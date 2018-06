Cuando estamos al volante, lo principal es evitar toda distracción y eso incluye todo lo relacionado con el smartphone, por supuesto. Sin embargo, el sistema operativo móvil de Google está expandiéndose también a nuestros vehículos gracias a Android Auto, un sistema con una interfaz sencilla e intuitiva, controles integrados en el volante y acciones de voz que permiten centrarse en la carretera y evitar distracciones. Android Auto ya es compatible con las aplicaciones que nos resultan más útiles en la carretera directamente desde el salpicadero. Si tienes la suerte de tener un coche compatible de serie con este sistema operativo o una radio Android, hay una serie de aplicaciones indispensables que deberías instalar.

Las mejores apps para Android Auto

Las aplicaciones compatibles con Android Auto y más útiles cuando estamos al volante están sobre todo relacionadas con una serie de categorías. Con ellas, podrás escuchar toda la música y radio que puedas imaginar, leer y enviar mensajes a tus contactos sin despegar la vista de la carretera o tener los mejores mapas para no tener que volver a perderte por una ciudad desconocida.

Las mejores aplicaciones de música y podcasts para Android Auto

Nadie concibe un coche sin música o sin un programa de radio sonando. Android Auto introduce en tu vehículo las mejores aplicaciones de música y radio en streaming que conocemos hoy en día y que incluyen catálogos con cientos de miles de horas de buena música inabarcables en varias vidas.

Spotify

Spotify, la aplicación de música en streaming más popular, es compatible con Android Auto. Su interfaz está adaptada para que el usuario pueda manipular el catálogo mediante gestos: desplazarse entre las listas, álbumes y artistas fácilmente para poner música, hacer búsquedas, avanzar pistas...

iHeartRadio

Toda la buena radio está en iHeartRadio /

iHeartRadio va a permitir acceder al usuario de Android Auto a centenares de miles de artistas musicales de todo tipo de género, además de a emisoras de radio de noticias o deportes mediante recomendaciones basadas en sus gustos con solo un par de movimientos en la pantalla.

TuneIn Radio

TuneIn Radio es la aplicación de radio más completa para Android Auto. Es usuario podrá acceder a más de 100.000 estaciones de radio, podcasts y programas organizados por países y categorías desde el salpicadero: deportes, noticias, música, generalistas…

Google Play Music

Muchos usuarios confían en Google para contratar todos los servicios que necesitan en su día a día. Si se es usuario de Google Play Music además de tener Android Auto, la aplicación mostrará en el coche toda la biblioteca de música del usuario, tanto adquirida a través de la tienda de Google como su colección personal.

Amazon Music

Ahora que la suscripción anual a Amazon Prime incluye Amazon Music con más de 2 millones de canciones sin publicidad, la plataforma de música de este gigante del comercio electrónico va a disparar su uso. Además, gracias a su compatibilidad con Android Auto, además de desde el smartphone o su ordenador, los usuarios podrán continuar escuchando la música en el coche.

Audiolibros de Audible

¿Tienes un viaje largo y quieres estar relajado? ¿Quieres aprovechar el camino al trabajo para disfrutar de esos libros que nunca tienes tiempo de leer? Audible acerca a tu coche más de 180.000 audiolibros y podcasts de todo tipo: ficción, educación, política, tecnología…

Las mejores aplicaciones de navegación para Android Auto

La música, la radio y los mensajitos están muy bien pero a lo que de verdad debe ayudarnos Android Auto es a la conducción en sí. Las principales aplicaciones de mapas y GPS nos ayudarán a llegar fácilmente a nuestros destinos por el mejor itinerario posible, a evitar atascos, accidentes o vías cortadas y a ver los posibles avisos de la policía

Google Maps

La aplicación de Mapas de Google de Android Auto consigue que el usuario pueda hacer lo mismo que desde el teléfono, pero sin tener que tocar nada más que el icono de navegación del coche. Mediante comandos vocales, el usuario podrá configurar un destino para recibir indicaciones claras y sencillas hacia el mejor camino posible. Se acabó el usar caros dispositivos GPS externos.

Waze

Evita las obras gracias a Waze para Android Auto /

Hay pocas aplicaciones tan útiles al volante como esta. El sistema de Waze muestra los avisos de tráfico en tiempo real, configura las rutas según el estado de las carreteras por la circulación, los accidentes o las obras y, además, avisa de las gasolineras más baratas de las zonas por las que se mueve el usuario y las mejores zonas de aparcamiento.

Las mejores aplicaciones de mensajería para Android Auto

Hasta ahora, leer o escribir mensajes al volante era extremadamente peligroso y estaba terminantemente prohibido. Sin embargo, Android Auto consigue hacer funcionar las opciones básicas de las aplicaciones de mensajería sin que el usuario tenga que manipular nada y sin ponerle en peligro. Gracias a ellas podrás escuchar los mensajes entrantes, dictar y enviar texto o programar respuestas automáticas.

WhatsApp Messenger

La aplicación de mensajería y chat más extendida a nivel global tenía que ser compatible con Android Auto. Su interfaz simplificada permite al usuario mediante comandos vocales dictar mensajes nuevos para sus contactos, leerlos mediante reconocimiento de texto o enviar mensajes automáticos para avisar de que se está al volante.

Skype

Aunque por el momento no incluye funciones VoIP, es decir, que no se puede hacer llamadas o videollamadas a través del sistema desde Android Auto, el usuario sí que podrá enviar o recibir mensajes a través de la plataforma de Microsoft desde el coche.

Hangouts

Es cierto que la mensajería de Google no es la preferida... Sin embargo, como se trata del sistema de Google, está muy bien integrado dentro de Android Auto. El usuario podrá recibir y reponder mensajes de Hangouts e incluso leer y escribir mensajes recibidos por SMS o en otras aplicaciones compatibles. Además, si se tiene algún mensaje pendiente, aparecerá como una notificación en la pantalla que basta con tocar para abrir.

Google Allo

Al igual que con Hangouts, Google Allo no parece querer despegar. El gigante Google, por mucho que lo intente, no consigue arrancar la corona a WhatsApp en el terreno de la mensajería instantánea. Sin embargo, se trata de una aplicación muy funcional y moderna con respuesta inteligente y que incluye el asistente de Google, perfecto para su uso en marcha.

Facebook Messenger

Aunque no creamos que sea tan necesario contactar con los usuarios de la red social de tío Zuckerberg mientras se está conduciendo, este servicio de mensajería también extremadamente extendido puede ser utilizado desde el coche. No olvides adular la última foto que has visto de ese gran amigo virtual con el envío de un enorme sticker.

Telegram Messenger

Aspecto de Android Auto desde un smartphone /

El uso de esta aplicación se extendió gracias a los chats secretos y al cifrado exclusivo de los mensajes entre usuarios. Aunque la continuación del servicio pareció peligrar por las presiones de Rusia para el desbloqueo del cifrado, los desarrolladores Dúrov siguen protegiendo nuestras conversaciones, también en Android Auto.

Bonus: el mejor reproductor de vídeo y música para tu coche

VLC

Y para terminar, fuera de estas categorías, tenemos a un importante infiltrado, el VLC: el reproductor de vídeo y audio preferido por muchos gracias a su enorme compatibilidad de formatos. Aunque el conductor, por motivos obvios, no va a poder disfrutarlo directamente, es una app para Android Auto genial si se tienen niños. ¿Qué mejor que una peli de dibujos animados para tenerlos entretenidos de camino al colegio o durante el viaje de las vacaciones?

Es cierto que este sistema de "coche inteligente" no está todavía lo suficientemente extendido ya que, a diferencia de los smartphones, un coche no dura un par de años, además que los sistemas que permiten tener Android Auto de forma externa aún son caros. Sin embargo, dentro de un tiempo será una tecnología más para nosotros y es interesante ver cómo un gran número de desarrolladores se preocupan por su progreso hacia ella.