Aunque no lo creas existen formas de que tu móvil trabaje por ti y te permita ingresar un dinero extra que siempre viene bien, a nadie le amarga un dulce y menos en estas fechas. Tampoco diremos "sin hacer nada" pues las cosas no siempre son tan fáciles, pero con el listado de apps que te ofrecemos a continuación verás distintas vías para ganar dinero. En algunos casos se nos pide ver publicidad, en otros instalar apps, en otros hacer el pino-puente... Lo importante es que al final de la corrida habrás podido ganar unas monedas, que nunca vienen mal y alegra muchos corazones.

Gana pasta gansa con tu Android

Las siguientes apps permiten de una forma u otra ganar dinero. Seamos francos: no te harás rico con ellas y en muchos casos puede que acabes hasta las narices de lo que piden, exigen y no dan a cambio, pero entre no hacer nada y usar tu tiempo para ganar un poco de dinero preferimos lo segundo. Si te lo montas bien puedes ganar cantidades aceptables que se abonan en compras de Google Play, ingresos en cuentas de PayPal o cualquier otro método similar.

Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards te paga por contestar encuestas, si las hay

Quizás te sorprendas pero la primera empresa que ofrece una app para que puedas ganar dinero con tu Android es la mismísima Google. En esta app la cosa va de responder encuestas rápidas para recibir a cambio créditos de Google Play. La cosa es que dependes de las encuestas que ellos te envíen: una a la semana en teoría, más, pero también ninguna... Eso complica un poco más conseguir una cantidad aceptable que puedas canjear. Hasta 0,75 euros por encuesta.

CashPirate

CashPirate te ofrece hacer de todo a cambio de dinero

El aspecto de CashPirate es bastante chabacano, pero paga religiosamente y por eso está aquí. Las metas a conseguir son variadas y van desde ver videos online a instalar juegos y conseguir determinados logros en ellos. Muchas veces se te exigen condiciones como mantener las aplicaciones que te pide instalar durante unos días. Otra forma de ganar dinero es invitando a tus amigos, para los cuales entran en liza los códigos de afiliación. En general todas las apps de este estilo emplean este método, y si tú los usas de forma inteligente (¿qué tal ubicarlo pineado al inicio de tu perfil de Twitter?) pueden ser una buena fuente de ingresos. Las recompensas van desde recargas móviles a tarjetas regalo de Facebook o transferencias de PayPal.

HQ Trivia

Gana dinero acertando preguntas en HQ Trivia

Aquí una forma totalmente diferente de ganar dinero. ¿Conoces los clásicos concursos de la tele de preguntas donde un concursante aspira al bote? Pues aquí en versión juego, pero de pasar el rato, sino la versión real y completa con concursos en directo a las horas determinadas por sus organizadores para que te midas a jugadores de todo el mundo. Si siempre has pensado que en la tele escogen a los más tontos para participar es tu oportunidad. Aquí las recompensas son más jugosas y hay gente que ha ganado mucho dinero a lo largo del tiempo, pero es una competición y por tanto resulta más complicado ganar. Lo que te lleves se va directo a tu cuenta de PayPal.

Q12 Trivia

Q12 Trivia es otro juego de preguntas para ganar dinero

Q12 Trivia nace a la sombra del anterior HQ Trivia visto su éxito en pocos meses. El concepto es idéntico pero esta no es tan popular y tampoco es tan estable. Además, como el objetivo es captar usuarios la dificultad baja, crecen los ganadores y por tanto las cantidades que se pueden ganar descienden. En cualquier caso puede ser otra fuente de ingresos extra si eres un cerebrito (o tienes ayuda...). Tienes 10 segundos para responder, cualquier falo te elimina y si no hay un ganador el bote se acumula.

WHAFF Rewards

Whaff da dinero por hacer de todo un poco

Esta app utiliza el sistema tradicional de recompensas por hacer tareas de lo más variado: instalar apps y probarlas alcanzar determinados logros en las apps instaladas o colocar anuncios en tu pantalla de bloqueo. Para poder usarla tendrás que registrarte con tu cuenta de Facebook eso sí. Es una de las apps más populares de su tipo con millones de descargas a sus espaldas. Lo de ganar una cantidad aceptable ya es otra cosa, tendrás que invertir tu tiempo con tesón para lograr cantidades relevantes que poder canjear.

AppNana

Mil formas distintas de ganar dinero con AppNana

Misma dinámica bajo un aspecto un poco más rudimentario. Los "nanas" son la moneda virtual de AppNana, y los puedes conseguir instalando juegos y realizando diversas acciones en ellos, viendo vídeos publicitarios o invitando a amigos a que usen la aplicación, para lo cual tienes tu típico código de invitación que repartir por el mundo. Las ganancias se pueden cobrar en tarjetas de Amazon, Google Play o Steam, transferencias vía PayPal...

Uento

En Uento hay adicitivos juegos para ganar dinero

Uento es una colorida app que también te ofrece recompensas a cambio de tus servicios. Aquí las misiones también son variadas, y tienes desde los banner o videos promocionales hasta el responder a encuestas. Como novedad unos cuantos juegos sencillos (que no todo sea tragar publicidad). Cada día podrás obtener una recompensa, pero claro, no todos los días es la misma cantidad.

appKarma

appKarma es muy popular para ganar dinero extra

Ver vídeos, códigos de invitación, realizar encuestas, jugar con aplicaciones instaladas, entrar a diario en la app... appKarma también ofrece actividades de lo más variado para ganar pasta. Además, si eres creador de contenido en YouTube y tienes suscriptores suficientes te aumentan las recompensas por invitaciones y códigos. Es considerada una de las que más pagan dentro de este mundillo. Los créditos son canjeables en Amazon, Google Play, iTunes, Steam, plataformas de videojuegos como PlayStation o Xbox, transferencias de PayPal y algunas opciones más que te emplazamos a descubrir.