¿Te gustan los libros? Leer es una de las actividades más placenteras que existen, y si eres usuario de iPhone o de iPad este puede ser un recurso perfecto para sacarle partido a tu afición. Te presentamos una selección de apps sobre libros que corren bajo iOS y que deberías tener sin falta: las mejores apps para encontrar libros gratis, las mejores tiendas para comprar los últimos lanzamientos editoriales, herramientas donde conseguir audiolibros, organizadores y catalogadores de colecciones, editores de texto minimalistas con funciones específicas para escritores como tú...

Lectores de eBooks para iOS

Presta atención a nuestra lista y descubre qué apps son indispensables entre la comunidad de lectores y escritores cuando se trata de leer los libros que ya tienes en tu poder.

Kindle

Kindle para iPhone tiene de todo para lectores

La app de Amazon es la compañera perfecta para conseguir y leer libros. Tienes una selección de libros gratis y también acceso a la tienda para comprar los últimos éxitos. La app a su vez funciona como lector, y es de los mejores que puedes encontrar si te decides a leer en tu iPhone o iPad. Navega entre su catálogo, ve añadiendo libros a tu biblioteca particular y accede a ellos desde cualquier parte, incluso desde otros aparatos gracias a las funciones de sincronización.

Google Play Books

Google Play Books en su versión para iPhone

Google es otro gigante metido a librero. Como sucedía con la anterior app ofrece muchísimos libros electrónicos gratuitos y a la vez es la portada de su librería comercial, donde puedes comprar de todo lo que te imagines. Lo único que necesitas es una cuenta de Google para utilizarla, cosa que seguro tienes si ya usas cualquier otro servicio de esta gente. Su lector integrado funciona a las mil maravillas. También tiene audiolibros disponibles. Su interfaz es bastante clara y funcional, uno de sus principales atractivos, y el lector sigue las mismas pautas.

Descargar libros y textos en iPhone y iPad

Si el problema es que tu biblioteca no es lo suficientemente amplia y ya te la has leído al completo varias veces existen numerosas formas de conseguir libros electrónicos nuevos, ya sea pasando por caja (las últimas novedades editoriales solo se distribuyen así) o acudiendo a las secciones de libros y relatos gratuitos en estas apps.

Wattpad

Wattpad ofrece historias para iPhone

Wattpad ofrece libros gratis a tutiplén, pero su interés realmente está en su comunidad de usuarios, un lugar donde se encuentran escritores y lectores y donde tú también puedes participar con tu propia obra o valorando la de otros usuarios. Una de las aplicaciones imprescindibles para amantes de la lectura, con millones de historias a tu alcance.

Kobo Books

Kobo Books en formato app para iPhone

Kobo Books es otra plataforma como Kindle o Google Play Books donde por un lado encontrar libros gratis y por otro comprarlos. Pese a ser menos popular en nuestro país es muy utilizada, lo que atestiguan sus millones de libros en catálogo.

Mejores apps para escritores en iPhone

¿Lo tuyo es escribir? Si te vas a lanzar al mundo editorial con tu primera obra antes tendrás que escribirla... Aquí una selección de apps perfectas para próximos autores superventas como tú.

Scrivener

Interfaz de Scrivener en iPhone

Si eres escritor y necesitas una buena herramienta con la que esbozar el guion de tu obra, desarrollar sus personajes y diálogos y no perderte por el camino Scrivener es tu solución. Te permite organizar todo el texto que redactas en cualquier momento y darle forma con posterioridad, es decir que puedes escribir en el orden que te dé la gana. Permite importar texto en diferentes formatos, ordenar fácilmente cada proyecto y sus contenidos relacionados, redactar sin limitaciones de espacio, aplicar todo tipo de formato al texto... Lo único a tener en cuenta es que no se trata de una app gratuita, pero la inversión es casi esencial si aspiras a vivir de los libros.

Ulysses

Ulysses es perfecto para escritores que usan iPhone

Ulysses es una app similar que incluye todo lo que el escritor necesita. Un editor de texto minimalista y libre de molestas distracciones que te focaliza en lo importante, que es escribir. Numerosas opciones para dar formato a tus textos, un contendor sincronizado en la nube con tu trabajo para poder acceder a él donde sea, exportación de documentos en varios formatos. Tampoco es gratuita, pero en este caso tienes un periodo de prueba de 14 días.

Evernote

Algunas funciones de Evernote

Cuando uno busca una buena aplicación de notas siempre se topa con Evernote. Es todo terreno, la puede usar cualquier persona, pero si eres escritor le sacarás mucho partido, no cabe duda. Este bloc de notas avanzado tiene versiones en diversos sistemas operativos y por tanto ofrece la opción de sincronizar notas entre todos ellos, por lo que es una opción perfecta para realizar las anotaciones de desarrollo de tu próxima obra. Totalmente gratuito.

Mejores apps de audiolibros

Los libros narrados son una forma alternativa de acercarse a la lectura. Como ocurre con los libros de papel tradicional, los últimos estrenos difícilmente están disponibles de forma legal, pero sí cuentas con numerosas obras gratuitas en este formato para escuchar en cualquier sitio con ayuda.

iVoox

Ivoox ofrece mucho contenido sobre libros

Es una de las plataformas de alojamiento de audio más populares, quizás la conozcas por ser el lugar idóneo para escuchar podcasts. Lo cierto es que por la propia naturaleza de la lectura también se ha convertido en un buen lugar para escuchar libros y relatos en formato audio. Tan solo tienes que visitar la sección dedicada a la literatura para encontrar todos los audios disponibles.

Audible

Audible para iPhone ofrece audiolibros

Amazon es la empresa detrás de la plataforma más importante del momento de ebooks en formato audio. Los conocidos como audiolibros son una manera sensacional de acercarte a las grandes obras de otra manera, y también una de las pocas formas de hacerlo para personas con visibilidad reducida. En la app, que exige un registro para poder usar con todas sus funciones, tienes una inmensa colección de libros en este formato, y como regalo inicial te puedes descargar un título de pago gratuitamente.

Otras apps indispensables para aficionados a la lectura

Dos apps extra que no deben faltar a cualquier adicto a los libros. Por una parte la comunidad de lectores más importantes que existe, y por otra una app casi desconocida sin fundamento, pues pone en tu mano la opción de ir hasta la biblioteca de tu ciudad sin salir de casa.

Goodreads

Goodreads es indispensable para amantes de la lectura

En Goodreads encontrarás gente como tú: amantes de la lectura sin reservas. Es la comunidad de lectores más popular de nuestros días y te servirá para llevar una lista de tus lecturas, descubrir con ella nuevos libros que podrían ser de interés y finalmente lanzarte a la conversación con otros lectores realizando tus propias reseñas y comentarios. Un foro de debate mundial con una base de libros casi infinita y mucha actividad.

eBiblio

Esta aplicación no resulta especialmente popular pero creemos que es imprescindible en tu caso. Quizás lo de acudir a las bibliotecas a por libros en préstamo ya no lleva tanto, pero las bibliotecas siguen realizando un trabajo fantástico y adaptado a los nuevos tiempos. eBiblio te permite coger en préstamo libros electrónicos en tu biblioteca de siempre, es decir que tienes el sistema básico pero con nuevas tecnologías. Además suelen trabajar con las últimas obras aparecidas, con lo que solo tienes que estar atento para leer ese best seller recién lanzado.