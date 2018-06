Spotify es posiblemente el servicio de música en streaming online más conocido por todos. Se ha convertido en un método rentable para la industria de seguir llegando al gran público evitando en parte la piratería. Está disponible en múltiples plataformas, entre ellas Android, por lo que muchos usuarios utilizan sus teléfonos y tabletas para escuchar la música de sus cuentas en cualquier lugar. Sin embargo tiene sus limitaciones, y podrías estar interesado en una lista de alternativas que te brinden esas opciones que siempre deseaste: más canciones, menos publicidad, posibilidad de descargar la música, mayor calidad de sonido... Sigue leyendo y te contaremos qué opciones tienes a tu alcance.

Las mejores apps de streaming de música para Android

Toma nota y vacía tu carpeta de descargas porque todos estos APKs se merecen una revisión por tu parte si eres un auténtico adicto a la música y pasas de Spotify. Alguien como tú no puede permitirse el lujo de no llevar la mejor app posible para sus intereses y gustos musicales instalada en su smartphone.

Deezer, la alternativa directa gratuita

Interfaz de Deezer para Android

Deezer es uno de los competidores directos de Spotify, y aunque no ha tenido tanto éxito sí cuenta con una importante cantidad de usuarios que han encontrado en él la alternativa perfecta. Al igual que Spotify ofrece tres planes distintos, uno gratuito, otro premium (9,99 euros al mes al mes) y una cuenta familiar para compartir entre 6 personas (14,99 euros al mes). Incluso hay una cuenta Hi-Fi para auténticos melómanos que te ofrece la música con calidad FLAC (19,99 euros). Su catálogo alcanza los 53 millones de canciones. Los planes de pago permiten descargar la música y escucharla offline, y como añadido respecto a sus rivales el reproductor cuenta con un ecualizador por si hay que tocar esos bajos. Por lo demás es bastante similar a Spotify, con un equipo de editores detrás creando playlists con todo tipo de éxitos clásicos y futuros y un sistema de recomendaciones personalizadas para que descubras nuevos grupos de tu interés. ¡Ah! La música está en calidad 320kbps, pero puedes reducirla si lo que buscas es ahorrar datos.

Deezer Music 5.4.19.9 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Tidal, el servicio de Jay-Z

Tidal en un teléfono Android

Tidal fue una apuesta importante del rapero Jay Z aparecida hace unos años. En aquel entonces hubo mucho bombo pero poco ruido. Lo que pasa es que este señor no se ha rendido y a base de muchos billetes ha continuado con su apuesta especializándose en la música en formato FLAC, también conocido como calidad de Audio CD. En Tidal además de música (55 millones de canciones en catálogo según anuncian) cuentan con 200000 videoclips musicales, por si te va más. Hay un equipo de curación detrás para realizar todo tipo de recomendaciones al gran público, pero Tidal aprovecha el tirón de su creador para ofrecer otra baza: los lanzamientos musicales en exclusiva. Artistas como Rihanna o Beyoncé (está última casada con el rapero) han apostado por lanzar su música en Tidal antes que en cualquier lugar, es lo que tiene tener contacto directo con los protagonistas de la industria. Por supuesto tiene modo offline y permite importar listas de reproducción por si te atemoriza la mudanza. Aquí hay 6 planes distintos, pero ojo porque ninguno es gratuito: tras los 30 días de prueba toca pagar.

TIDAL 2.5.2 Idioma Español S.O. Android Licencia de prueba Descargar

Setbeat, el lado oscuro del streaming de audio

Setbeat, alternativa gratis a Spotify

Setbeat es una app desarrollada a imagen y semejanza de las de otros servicios legales... Como su naturaleza es oscura tendrás que hacerte con el APK aquí mismo ya que no está en la Google Play Store. Permite escuchar canciones en streaming pero también descargarlas, de manera que tenemos toda la biblioteca offline. Incluso puedes descargarte las canciones de Spotify y de Deezer. El catálogo no es tan amplio como en otras plataformas (no hemos podido determinar exactamente cuántas canciones ofrece) pero tienes miles de horas de música a tu alcance, asegurado. A partir de ahí lo habitual: listas de reproducción temáticas para encontrar música que te guste, recomendaciones, listas de reproducción personalizadas... Todo lo que Spotify pueda ofrecerte pero sin pagar.

Setbeat 2.4.5 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Amazon Music, la app de la tienda más popular

Amazon Music ofrece música en streaming

Raro sería que la gente de Amazon no hubiese metido las narices en el mundillo de la música en Streaming. Amazon Music es su apuesta con 50 millones de canciones en el catálogo. No hay cuenta gratuita, pero tienes 30 días de prueba. Una de las principales ventajas es que es gratis para los usuarios de Amazon Prime, el servicio premium de Amazon, por lo que si eres adicto a las compras y formas parte de Prime ya tienes plataforma de streaming "gratuita". La cuota es de 9,99 euros al mes, 14,99 en el plan familiar que permite tener hasta 6 perfiles diferentes.

Amazon Music 7.8.4 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Google Play Music, (casi) lo único que se paga en Google

Melendi, Shakira o Maluma están en Google Play Music

Si Amazon tiene plataforma de streaming musical, Google no podía ser menos. Google Play Music es el nombre de esta parte del negocio y te ofrece más de 40 millones de canciones, algo por detrás de sus principales rivales. Aquí no solo tienes el streaming, también facilita al usuario subir sus propias canciones para tener su biblioteca musical online. Lo sorprendente viniendo de quien viene es que no hay cuenta gratuita. Tienes 30 días de prueba poniendo algún método de pago antes y después toca suscripción, cuesta 9,99 euros al mes. Que no haya opción de usar cuenta gratuita es un punto negativo respecto a Spotify o Deezer.

Google Play Music 8.7.6773-1.A Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Apple Music, iOS y mucho más

Algunas pantallas de Apple Music en Android

¿Pensabas que Apple se iba a quedar fuera del concurso? Apple Music fue lanzado en el año 2015 como un servicio de música en streaming para competir directamente con Spotify. Lejos de quedarse solo para iOS, lanzaron versión para Android, una maravillosa noticia si tenemos en cuenta que es una de las alternativas potentes en esta lista. Le costó despegar, pero el peso de los iPhone y su público ha puesto poco a poco en el mapa este servicio. No hay cuenta gratuita, sí una prueba gratuita de 3 meses. Tres opciones entre los planes de suscripción: Estudiantes a 4,99 euros, la de toda la vida a 9,99 euros y la cuenta Familiar a 14,99. En la biblioteca más de 45 millones de canciones, a lo que debes sumar las emisoras de radio.