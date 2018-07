¿Tu aplicación preferida se funde tus datos y la batería o ralentiza tu smartphone? Muchos desarrolladores crean sus aplicaciones Android con la intención de conseguir el mejor rendimiento posible y una mejor experiencia de usuario. Para ello, añaden gráficos y animaciones inútiles y todas las opciones necesarias para asegurarse instalaciones en los smartphones más potentes del mercado. Sin embargo, estas características suelen implicar problemas de almacenamiento y de batería en los dispositivos. Para intentar contrarrestar esta tendencia, se están presentando versiones más ligeras de las aplicaciones más utilizadas y os traemos una lista de las más descargadas, las más interesantes y las que mejor funcionan.

Las mejores aplicaciones Lite o ligeras

Previstas en un principio para los países emergentes, las versiones ligeras o 'Lite' de las aplicaciones como Facebook, Twitter o Spotify funcionan perfectamente en nuestras latitudes. Con la necesidad de menos recursos para funcionar y de un tamaño muy inferior que libera la memoria interna, estas aplicaciones son compatibles con dispositivos de gama baja o más antiguos y pueden funcionar incluso donde la conexión tiene una velocidad limitada o no es del todo estable. Habitualmente, eliminan las funciones más superfluas de las versiones clásicas, pero integran las opciones básicas y que más las definen. Si estás buscando las mejores aplicaciones Android Lite para liberar memoria de almacenamiento y facilitarle el trabajo al procesador de un smartphone ya más cansado de lo que te gustaría, has llegado al lugar indicado.

Facebook Lite

La versión ligera de Facebook se encuentra entre las primeras aparecidas en Android. Facebook Lite no pesa ni dos megas y, una vez instalada en el dispositivo, es capaz de cargar el timeline a la velocidad del rayo. Compatible con la mayoría de dispositivos, es capaz de cargar el contenido incluso si el usuario únicamente tiene acceso a una conexión 2G o si la señal es débil.

Interfaz de Facebook Lite

Al contrario que la versión completa, el Facebook ligero integra Messenger y permite al usuario leer y contestar los mensajes sin tener que descargar su aplicación. Por lo demás, la app incluye las principales opciones de la red social: publicar estados, fotos, la localización o los stories, ver vídeo, comentar publicaciones o incluso recibir notificaciones para avisar de la llegada de un mensaje o un comentario.

Messenger Lite

Aunque Facebook Lite integre Messenger de forma nativa, la red social propone igualmente una versión Lite independiente de su mensajería compatible con dispositivos Android a partir de la versión 2.3 Gingerbread. Messenger Lite permite mostrar los contactos online, enviar mensajes en las conversaciones individuales o en grupo, compartir contenido multimedia y hacer llamadas vocales gratuitas si se está conectado a una red Wi-Fi. Sin embargo, elimina la opción de videollamada, el envío de animaciones, GIF o los stickers, entre otras opciones superfluas que no son absolutamente necesarias para mantener un buen flujo comunicativo con los contactos de la red social azul.

Spotify Lite

Interfaz de Spotify Lite

Spotify es el rey indiscutible de los servicios de música en streaming legales. Aunque hasta ahora no disponía de versión Lite, parece que los desarrolladores se han tomado en serio esta nueva versión ligera del servicio. Al igual que el resto de aplicaciones Lite para Android, no dispone de todas las funciones del servicio en streaming pero no se queda corta: permite escuchar toda la música de su catálogo, descubrir nuevo material gracias a las sugerencias y escuchar playlists según los gustos del usuario. Todo esto necesitando muchos menos datos y memoria de almacenamiento tanto para las cuentas gratuitas como las Premium. Sin embargo, limita, al menos de momento, una de las opciones más interesantes del servicio: no permite descargar música para poder escucharla cuando no se tiene acceso a una conexión Wi-Fi o de datos.

Twitter Lite

¿Quieres estar informado de todos los acontecimientos del mundo en directo? Twitter Lite es otra aplicación capaz de ahorrar memoria interna de los smartphones Android. La app ligera de esta red social es más rápida y amigable para permitir a los usuarios seguir fácilmente el hilo infinito de tuits. Con menos de dos megas de peso, Twitter Lite carga todo su contenido de forma casi instantánea. Además, la interfaz es prácticamente la misma que la de la aplicación completa y al usuario le será totalmente familiar.

Para funcionar mejor en las redes más limitadas, Twitter Lite permite activar una opción de ahorro de datos que evita la precarga de las fotos y los vídeos. Si el usuario quiere ver el contenido multimedia, deberá acceder a él. Por lo demás, todas las funciones de la red social están disponibles ya que, aunque se trate de una versión Lite, solo funciona con dispositivos Android 5.0 Lollipop o superiores. Los usuarios que dispongan de un smartphone con una versión anterior del sistema, tendrán que acceder a la versión web desarrollada como Aplicación Web Progresiva que ofrece una experiencia similar a la una app nativa.

Skype Lite

Interfaz de Skype Lite

La versión ligera de Skype se desarrolló para países emergentes como la India donde las conexiones de datos no son tan estables y el ancho de banda es limitado pero se puede descargar en todo el mundo. A diferencia de la app completa, Skype Lite disminuye el volumen de datos necesarios eliminando los temas, los Momentos, el envío de máscaras y los GIFs animados. Sin embargo, todas las demás opciones continúan presentes: las llamadas de voz y vídeo gratis, el acceso al servicio SMS Insights, chatear con mensajes de texto, el envío de fotos, emoticonos o ficheros… Todo lo necesario para hablar con los contactos del servicio de Microsoft sin ningún hándicap.

Instagram Lite

Con el éxito que está teniendo su red social de fotos, Mark no podía dejar Instagram sin una versión Lite capaz de acercarle a todos los usuarios posibles, tengan o no un dispositivo potente. Instagram Lite incluye las principales opciones de la red social de imágenes. Los usuarios podrán publicar fotos en su perfil y modificarlas con sus filtros, ver el timeline con las publicaciones de los usuarios que sigue, ver y compartir Stories y cotillear un poco (o mucho) a otros usuarios desconocidos desde la pestaña Explorar. Sin embargo, no incluye el servicio de mensajes directos ni IGTV, el nuevo canal de vídeos más largos y en vertical de Instagram.

Clean Master Lite

Clean Master es la mejor aplicación de optimización y limpieza desarrollada para Android. Podríamos decir que es para este sistema lo que CCleaner es a Windows. Con los años, ha ido añadiendo todo tipo de herramientas de limpieza, incluso demasiadas para los teléfonos de gama más baja o algo más viejos. Para estos dispositivos, sus desarrolladores han creado una app más lógica y equilibrada, Clean Master Lite, que incluye el limpiador de basura, el antivirus, el liberador de espacio y el ahorrador de batería.

Interfaz de Clean Master Lite

Por otra parte, CM Lite deja fuera el enfriador de CPU, el optimizador de juegos, el administrador de archivos y el gestor de aplicaciones, unas herramientas muy pesadas que ralentizan demasiado el funcionamiento de los sistemas antiguos y que no suelen ser tampoco útiles en ellos.

Shazam Lite

El mejor servicio de reconocimiento musical también tiene su versión Lite y ocupa menos de un mega en la memoria del dispositivo. Para ello elimina las recomendaciones excesivas y las notificaciones emergentes. El usuario podrá limitarse a abrir la aplicación y a apretar el botón de Shazam para identificar la canción que esté escuchando por la radio, en la tele o en el bar o comercio en el que se encuentre. Además, no incluye únicamente su función básica, sino que Shazam Lite también tiene modo sin conexión: el usuario puede identificar una canción incluso si no tiene acceso a una conexión a Internet. El sistema graba el fragmento necesario y lo identifica en cuanto la red es suficiente para acceder a la su gigantesca base de datos musical.