Navegar usando un servicio VPN ofrece numerosas ventajas. Podrás mejorar la seguridad de tus conexiones y la de tus comunicaciones, acceder a contenidos restringidos por cuestiones geográficas, descargar contenidos de redes P2P sin temor a posibles demandas o comprar más barato en Internet. Por eso un listado de las mejores alternativas VPN para usuarios de Mac siempre debe ser bien recibido. Aquí estamos nosotros para revisar y actualizar este tipo de plataformas y ahorrarte a ti el terrible trabajo de tener que investigar, probarlos todos y decidir.

Mejores servicios VPN para Mac

Como ya sabrás, los servicio VPN pueden ser gratuitos o de pago, y lógicamente los que más garantías y opciones ofrecen son los segundos. No te recomendamos usar servicios VPN gratuitos, que siempre existe la duda de qué información recolectan de tu actividad en Internet y lo peor de todo, a quién se la entregan.

NordVPN

Listado de servidores de NordVPN

Considerado el mejor servicio por las webs especializadas, es muy completo en todos los aspectos. En lo que se refiere a velocidad no es tan rápido como ExpressVPN, pero se mantiene en una media muy aceptable tanto en la velocidad de descarga como en al de subida una vez activado. Su base está en Panamá, aplican una estricta política de 0 logs y sus 5560 servidores en 60 países son una oferta irresistible. La versión de Mac cifra los datos con los protocolos IKEv2/Ipsec, AES-256-GCM y Diffie-Hellman 3072-bit. Por lo demos lo habitual en estos servicios, a lo que sumar funciones para enrutar tráfico en la red previamente a través de sus servidores o la función SmartPlay que garantiza el acceso a más de 400 plataformas y servicios restringidos geográficamente, incluidos Netflix y el uso de clientes P2P.

ExpressVPN

ExpressVPN es uno de los grandes actores entre este tipo de servicios. Se anuncian como uno de los servicios más rápidos si no el que más, y tienen parte de razón. Ofrecen servidores en 160 ubicaciones en 94 países diferentes mientras redactamos estas líneas, y están ubicados en las Islas Vírgenes Británicas, lo que en teoría queda “lejos” de las competencias legales de países molestos con la libertad en Internet. Ofrece encriptación AES de 256 bits. Como cosas extra, aseguran no guardar ningún log, se puede enrutar el tráfico como se desee para usar o no la VPN y los datos están seguros aunque se interrumpa la conexión al bloquear todo nuestro tráfico hasta que se restaura la protección.

Surfshark

Sevidores de Surfshark

Uno de los actores más recientes es Surfshark, también en las islas Vírgenes británicas, lo que supone estar lejos de todos aquellos que recolectan, monitorizan y en el peor de los casos persiguen actividades en Internet a través de los operadores. 0 logs también aquí, con la excepción de los datos imposibles de obviar, como una dirección de correo, los datos de facturación y diagnósticos de fallos y crashes. Respecto a la velocidad, la caída habitual, al igual que la de NordVPN (siempre teniendo en cuenta las diferencias entre servidores de todas partes del mundo). Dos protocolos de cifrado de datos disponibles, OpenVPN e IKEv2/Ipsec. Funciona perfecto saltándose restricciones geográficas en servicios de streaming y similares y es friendly con el P2P y la descarga de torrents.

Cyberghost

Cyberghost VPN en ordenador Mac

Cyberghost tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. En lo que respecta a la velocidad, es uno de los servicios que menos ancho de banda proporciona, la caída de velocidad es clara. En servidores en cambio, es uno de los que más ofrece, alrededor de 4000 repartidos entre 60 países, una cifra que baila con frecuencia según de abren nuevos servidores. Están localizados en Rumanía, lejos de los países problemáticos y sus jurisdicciones. Tráfico encriptado mediante AES 256 y compatible con los principales protocolos como OpenVPN, L2TP e IPSEC. Política de 0 logs aunque sin especificar qué se guarda (es de suponer que los datos básicos de facturación al menos), cuentan con un servidor expresamente dedicado a saltar la restricción geográfica de Netflix y similares.

IPVanishVPN

Este servicio ofrece también una de las velocidades más altas que se pueden lograr usando una VPN, siempre teniendo en cuenta la distancia respecto a los servidores a los que nos conectamos y las lógicas diferencias en unos casos y otros. Tienen una gran cantidad de servidores y países, más de 1300 en 75 diferentes respectivamente, y usan el encriptación AES 256 para proteger los datos. El problema de esta alternativa es la política de logs, que pese a anunciarse como taxativa, no lo fue tanto en el pasado. El cliente para Mac ofrece descarga de torrents sin problema aunque no todos sus servidores permiten acceder a contenido geográficamente restringido. Por lo demás podrás conectar hasta 10 dispositivos con tu suscripción, lo que está por encima de la media habitual, es compatible con la red TOR… Y su servicio de atención 24 horas no es tal a la vista de las experiencias de algunos usuarios, tenlo presente.

PerfectPrivacy

Perfect Privacy es otra VPN alternativa para Mac

En PerfectPrivacy la velocidad no es lo más relevante, hay que reconocerlo, al activar la VPN la velocidad cae. Tampoco la cantidad de servidores ofrecidos, algo más de 50 en 36 países diferentes. Sin embargo en conjunto sus prestaciones son idóneas. Ofrece los mejores protocolos de encriptación y cifrado /AES 256, OpenVPN, IPsec…), la política de registro y guardado de logs está libre de sospechas, nada de fugas de DNS... Como puntos negativos la interfaz es un poco anticuada y ojo al acceso a plataformas de streaming restringidas geográficamente o a la descarga de torrents, posiblemente esta no sea tu mejor opción para esos casos. También hay que tener cuidado con la legislación: Suiza, pese a ser tradicionalmente amable en estas cuestiones, también coopera con los malos en casos de violación de leyes.