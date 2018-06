Cuando se trata de ver cualquier retransmisión deportiva gratis por Internet todos tenemos una página favorita. No sería raro que la tuya fuera ArenaVision, ya que lleva mucho tiempo funcionando sin problemas y dando acceso a millones de personas a sus deportes favoritos en directo y sin pagar. Nada malo le deseamos, pero si algo sucediera, si tuvieras algún problema o si la web desaparece siempre te quedará la siguiente lista de alternativas. Todo lo que tienes en ArenaVision y mucho más gracias a todas estas páginas de streaming de fútbol, baloncesto, tenis, golf... y casi que hasta los campeonatos de canicas.

Mejores webs de streaming de deportes gratis

Guarda en favoritos esta lista, asegúrate de que tienes conexión a Internet y prepárate: quizás el equipo o deportista al que sigues no le vaya muy bien, pero a ti como espectador que sabe sacarse las castañas del fuego para seguir la competición cuando ArenaVision está caído te darán la medalla de oro.

SportCategory

Algunos eventos retransmitidos por SportsCategory /

Esta web es un perfecto sustituto de ArenaVision para esos momentos en los que quieres disfrutar del deporte en streaming y gratis. Es una web bastante simple y sencilla y con relativamente poca publicidad para lo que suele ser habitual en este tipo de páginas. Tienes una Home general con toda la programación y verticales específicos según deportes por si quieres ver solo las emisiones del deporte que te gusta. Una vez encontrado el contenido un simple clic bastará para abrir el reproductor en una ventana emergente.

Sportcategory Idioma Inglés S.O. Webapps Licencia gratis Descargar

LiveTV

LiveTV ofrece muchos contenidos deportivos /

LiveTV es una de las webs más grandes y conocidas en esto del streaming gratuito de deporte. Emiten todo tipo de deportes y de todas las partes del mundo sin excepción. Hacen uso de la tecnología P2P para ofrecerte el contenido con la mayor estabilidad posible y existe la opción de crear una cuenta para comentar cada evento junto con el resto de usuarios. Hay algunos contenidos en diferido y es posible seguir la actualidad al minuto.

LiveTV Idioma Español S.O. Webapps Licencia gratis Descargar

Feed2All

Feed2All es buena alternativa a ArenaVision /

En apariencia más cutre, pero Feed2All es igual de válida que ArenaVision o el resto de opciones de esta lista. La publicidad es un poco más molesta y tendrás que lidiar con banners y pop ups cada vez que hagas clic en cualquier parte, pero tras la insistencia correspondiente el servicio funciona con ciertas garantías. Tienes una rudimentaria categorización en la parte superior y debajo el listado con todos los enlaces disponibles para cada evento, normalmente varios entre los que poder elegir por si alguno está caído.

Feed2all Idioma Inglés S.O. Webapps Licencia gratis Descargar

Sport365

Sport365 emite de todo y tiene sección de noticias /

Sport365 tiene un aspecto bastante claro y atractivo, resulta muy cómodo navegador por la web y encontrar la emisión que te interesa. Quizás la categorización de contenidos no es tan buena pero es un mal menor. Poca publicidad y buen funcionamiento hacen que sea una de las mejores opciones. Hay una sección de noticias que te vendrá bien para ahorrarte unas visitas a los diarios deportivos de siempre.

Sport365 Idioma Inglés S.O. Webapps Licencia gratis Descargar

MamaHD

MamaHD es de las mejores webs de streams /

Otra buena opción para no perderte a tu equipo favorito. Interfaz fea de solemnidad y bastantes banners y ventanas emergentes con intención de hacerte la vida imposible, pero los enlaces están y nunca está de más manejar una alternativa adicional como esta si tus páginas de cabecera comienzan a fallar.

MamaHD Idioma Inglés S.O. Webapps Licencia gratis Descargar

PirloTV

PirloTV ofrece deportes sin parar /

Sí, de aspecto también chabacano y algo cutre, pero ya sabéis que los responsables de estas páginas web no tienen precisamente en mente el sentido de la estética. PirloTV es otro clásico de las listas de páginas web con streaming de deportes gratis y no podía faltar tampoco en nuestra lista. Eso sí, ya os advertimos de que es de las que más abusa con el tema de la publicidad, se hace casi imprescindible tener un buen adblocker si uno no quiere morir en el intento de ver subir de división a la Ponferradina.

PirloTV Online Idioma Español S.O. Webapps Licencia gratis Descargar

RedStream

RedStream es especialista en deportes americanos /

¿Os acordáis de Rojadirecta verdad? RedStream tiene un aspecto bastante similar al que tenía la popular web española aunque más modernizado. Hay un enorme catálogo de deportes disponibles y diferentes calidades entre las que elegir para el stream en función de tu conexión a Internet, dándote una alternativa que pocas webs ofrecen. Están especializados en deportes americanos, así que es buena opción para seguir la NBA, el fútbol americano o el béisbol.

Redstream Idioma Inglés S.O. Webapps Licencia gratis Descargar

Livefootballol

Livefootballol sólo emite partidos de fútbol /

Está especializado en fútbol, no encontrarás otros deportes, pero si es lo que te apasiona, aquí tienes todos los partidos de las ligas nacionales e internacionales, torneos como la Copa del Mundo e incluso partidos de otros continentes. Si quieres ser el próximo Maldini y hacer de ojeador con las perlas futbolísticas malayas o de Guayaquil desde luego es tu sitio. La interfaz es bastante clara y eso siempre se agradece. Además cuenta con vídeos de partidos en diferido, resúmenes y otros contenidos relacionados.