YouTube es el portal de vídeos en Internet más popular. Todo el mundo lo utiliza para ver contenido relacionado con prácticamente cualquier cosa: cine, música, programas de TV, resúmenes de eventos, entrevistas, conferencias, eventos... ¡Incluso en directo! Cualquier cosa registrada en vídeo puede tener como destino habitual YouTube en los tiempos que corren. Además se ha convertido en una plataforma donde ganar dinero para miles de creadores de contenido que mantienen su propio canal y atienden a sus suscriptores. Sin embargo el mundo no acaba allí, existen otras alternativas válidas para ver vídeos online y subir los tuyos propios y compartirlos con el mundo.

Páginas web similares a YouTube

Te mostraremos un listado de plataformas que, como YouTube, te permiten ver vídeos a mansalva y subir los que grabas tú mismo. Que YouTube es el rey del cotarro nada lo discute, pero tampoco está prohibido probar otras alternativas ¿verdad? Por cierto, no está de más decir que si tu objetivo es subir vídeos y ganar dinero Facebook y Twitter también pueden ser una buena opción: ambas redes sociales cuentan con sus propios programas de monetización para creadores de vídeo. No son una alternativa directa de YouTube pero ahí queda ese dato.

Vimeo

Interfaz de Vimeo

Es una de las webs de vídeo más longevas, de hecho nació antes incluso de que lo hiciera YouTube. Lleva en activo desde el año 2004 y fue creada por la compañía InterActiveCorp. Una de las principales características es su soporte para vídeos en UHD 4K, fue de las primeras en tenerlo. Por otra parte hay que destacar que no hay publicidad, la web vive de las aportaciones que hacen los propios usuarios. El contrapunto lo pone la duración de los vídeos: solo está permitido subir vídeos de hasta 500MB con la cuenta gratuita, para subir más contenido tendrás que suscribir cualquiera de los planes que ofrecen.

Dailymotion

Un vídeo en reproducción en Dailymotion

Junto con Vimeo es la segunda mejor alternativa que tienes a YouTube. Aquí sí hay anuncios pero no se gana tanto dinero como en la plataforma de Google, ocurre lo mismo con todas las plataformas de esta lista: el dinero que genera YouTube no lo genera ninguno. Aquí el tamaño de los vídeos sube hasta los 4GB o los 60 minutos de grabación, aunque la calidad de imagen está limitada a 1080p. Fue creada por una empresa francesa prácticamente al mismo tiempo que YouTube y de hecho ha sido considerada siempre como su competencia directa.

Metacafe

Vídeo de caídas en Metacafe

En pie desde 2003 Metacafe es otra de las páginas habituales en esto de alojar vídeos. Es anterior a YouTube y su concepto cambia un poco, ya que se centra particularmente en los vídeos cortos de no más de minuto y medio de duración. La interfaz es una de las mejor trabajadas de toda esta lista de alternativas a YouTube que te ofrecemos, aunque el contenido no es tan profundo y está más centrado en la viralidad que en otra cosa. Si lo que te apetece es reírte un rato es la opción perfecta, y tienen programa de pagos para creadores de contenido.

Veoh

Vídeo anime en Veoh

Veoh es otro de los portales de vídeo habituales. Su origen se remonta a 2004 aunque no fue hasta tres años más tarde cuando realmente comenzó a tener actividad en Internet. El aspecto es bastante más rudimentario de lo habitual en estos tiempos, y es cierto que incorpora algunas funciones más propias de las redes sociales que de los portales de alojamiento de vídeos tradicionales. Uno de sus principales reclamos es respetar la calidad original de los vídeos subidos, aunque para verlos de esta manera es necesario un cliente de escritorio ya que en la web solo se ven en formato flash.

DTube

Galería de vídeos de DTube

La red Steemit es una red social peculiar donde te pagan en criptomonedas por dar tu opinión o subir contenido. Entre las webs satélites está DTube, un portal de vídeo que podría resultarte interesante si eres creador de contenidos y no tienes problemas en cobrar así. Subir vídeos es completamente gratuito y no hay publicidad alguna en el contenido. Hay menos censura gracias a la tecnología que utiliza, y afirman no seguir ningún patrón raro a la hora de mostrar los vídeos, una plataforma de vídeo justa. Los vídeos no tienen límite de tiempo, lo que abre la puerta a encontrar contenidos de larga duración como películas.

Twitch

Twitch es la plataforma de los gamers

Twitch está enfocado en los vídeos relacionados con videojuegos y no va más allá, pero si tenemos en cuanto el enorme crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos este sector y el hecho de que gran parte de los creadores de contenido están en él no podía faltar en nuestra lista. Tanto si eres jugador que quiere ver vídeos relacionados con tus títulos como si eres realmente un creador de contenido con ganas de monetizar sus vídeos puede ser tu opción ideal.