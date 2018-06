Navegar por Internet hoy en día es fácil, pero también peligroso cuando queremos mantener en secreto nuestra privacidad y los pasos que damos en la red. Además estamos expuestos a la censura de gobiernos y proveedores ante determinados contenidos, cosa que no nos gusta. Las apps VPN te permiten enmascarar tu conexión a través de servidores ubicados en diferentes partes del mundo, de manera que puedas mantener tu tráfico ajeno de miradas indiscretas y acceder a contenido restringido por cuestiones geográficas, por ejemplo en Netflix o a la hora de usar redes P2P.

Servicios VPN de pago para iOS

Las soluciones de pago son las más recomendadas y las únicas que podrás utilizar de forma ilimitada. Muchos de estos servicios ofrecen pruebas gratuitas durante unos días y varios planes de suscripción donde, a mayor tiempo contratado, más rentable cuesta el mes.

ExpressVPN

ExpressVPN es uno de los mejores VPN en iOS /

Cuando buscas VPN lo que menos necesitas son dudas. El servicio que escojas debe ser rápido y seguro bajo cualquier condición, y eso no es algo que todo el mundo pueda ofrecer. ExpressVPN es actualmente el número uno en el sector. La empresa opera desde las Islas Vírgenes Británicas desde el año de su creación, 2009. Es de los más rápidos, no hay rastreos ni registros de actividad en logs aunque sí guardan algunos datos básicos como versiones usadas por el usuario o fechas (que no tiempos). Toda la información está convenientemente cifrada mediante AES 256 y OpenVPN para que nadie pueda acceder a tus comunicaciones. Ofrecen más de 90 localizaciones diferentes y en total más de 1500 servidores distintos, uno de los servicios que mayor oferta tienen en este sentido. Dos detalles adicionales por si te quedan dudas: es compatible con la descarga de torrents y funciona para acceder a Netflix y saltarte las restricciones.

ExpressVPN - La VPN más fiable 6.7.8 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

NordVPN

NordVPN ofrece privacidad y acceso a Netflix o P2P /

NordVPN rivaliza directamente en prestaciones con ExpressVPN, siendo los dos mejores servicios del momento. Han mejorado ostensiblemente la velocidad que era uno de sus puntos flacos, y a nivel de seguridad hablamos de otra plataforma que no registra la actividad del usuario y que cifra las comunicaciones mediante el protocolo IKEv2/IPsec en esta versión para dispositivos iOS. La empresa responsable opera desde Panamá, otro paraíso fiscal oportuno para establecer allí la sede de un servicio VPN en los tiempos que corren. Ofrecen conexión desde más de 60 países que en total muestran más de 3000 servidores, por encima incluso que la alternativa anterior. También funciona perfectamente con tráfico P2P y es capaz de dar acceso a Netflix, aunque ojo porque los servidores de algunos países ya han sido "cazados".

NordVPN - Privacidad Online 3.4.0 Idioma Español S.O. iPhone Licencia de prueba Descargar

Cyberghost VPN

Cyberghost VPN ofrece una prueba gratuita de 7 días /

Su servicio está por detrás y así lo reflejamos, pero sigue siendo sin duda una de los mejores VPN para iPhone. Opera desde Rumania que al fin y al cabo, pese a pertenecer a la Unión Europea no forma parte de las grandes coaliciones de vigilancia digital entre países, y ofrece más de 60 países con un total de servidores cercano a los 1300, cantidad nada desdeñable. Respecto al guardado de logs cabe decir que es uno de sus puntos fuertes, pues no guardan absolutamente nada. Puede funcionar conjuntamente con Tor y funciona perfectamente para bajar torrents y entrar en Netflix y plataformas similares capadas por restricciones geográficas.

CyberGhost VPN 6.8 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Vypr

VyprVPN para iOS garantiza privacidad y anonimato /

VyprVPN es un servicio ofrecido por la empresa Golden Frog desde Suiza, otro país amigo de los secretos. Usan el protocolo OpenVPN por defecto aunque también es compatible con PPTP, IPSec, and L2TP, y todo encriptado mediante AES 256. Disponen de su propia tecnología llamada Chameleon con la cual evitar las restricciones mediante DPI que realizan varios países poco amigos de la libertad de Internet. Sin embargo no todo podía ser de color rosa, en este caso sí se guardan logs con la dirección IP del usuario o las horas de conexión y desconexión. Respecto a cuestiones de velocidad, hay variaciones en función de los servidores utilizados: mientras que en Europa la velocidad es buena los servidores alojados al otro lado del charco no funcionan tan rápido. Respecto a descarga de torrents y acceso a Netflix, funciona con ambas cosas, pero ojo: algunos usuarios han visto cancelada su cuenta por violación de propiedad intelectual. Poderse se puede, pero si haces cosas ilegales podrías ser baneado.

VPN - VyprVPN rápido y seguro 2.23.0 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Astrill

Astrill es otra VPN muy recomendable /

En funcionamiento desde el año 2009, Astrill está ubicado en las Islas Seychelles y ofrece conexiones desde 50 países diferentes. La cantidad total de servidores es superior a los 300. La velocidad de conexión es de lo mejor del mercado, pero hay algunas contras que lo dejan por detrás de sus rivales: por una parte el precio de los planes que ofertan, caro respecto a otras opciones, por otro lado el guardado de logs, ya que almacenan algunos datos, y por último la cantidad de conexiones simultáneas que permite, solo dos y siempre que sea un ordenador y un dispositivo móvil.

Astrill VPN Client 2.1 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia de prueba Descargar

Zenmate

La sencilla y simple interfaz de ZenMate en iPhone /

Otro de los mejor valorados entre todos los usuarios, Zenmate opera desde Berlín desde el año 2013. No son de los que ofrecen más localizaciones, algo más de 30 países y unos pocos servidores extra, pero a cambio es realmente fácil de usar y la velocidad de conexión que proporciona es buena. Funciona con los torrents y con Netflix... Pero ahora vamos con lo malo: la política de logs no está del todo clara (lo de estar en Alemania no ayuda) y la seguridad tampoco es su fuerte: usan AES de 128 en lugar de AES 256.

ZenMate VPN 4.2.2 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

IPVanish

Capturas de pantalla de IPVanish para iPhone /

Está por detrás del resto de opciones en esta lista, pero sigue siendo una de las mejores opciones en iOS. IPVanish está en Estados Unidos, lo cual podría ser un problema para más de uno. Los servidores que ofrecen están localizados en más de 60 países, son más de 100 por lo que en este aspecto sí es capaz de rivalizar con los tops de esta lista. Las velocidades de conexión varían entre servidores claro, pero son bastante altas y la pérdida respecto a la conexión normal es limitada. Teóricamente no guardan logs de ningún tipo, pero en este caso uno nunca puede eliminar del todo las suspicacias ante la legislación estadounidense.

IPVanish VPN: The Fastest VPN 3.1.4 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Servicios VPN gratis para iOS

Las VPN gratuitas no son recomendables porque sus creadores siempre tendrán la tentación de comerciar con tus datos, lo que no es precisamente bueno cuando tu propósito es garantizar la privacidad y la seguridad de tu navegación web. Si aún con esas no quieres pasar por caja para usar una VPN en tu iPhone, tienes algunas opciones disponibles, aunque limitadas a una determinada cantidad de datos.

Tunnelbear

Tunnelbear es de las mejores opciones gratuitas para iPhone /

Tunnelbear es uno de los VPN que aparecen en todas las listas de gratuitos. Ofrecen 500GB al mes de tráfico, una vez que te los acabes deberás esperar hasta que se cumpla el mes para que la cuota sea renovada. Dispone de servidores en alrededor de 20 países diferentes y usa IPSec y IKEv2 a partir de iOS 9, lo que sobre el papel parece una buena oferta. También tiene una interfaz bastante atractiva y simple. Sin embargo hay lagunas en materia de privacidad dado que se ubica en Canadá, país con estrechos lazos de cooperación internacional en materia de seguimiento de usuarios. Canadá no es el mejor país para establecer una VPN. No permite el uso de torrents ni el acceso a Netflix y la velocidad de sus servidores no es de las más altas.

TunnelBear 2.10 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Speedify

Speedify en su versión para iOS /

La segunda opción gratuita que os ofrecemos y última del listado proporciona el doble de datos mensuales que Tunnelbear, 1GB. Es una buena cantidad que, si bien se antoja pequeña para usos intensivos, es más que suficiente para usuarios ocasionales de las conexiones VPN. No hay guardado de logs de registro sobre tu actividad, usan encriptación ChaCha de 256 bits y un vasto número de servidores: más de 100 en casi 30 países distintos.