habían conseguido mucha información privada de sus usuarios. Desde entonces, no permite abrir nuevas cuentas y solo sus antiguos usuarios con nuevos datos de acceso pueden seguir accediendo a las series y películas únicamente desde el servicio web, ya que la app Xdede también dejó de funcionar.

Por esta razón, los usuarios que os seguís resistiendo a los servicios legales como Netflix o HBO que ofrecen un catálogo inabarcable, un gran funcionamiento y una imagen de gran calidad por muy poco dinero al mes, necesitáis renovar vuestra cartera de servicios y aplicaciones de películas y series en streaming online cada poco tiempo.

Alternativas a Plusdede para ver todas las series y películas gratis que quieras

Existen varias y buenas alternativas a la aplicación de Plusdede a las que puedes recurrir si ha caído justo el día en que se estrena el último capítulo de The Walking Dead o que quieres empezar a hacer un maratón de películas de Marvel antes de ir al cine a ver el último estreno de la franquicia. Según tus preferencias, encontrarás aplicaciones con importantes bases de datos más centradas en los últimos estrenos, en series finalizadas o en cine, con su contenido subtitulado, doblado o en versión original.

Dragons Feel, un desarrollo nacional con cientos de películas, series y televisión gratis

Interfaz de Dragons Feel

Se trata de una aplicación Android que ofrece tres listas M3u y W3 ya configuradas y listas para usar. La primera incluye cientos de películas, tanto clásicos como estrenos, organizadas por géneros. La segunda es de series e incluye tanto los últimos capítulos de series en emisión como series finalizadas y completas, listas para ver. Como suplemento, incluye una tercera lista con infinidad de señales de televisión en directo, de emisión en abierto y privadas. Podrás ver toda la Champions League gratis, el Partidazo, Movistar Fórmula 1 o Movistar Moto GP gratis. El inconveniente, añade vídeos publicitarios antes de lanzar el streaming que pueden resultar molestos.

Dragons Feel 6.1.9 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Terrarium TV Reborn, los últimos días de la mejor app de streaming

Interfaz de Terrarium TV

Posiblemente estamos ante los últimos días de Terrarium TV, y es que su desarrollador ha decidido ponerle fin, quién sabe si presionado por las autoridades. La versión original avisa mediante un banner de la situación, pero algunos usuarios han logrado generar un nuevo archivo capaz de saltar la advertencia y continuar accediendo a los enlaces mientras estos funciones. Es decir, que con este Terrarium TV Reborn aún podrás sacar algo de chicha a la app, pero vete planteando cambiar de favorito. Este desarrollo se concentra en el contenido multimedia más reciente de series y películas con una gran calidad de imagen y varios enlaces a elegir para descarga y streaming. Sin embargo se encuentran en VO, pero con la posibilidad de añadirles subtítulos.

Terrarium TV 1.9.10 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Popcorn Time, uno de los servicios web de contenido en streaming, convertido en app

Interfaz de Popcorn Time

El servicio del cubo de palomitas revolucionó el mundo del streaming ilegal hace ya varios años y sigue dando guerra en forma de APK de Android. Popcorn Time, a diferencia de los servicios anteriores, prefiere sacrificar los últimos estrenos de cine en favor de la calidad de imagen. Nunca encontrarás un streaming con audio y vídeo grabado del cine. Los vídeos disponibles (series y películas) están en VO o VOSE y cada contenido incluye una ficha completa con información sobre la peli o serie y los enlaces disponibles, además del tráiler y el enlace a IMDb.

Popcorn Time 0.2.9 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Mobdro: películas, series y televisión a través de canales temáticos

Interfaz de Mobdro

A diferencia del resto de alternativas a Plusdede disponibles, Mobdro muestra su contenido a través de canales temáticos donde podrás dejarte sorprender con la emisión en directo de películas, series, programas de televisión o deportes. Además, permite acceder también a la emisión de canales de televisión tradicionales tanto españoles como extranjeros.

Mobdro 2.1.12 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

RepelisPlus: otro catálogo de cine en streaming en web convertido en aplicación Android

Interfaz de RepelisPlus

Las webs de descarga y streaming de contenido siguen cayendo como moscas así que los desarrolladores intentan proteger su base de datos ofreciéndola también en formato APK, como es el caso de RepelisPlus. Se trata de una buena alternativa a Plusdede si buscas cine de estreno ya que incluye todos los enlaces de la web repelis.live, además de series y anime organizados según las tendencias o sugerencias según tus gustos. Los vídeos pueden verse mediante el reproductor online Openload o descargarlos para verlos cuando no tengas acceso a Internet.

RepelisPlus 3.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Stremio: cine y series con ayuda de addons patrios

Stremio ofrece contenido en español y subtítulos

A la búsqueda de alternativas capaces de ofrecer el contenido más similar posible a Plusdede, con querencia particular por el contenido en español, encontramos Stremio, otra popular plataforma de películas y series. Aquí se funciona a través de complementos, basta con que instales algunos como Juan Carlos 2 o Iberian para poder disfrutar del contenido en nuestro idioma, y si no siempre tienes los subtítulos a tu alcance.

Stremio 1.0.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Appflix, un pequeño clon con mucho que ofrecer

Appflix es otra alternativa a Plusdede en Android

Una de las que más ha sonado en las últimas horas como alternativa. Funciona relativamente bien, pero el catálogo no es tan amplio como el ofrecido por Plusdede y los contenidos en español se reducen claro. En cualquier caso es una buena opción puesto que suele ofertar múltiples enlaces con subtítulos en distintos idiomas.

Appflix 1.4.6 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Kodi: el número uno (si eres mañoso)

Kodi es una app imprescindible

Cuando hablamos de ver en streaming todo tipo de contenido la primera opción siempre debería ser Kodi. Esta aplicación, con ayuda de unos cuantos addons como Palantir o Gaia por ejemplo, es la forma más segura de acceder al contenido que quieres. El problema suele estar en su configuración, dado que su funcionamiento no es tan sencillo, pero si logras instalar los complementos adecuados te aseguras un chorro infinito de diversión.

Kodi 17.6. Krypton Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

DixMax: la alternativa oficiosa a Plusdede

Los propios desarrolladores de Plusdede han recomendado como alternativa DixMax, una solución similar para ver esas series y pelis que te gustan. Aquí hay que indicar un detalle, y es que puedes elegir si ver publicidad o emplear tu navegador para minar criptomoneda (de hecho Plusdede fue acusada de hacerlo). No es ninguna locura, en realidad todas estas plataformas se sustentan mediante publicidad. Si lo de las criptomonedas no es lo tuyo simplemente acude a la configuración y establece el modo publicitario, por suerte aquí la elección es voluntaria.