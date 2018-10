¿Usuario de Descargasmix al borde de un ataque de nervios ante la caída o desaparición del servicio? Tranquilo, tenemos la solución perfecta a tu crisis en forma de un listado de alternativas que no puedes perderte. Si visitabas esta plataforma por la opción de descargar tus películas y series mediante torrents (o cualquier otro material) te ofreceremos unas cuantas opciones que aún funcionan con ese mismo sistema. Dejamos a un lado el streaming de contenidos y la descarga de los archivos directamente que tan popular se ha vuelto en los últimos tiempos para gente vaga para poner los pies en el terreno de las redes P2P, que a decir verdad también viven una segunda juventud ante la creciente censura en la red.

Las mejores páginas de torrents en 2018

La alternativa más directa que tienes a Descargasmix para bajar torrents es usar páginas web de similares características. En el mundo de los torrents hay plataformas que son omnipresentes y que aún funcionan casi como el primer día, mientras que otras han ganado mucha popularidad en los últimos tiempos debido al cierre de Kickass torrents y similares webs de infausto destino.

RARBG

RARBG ofrece bastante contenido en español

Es uno de los directorios de torrents más importantes de la actualidad. Lleva en funcionamiento muchos años, y aunque la mayoría del contenido está en inglés se pueden encontrar cosas en castellano, suficiente para tener tu ancho de banda ocupado durante varios milenios. Su aspecto es un tanto rudimentario pero ofrece la información básica necesaria de cada torrent para que no pierdas el tiempo. Su punto fuerte es que todo lo que se comparte es de buena calidad: las subidas de archivos están permitidas solo a usuarios registrados mediante invitación evitando así que se suban contenidos basura.

The Pirate Bay

The Pirate Bay sigue en activo para descargar torrents

Si eres un asiduo de los torrents The Pirate Bay te tiene que sonar sí o sí. Esta página de origen sueco es un listado actualizado de torrents para descargar. Puedes hacer tus búsquedas o estar atento a los últimos torrents compartidos, lo importante es que se trata de la página número uno en la materia. Históricamente han tenido problemas legales, cierres y restricciones de acceso. Si es tu caso tienes varias opciones para poder acceder, como utilizar cualquiera de los diferentes mirrors desde los que operan o hacer uso de una VPN que enmascare tu dirección IP. Sea como sea la web sigue siendo 100% operativo y es tu mejor alternativa a Descargasmix.

DivXtotal

DivXTotal sigue viva y coleando

Poner puertas al campo es difícil como han comprobado en muchas ocasiones las autoridades. DivXTotal es uno de sus dominios perseguidos hasta la saciedad que siempre reaparecen para ofrecer su contenido gratis a todo aquel que no quiere pasar por caja. Tras la última redad cibernética en teoría fueron clausurados, pero solo surtió efecto gasta que sus responsables migraron su contenido a otro dominio. A día de hoy sigue siendo accesible.

YTS YIFY

YTS YIFY ofrece varias calidades de imagen

El grupo YIFI se hizo popular por ofrecer torrents de calidad en un espacio bastante moderado, el equilibrio perfecto para quien es aficionada a descargar películas y series con este sistema. Sus responsables abandonaron el proyecto, pero hay quien ha tomado ese mismo legado y continúa hoy en día ofreciendo torrents con esa premisa. El catálogo no está tan actualizado como el de nuestra siempre amada Descargasmix, pero seguramente le saques partido a lo que contiene. Ofrece distintas calidades de cada archivo, aunque molesta un poco la publicidad, especialmente a encubierta como servicios VPN imprescindibles para navegar por la web y descargar torrents, cosa que realmente no es precisa en todos los países.

1337X

1337X es un clásico de los torrents

Otra de las grandes comunidades de torrents en las que puedes indagar, es de las más visitadas a nivel mundial y recurrente en las listas de este tipo. Está al nivel de The Pirate Bay o RARBG y por si alguna vez cae existen diferentes mirrors también para que la fiesta no decaiga. Como en todos los casos tienes que lidiar con un poco de publicidad, pero estética y funcionalmente la web es intachable, con todo bien organizado para que no te pierdas por el camino.

EliteTorrent

EliteTorrent ofrece torrents en español y latino

Es una de las grandes webs en castellano para descargar torrents, y también una de las más perseguidas. Sin embargo y como viene siendo habitual sus responsables han encontrado refugio en otros dominios desde los que siguen operando con casi total normalidad. Películas y series, de reciente estreno o con ya tiempo a sus espaldas, da lo mismo: aquí lo tienes todo a golpe de clic.

Torrent Downloads

Torrent Downloads contiene torrents a mansalva

Suma a tu lista este Torrent Downloads de aspecto sencillo pero bastante funcional. Se nutre de diferentes fuentes, por lo que es posible que los torrents que encuentres aquí sean los mismos disponibles en otras alternativas de este listado. En cualquier caso no viene mal tener una opción más en la recámara, la agradecerás el día que una nueva redada policial te deje sin acceso a estos directorios...

ExtraTorrent

ExtraTorrent ofrece contenido en varios idiomas

De aspecto rudimentario pero óptimo funcionamiento, ExtraTorrent es otra de las grandes en la materia. Lo bueno dentro de esa interfaz noventera es que se ofrece de golpe bastante información sobre cada torrent y especialmente sobre seeders, leechers y condición del torrent, lo que te ahorra tiempo y te evita descargar basura.

Torrentz2

Torrentz2 es un buscador de torrents

Torrentz2 es un metabuscador de torrents donde puedes realizar consultas y comprobar si eso que buscas está en alguna parte conocida. Actúa como un buscador al uso, pero enfocado en este tipo de archivos. Tuvo una primera etapa que fue objetivo de las autoridades, tras su cierre han encontrado acomodo en esta otra ubicación. Perfecto para encontrar casi cualquier cosa que puedas imaginar.