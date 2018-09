Cuando te quedas sin datos en el móvil se acabó el navegar por Internet. Es uno de los grandes problemas del mundo que vivimos, pero no todo está perdido. Además de aguantarte y esperar hasta que compañía telefónica te renueve los datos, puedes usar cualquiera de las apps que aquí te ofrecemos para encontrar puntos de acceso Wi-Fi cerca de donde te encuentres, ya sea en España o en cualquier parte del mundo. Sigue leyendo y descubrirás 9 aplicaciones diferentes para Android que te proporcionan la información que andas buscando, muchas de ellas con opción de descargar los mapas para que puedas consultarlos cuando te sea imposible hacerlo precisamente por no tener datos en el móvil.

Aplicaciones para encontrar Wi-Fi gratis en cualquier parte del mundo

Descarga y prueba todas y cada una de estas apps para saber cuál se adapta mejor a tus necesidades. La información aquí es pública y está al alcance de cualquier persona o ha sido compartida por los propios usuarios, así que no hay nada que temer. Eso sí, si has aterrizado aquí esperando encontrar la manera de hackear redes Wi-Fi, no tienes mucho que hacer.

Instabridge

Mapa de redes wifi gratis en Valencia con Instabridge

La comunidad de usuarios de Instabridge es la fuente principal de su enorme base de datos con puntos de acceso gratuitos que no requieren de contraseña alguna repartidos por todo el mundo. La app es especialmente popular en países como Brasil o México, pero eso no quita que puedas utilizarla en cualquier lugar. Lo que hace básicamente es recopilar puntos de acceso de particulares que los comparten y también los de negocios o establecimientos que ofrecen Wifi gratis sin necesidad de contraseña. Es una empresa sueca.

Instabridge 13.3.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Wifi Map

Wifi Map ofrece muchos detalles sobre redes disponibles

Wifi Map es otra popular aplicación que funciona de forma similar a Instabridge y que ofrece más de 120 millones de puntos de acceso por todo el mundo según los cálculos de la compañía. Cada punto de acceso ofrece información sobre el lugar y hasta fotos. También tienes un listado de puntos de acceso organizado por países que puedes descargar para consultar offline. Eso sí, la publicidad es un poco más invasiva.

WiFi Map 4.1.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Avast Wi-Fi finder

Avast Wi-Fi Finder también encuentra hotspots gratuitos

Una de las compañías punteras en materia de seguridad también ofrece su propio escáner y localizador de Wi-Fi gratuito. Avast proporciona información sobre todas esas redes abiertas y come llegar hasta ellos. En este caso es la comunidad de usuarios de Avast la que proporciona la información, incluida la velocidad de subida y bajada, el nivel de seguridad o la cantidad de conexiones satisfactorias realizadas por los usuarios.

Avast Wi-Fi Finder 2.3.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Wifi Finder

Puntos de acceso wifi vistos en WiFi Finder

WiFi Finder es una de las mejores herramientas que puedes utilizar para estos menesteres. Su principal baza es mantener muy actualizada la información de sus mapas y la comprobación de conexiones. De hecho afirman que todas las zonas han sido comprobadas y la velocidad medida. También tiene función para descargar los mapas y consultarlos offline: cuando uno está sin datos no tiene cómo mirar dónde están los puntos más cercanos.

WiFi Finder 1.0.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

WiFox

WiFox es una herramienta de pago que se centra en los aeropuertos de todo el mundo. Son lugares donde habitualmente existen redes wifi compartidas y que todo el mundo pisa. Si tienes en cuenta el tiempo que se pierde en ellos esperando el próximo vuelo esta app se convierte en necesaria para no fundir tu plan de datos.

WiFox 26.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia de pago Descargar

WiFi gratis

Wifi Gratis de Wiman es una de las mejores app para encontrar wifi gratis

Según Wiman, la empresa detrás de esta app, en su base de datos hay más de 60 millones de puntos de acceso repartidos por todo el mundo y que no necesitan contraseña. En la práctica dispones del típico mapa, esta vez con colores para indicar la situación de cada punto de acceso. Pulsando sobre cualquiera de ellos podrás ver la información relacionada, como el número de usuarios y conexiones o el ancho de banda. También como es habitual tienes un acceso directo hasta Google Maps para llegar hasta allí.

WiFi Gratis 3.2.170440 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

WifiMapper

WifiMapper muestra un mapa de redes wifi y gratuitas

OpenSignal es una empresa relativamente popular en este campo, y aunque tienen algunas herramientas adicionales la que te interesa es WifiMapper, con 650 millones de puntos de acceso repartidos por todas partes. Lo de siempre, funciona a través de su propia comunidad de usuarios, que son los que proporcionan la información para localizar nuevos puntos y probando los ya existentes.

WifiMapper 1.6.2 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Swift WiFi

Swift WiFi es otra alternativa para tener wifi gratis

Muy al estilo del resto de apps de esta lista, Swift WiFi te proporciona un listado o un mapa con las redes wifi conocidas más cercanas a tu posición y si son puntos de acceso abiertos o protegidos. También podrás ver la cantidad de señal que ofrecen, por aquello de no desplazarte hasta un punto donde la señal sea muy baja.

Swift WiFi 3.0.218.0510 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Facebook

Herramienta de buscar redes wifi de Facebook

A veces no hace falta irse muy lejos para encontrar lo que uno necesita. Si utilizas Facebook en tu Android posiblemente no sepas que entre todas sus funciones existe un localizador de redes wifi. Para acceder hasta él debes ir hasta el menú de opciones (el listado donde encuentras tus grupos, eventos y demás) y pulsar sobre Ver Más. Se desplegará un segundo menú donde encontrarás la opción Buscar Wi-Fi. Proporciona información de los lugares cercanos a tu posición con redes disponibles (tendrás que activar los servicios de localización en la app de Facebook) y aunque no es tan completa, te puede sacar de un apuro.