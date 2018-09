Disfrutar del mundo de la literatura en Windows pasa por la descarga de unos cuantos programas específicos para las tareas más habituales. ¿Leer libros electrónicos en el escritorio del PC? Seguro que hay un buen lector esperándote, aunque leer en estas pantallas no sea lo más recomendable. ¿Necesitas descargar ebooks gratis o quieres comprar la última obra de tu autor predilecto? Varias tiendas cuentan con clientes de escritorio y algún lector incluso te da acceso directo a los repositorios de libros gratuitos más populares de la red. ¿Lo tuyo es la escritura y ser el autor del próximo best seller? Seguro que encuentras aquí la herramienta perfecta para desarrollar ese guion que tienes en mente. ¿Necesitas organizar tu librería o realizar conversiones de formato? Tenemos lo que buscas.

Lectores de libros electrónicos para PC

Aunque no se recomienda, a veces no nos queda otra que leer en la pantalla del ordenador. Para hacerlo existen numerosos desarrollos ya que los lectores de ePub o MOBI son bastante populares, pero aquí te ofrecemos tres opciones diferentes que deberías probar.

Kindle para PC

Kindle para PC se sincroniza con tu cuenta en Amazon

Kindle es un indispensable para cualquier lector, pero si eres usuario de algún reader de los comercializados por Amazon todavía más. La aplicación para Windows funciona como un gestor y organizador además de como lector con multitud de funciones avanzadas. Es uno de los mejores que puedes encontrar gracias a las numerosas posibilidades que brinda para hacer de la lectura algo ameno. Para hacerte con libros de Amazon tendrás que acceder a la web ya que este desarrollo no funciona a modo de tienda. Una vez los añadas a tu cuenta online podrás sincronizar el cliente para ver todos tus libros. Si hay un pero es que no es compatible con el formato ePub y por tanto no podrás importar libros en este formato: Los lectores de Kindle y por extensión todo su ecosistema usan sus propios formatos de archivo o PDF.

Kindle for PC 1.19.46099 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Icecream eBook Reader

Icecream eBook Reader es un buen lector de libros para PC

Uno de los lectores de libros electrónicos que mayor popularidad ha alcanzado en los últimos meses. Compatible con los formatos ePub y MOBI entre otros. En su interior encontrarás ventajas de todo tipo al leer: buscador, opción para usar marcadores, control de progreso de lectura, inserción de notas y comentarios... Además podrás gestionar toda tu biblioteca sin mayores problemas. En este último apartado no es tan avanzado como lo son otros programas que citaremos después, pero puede ser suficiente para tus necesidades.

Icecream eBook Reader 5.14 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Microsoft Edge

Microsoft Edge tiene un lector integrado

¿A que resulta raro encontrar un navegador web en una lista como esta? Pues no lo es tanto si tienes en cuenta una cosa muy importante: Edge tiene un lector de ePub nativo integrado en sus funciones, así que se convierte en otra opción muy a tener en cuenta sobre todo si te dedicas a leer libros electrónicos por Internet. El lector integrado te evitará tener que usar otra app para visualizar correctamente los ficheros en este formato.

Microsoft Edge 42.17134.1.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Adobe Digital Editions

Guía inicial de Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions es un lector de libros de todo tipo, pero especialmente de libros protegidos con DRM. Si tienes libros protegidos con este sistema este software es fundamental. Muchas editoriales de las grandes firman y protegen sus obras publicadas, así que es indispensable tener instalado el software para poder usar nuestras compras sin problemas.

Adobe Digital Editions 4.5.8 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Descargar ebooks y audiolibros tanto gratis como de pago

En esta sección debería entrar también Kindle, pero por no repetirnos te ofrecemos dos opciones adicionales que te ayudarán a conseguir todos los libros y audiolibros que quieras, tanto gratuitos como de pago.

Kobo

Algunos libros gratuitos en Kobo

Rakuten es la multinacional que está detrás de Kobo, otra de las plataformas literarias más utilizadas en todo el mundo. Funciona muy al estilo de Kindle, pero aquí sí tienes acceso directo desde el cliente de escritorio a la tienda. Allí podrás encontrar libros de pago y gratuitos que añadir a tu colección, y también audiolibros. Después podrás ordenarlos como te parezca y aprovechar el lector para leer, aunque como reader no es tan interesante y te recomendamos volver al punto anterior. También te permitirá configurar tu lector electrónico conectándolo al PC mediante USB como haces habitualmente. Un todo en uno que destaca sobre todo por la tienda de libros.

Kobo Desktop 4.10.9694 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Freda

Freda es un lector que permite descargar libros gratis

Freda es un popular lector de libros electrónicos para Windows que, siendo sinceros, se ha quedado obsoleto en materia de diseño. Sin embargo tiene una cosa fantástica, y es su integración con distintas plataformas web de ebooks gratuitos y en dominio público que lo hacen una importante fuente de libros. Una vez instalado podrás usarlo por tanto para leer los libros que ya tienes o para lo que aquí nos interesa: bucear en Proyecto Gutenberg, Feedbooks o Smashwords.

Freda ePub eBook Reader 4.28.0.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Software indispensable para escritores

Si en tu caso aspiras a publicar tu primera obra, o ya tienes una bibliografía a tus espaldas pero buscas la manera de optimizar tu tiempo de escritura, deberías probar estas dos opciones que ofrecemos a continuación: dos programas fundamentales para el escritor de nuestros días que busca romper el mercado con un bestseller.

Evernote

Evernote sirve para tomar apuntes de tu próxima obra

Evernote es posiblemente el mejor software de notas que hay en la actualidad. Te puede ser útil de mil formas diferentes como lo sería cualquier libreta de apuntes, pero en la tarea de redacción te puede resultar especialmente útil si tenemos en cuenta que está disponible en varios sistemas operativos entre los cuales podrás sincronizar tus notas. Si eres escritor y estás esbozando tu próxima novela es un desarrollo indispensable que te ayudará en el trabajo.

Evernote 6.15.3.7881 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Scrivener

Scrivener es un software para escritores

Es una de las herramientas más potentes en Windows para la escritura no lineal de textos. Sabiendo esto ya imaginas cómo puede ayudarte en el día: dándote el entorno perfecto para hacer precisamente esto. Es utilizado por muchos profesionales de la literatura que ven en sus opciones de reorganizar texto y trabajar con el árbol de capítulos funciones indispensables.

Scrivener 1.9.8.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia de prueba Descargar

Otras herramientas

Existen otras utilidades para aficionados a los libros que deberías tener en cuenta. Si tu colección digital de obras está desordenada, necesitas que alguno de tus libros esté en otro formato podrán serte de mucha utilidad. También si compras habitualmente libros con DRM y quieres modificar esos permisos...

Calibre

El gestor de libros electrónicos Calibre

Si alguna vez has tenido que lidiar con archivos ePub, pasarlos a un lector y demás operaciones del estilo seguro que ya te las habrás visto con Calibre. Es la mejor app de gestión de libros electrónicos para PC, te ayudará a organizar toda tu biblioteca en pocos minutos. Incluye un lector integrado, pero a decir verdad es un poco más tosco en ese aspecto. Permite realizar copias de seguridad de nuestros libros, incluso editar libros, también realizar cambios de formato. Lo mejor de todo es que es una herramienta completamente gratuita y de código abierto.